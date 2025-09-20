Masteri Sky Quarter mang mô hình MultiLex đến Wonder City, Hà Nội

(VTC News) -

Tâm điểm trải nghiệm sống quốc tế cho cộng đồng cư dân toàn cầu phía Tây Hà Nội

Là dấu ấn mới nhất của bộ sưu tập phong cách sống Masteri Collection, Masteri Sky Quarter kiến tạo tâm điểm trải nghiệm sống quốc tế cho những công dân toàn cầu tại trung tâm Wonder City, Hà Nội.

Tọa lạc tại vị trí “trung tâm của trung tâm”, dự án sở hữu lợi thế kết nối vượt trội qua các trục giao thông huyết mạch như Đại lộ Tây Thăng Long, Vành đai 3.5, Vành đai 4 cùng các cây cầu chiến lược, giúp cư dân nhanh chóng tiếp cận Hồ Tây, khu Ngoại Giao Đoàn và 36 Bộ, ngành Trung ương.

Masteri Sky Quarter - Tâm điểm trải nghiệm sống quốc tế tại trung tâm Wonder City, Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật đương đại, kiến trúc và cảnh quan tại Masteri Sky Quarter được thiết kế theo triết lý duy mỹ, vừa tối ưu công năng vừa mang giá trị thẩm mỹ tinh tế. Tại đây, cư dân được tận hưởng hệ sinh thái 69 tiện ích đặc quyền với 3 nhóm chức năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu hàng ngày – từ nơi giải trí, thư giãn, nghệ thuật cho đến những điểm hẹn gắn kết cộng đồng.

Điểm nhấn nổi bật tại Masteri Sky Quarter chính là MultiLex – mô hình căn hộ đa chức năng tích hợp thương mại và an cư độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại Wonder City. Tiên phong đưa mô hình MultiLex vào nhịp sống đô thị hiện đại với hai phân khu tầng thấp River Quarter và Park Quarter, dự án mang tới giải pháp Sống – Làm việc – Đầu tư trọn vẹn giữa “trái tim” Wonder City.

MultiLex - giải pháp sống kết hợp trọn vẹn thương mại và an cư cho cư dân toàn cầu

Với mong muốn nâng tầm chuẩn mực sống quốc tế cho cộng đồng cư dân toàn cầu, Masteri Sky Quarter ra mắt MultiLex như một giải pháp sống tiên phong, nơi chủ nhân có thể kết hợp kinh doanh, cho thuê và sinh sống trong cùng một không gian.

MultiLex - Giải pháp tiên phong kết hợp thương mại và an cư trong cùng một không gian.

Với thiết kế 5 tầng hiện đại, MultiLex giúp chủ nhân tối đa hóa giá trị khai thác, sử dụng không gian từng tầng cho đa dạng mục đích riêng biệt. Hai tầng khối đế, sở hữu hai mặt tiền rộng thoáng đến 5-6m, thiết kế trần cao cùng hệ thống kính tràn viền, được quy hoạch dành riêng cho nhu cầu thương mại - dịch vụ.

Tại đây, chủ nhân dễ dàng biến hóa thành showroom trưng bày sang trọng, cửa hàng thời trang hiện đại hay nhà hàng, cafe rộng rãi. Với vị trí trung tâm cảnh quan và tiện ích của đại đô thị, cũng như liền kề các tiện ích cộng đồng nội khu, mô hình dễ dàng thu hút khách hàng, mở ra tiềm năng giao thương vượt trội.

Vị trí trung tâm cùng tiện ích đồng bộ giúp MultiLex thu hút khách hàng, tối ưu tiềm năng thương mại - dịch vụ.

Trong khi đó, được thiết kế hoàn toàn tách biệt, đảm bảo sự yên tĩnh, riêng tư, với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp của dòng Masteri Collection, ba tầng phía trên chính là chốn an cư lý tưởng cho chủ nhân tiên phong. Tại đây, mỗi chủ nhân có thể tùy biến không gian sống theo nhu cầu sử dụng hoặc giai đoạn phát triển của gia đình.

Với các gia đình trẻ, mô hình Simplex 1 tầng đầy đủ tiện nghi là lựa chọn lý tưởng; trong khi Duplex 2 tầng mở ra không gian gắn kết; Triplex 3 tầng với diện tích rộng rãi và tầm view khoáng đạt mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp và toàn diện cho cả đại gia đình. Bên cạnh đó, mỗi căn hộ đều được cấp sổ đỏ riêng biệt, đem lại cho chủ nhân sự linh hoạt tối đa trong việc sở hữu và sử dụng.

Đặc biệt, MultiLex trở thành lựa chọn tối ưu cho cộng đồng cư dân toàn cầu nhờ thiết kế đa lớp không gian thông minh với hệ thống thang máy và thang nội bộ riêng cho từng tầng. Nhờ đó, cư dân sinh sống có thể trải nghiệm cuộc sống riêng tư, độc lập hoàn toàn khỏi khách mua sắm, nhưng vẫn tận hưởng sự tiện nghi tuyệt đối với các mô hình dịch vụ, thương mại ngay dưới hiên nhà.

Tiên phong cùng MultiLex, Masteri Sky Quarter không chỉ là một không gian an cư kết hợp thương mại linh hoạt, mà còn góp phần kiến tạo tâm điểm sống quốc tế giữa trung tâm sôi động Wonder City.