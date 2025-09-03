Mắt xích mới trong chuỗi giao thương Đông Á - đòn bẩy cho bất động sản Móng Cái

(VTC News) -

Song hành với cuộc dịch chuyển kinh tế về phía Nam, những tuyến tàu cao tốc từ các tỉnh lớn và giàu có nhất Trung Quốc đã vươn tới sát biên giới Việt Nam. Điều này giúp Móng Cái từ một đô thị vùng biên trở thành mắt xích trọng yếu, cứ điểm chiến lược của mạng lưới kinh tế Đông Á, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản.

Kinh tế Trung Quốc hướng về phía Nam

Tính tới năm 2024, Trung Quốc có 27 thành phố đạt quy mô GDP từ 1.000 tỷ NDT (tương đương 139 tỷ USD) trở lên. Miền Đông và Nam chiếm phần lớn với những thành phố top đầu như: Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Trùng Khánh, Tô Châu, Hàng Châu…

Điểm chung của các thành phố miền Nam Trung Quốc là có hệ sinh thái công nghiệp - công nghệ hoàn chỉnh, cung cấp đa dạng nguồn lực và dịch vụ. Các thành phố này tạo thành chuỗi sản xuất - thương mại liên hoàn với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài Trung Quốc, phủ sang ASEAN cũng như khu vực Đông Á. Đây là nguyên do các dòng chảy thương mại - tài chính hướng về miền Nam.

Thực tế cho thấy, những năm qua, nhiều ngành công nghiệp, công nghệ cao của Trung Quốc dịch chuyển về phía Nam, nhất là vùng sát biên giới với Việt Nam để tiết giảm chi phí logistics và thuận lợi cho xuất khẩu.

Điều đó giúp Móng Cái trở thành lựa chọn tự nhiên, hàng đầu của các doanh nghiệp Trung Quốc và các tập đoàn xuyên quốc gia. Đô thị biên mậu này là nơi duy nhất sở hữu đầy đủ các lợi thế: Tiếp giáp trực tiếp với Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng, hạ tầng hiện đại và đồng bộ với đủ đường bộ cao tốc, gắn kết cảng biển và sân bay quốc tế.

Vị trí chiến lược giúp Móng Cái hưởng lợi lớn từ sự dịch chuyển chiến lược của kinh tế Trung Quốc.

Gần đây, với việc Đông Hưng được kết nối vào mạng lưới đường sắt cao tốc 42.000km và có những tuyến tới thẳng Quý Châu, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Thiểm Tây... Móng Cái - Đông Hưng trở thành cặp cửa khẩu có lợi thế vô song trong toàn hệ thống cửa khẩu Việt - Trung, thuận lợi cho việc luân chuyển hàng hoá, hành khách.

TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Thị trường - Giá cả (Bộ Tài chính) nhìn nhận: “Trong số hàng trăm cửa khẩu biên giới trên bộ của Trung Quốc, Đông Hưng gần như là độc nhất vô nhị. Với việc đường sắt cao tốc vươn tới Đông Hưng, từ nay, Móng Cái trở thành tâm điểm hội tụ của 3 hệ thống giao thông: đường bộ, đường biển và đường sắt cao tốc.

Đó là lợi thế mà hiếm cửa khẩu nào có được ở tầm thế giới, hay ít nhất ở tầm khu vực. Móng Cái có cơ sở vững chắc để trở thành một trong những trung tâm logistics tầm cỡ khu vực và quốc tế”.

Vinhomes Golden Avenue - Đại đô thị hưởng lợi kép tại Móng Cái

Tại Móng Cái, các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đang đổ về mạnh mẽ để đón đầu kỷ nguyên phát triển mới. Trong đó, Viettel đang lập phương án xây dựng trung tâm logistics cửa khẩu tại Bắc Luân III, bao gồm hệ thống kho hàng, bãi container, phần mềm quản lý người và hàng hoá hiện đại.

Tại cửa khẩu Bắc Luân II, một Phòng thí nghiệm kiểm nghiệm chất lượng nông, lâm, thuỷ sản đã được Công ty Xuất nhập khẩu Quốc tế Tân Đại Dương phối hợp với Tập đoàn Kiểm nghiệm Trung Quốc xây dựng, nhằm rút ngắn thời gian và chi phí thông quan.

Ngoài ra, không thể không kể đến việc Móng Cái đang chuẩn bị quỹ đất cho trung tâm hạ tầng cửa khẩu thông minh ngay sát cầu Bắc Luân II.

Những hạ tầng này đưa Móng Cái trở thành mắt xích trọng yếu trong sản xuất - trung chuyển - phân phối hàng hóa của cả khu vực, gạch nối giữa hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc và rộng hơn giữa Đông Á và Đông Nam Á.

Toạ lạc tại vùng lõi phát triển mới của Móng Cái (phường Móng Cái 1), Vinhomes Golden Avenue được hưởng lợi lớn từ làn sóng dịch chuyển kinh tế miền Nam Trung Quốc cũng như sự đột phá về quy hoạch, hạ tầng phía Việt Nam.

Vinhomes Golden Avenue được xem là lựa chọn đầu tư hàng đầu tại Móng Cái.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa ở điểm đầu của cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái và “án ngữ” trước các cửa khẩu Bắc Luân I - II - III, đón trọn luồng hàng hóa và hành khách khổng lồ cũng như dòng vốn đầu tư dồi dào từ thương nhân và nhà đầu tư hai quốc gia. Đây là nền tảng quan trọng để nhà đầu tư tại Vinhomes Golden Avenue thỏa sức phát triển kinh doanh thương mại, thu về dòng tiền đều đặn.

Được phát triển bởi Vinhomes, dự án là khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại biên giới Việt - Trung, với hệ thống tiện ích đẳng cấp, bao gồm các tuyến phố thương mại, công viên trung tâm, phòng khám Vinmec, trường học Vinschool…

Dự án đáp ứng hoàn hảo cho mọi nhu cầu an cư, lưu trú của giới chuyên gia, quản lý cấp trung, kỹ sư, kỹ thuật viên… làm việc trong chuỗi công nghiệp, dịch vụ xuyên biên giới. Đây cũng là lợi thế đưa Vinhomes Golden Avenue lên Top đầu các tọa độ đầu tư tiềm năng trong bối cảnh Móng Cái bước vào giai đoạn bứt phá.

Theo TS. Vũ Đình Ánh, bất động sản tại trung tâm giao thương tầm cỡ như Móng Cái phải hội tụ đầy đủ yếu tố: quy mô lớn, hệ tiện ích hiện đại, cộng đồng cư dân thượng lưu và những tuyến phố thương mại sầm uất để tối ưu lợi thế giao thương. Vinhomes Golden Avenue chính là hình mẫu tiêu biểu đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí đó.