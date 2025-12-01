Masteri Rivera Danang cất nóc, bước vào giai đoạn hoàn thiện

(VTC News) -

Cột mốc khẳng định uy tín và năng lực triển khai

Lễ cất nóc dự án Masteri Rivera Danang diễn ra tại Văn phòng bán hàng Masterise Homes tại 50 đường Quy Mỹ, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng, với sự hiện diện của đại diện Nhà phát triển BĐS Masterise Homes, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tổng thầu và các đối tác đồng hành...

Sự kiện đánh dấu cột mốc hoàn tất phần kết cấu chính của dự án, mở ra giai đoạn hoàn thiện chi tiết, đồng thời thể hiện tinh thần và khát vọng kiến tạo trải nghiệm xứng tầm của Masterise Homes tại trung tâm thành phố đáng sống.

Lễ cất nóc dự án Masteri Rivera Danang đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo chuẩn sống quốc tế tại thành phố đáng sống.

Không chỉ là nghi thức quan trọng, lễ cất nóc còn là dấu ấn tượng trưng cho hành trình bền bỉ của toàn bộ đội ngũ kiến tạo - từ những chuyên gia quốc tế, kỹ sư tận tâm đến tập thể công nhân miệt mài trên công trường. Mỗi chuyển động của cẩu in trục, mỗi lớp ánh sáng trong nghi thức tượng trưng như tái hiện nhịp phát triển của dự án.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phan Bích Ngọc - Giám đốc Phát triển Kinh Doanh Vùng Masterise Homes - nhấn mạnh: “Dự án Masteri Rivera Danang đã đẩy nhanh tiến độ thi công cam kết, để hoàn tất phần xây thô, bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đây là bước phát triển đầy tự hào của chúng tôi cùng các đối tác, nhà thầu thi công, chứng minh uy tín và năng lực của Masterise Homes. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển Masteri Rivera Danang trở thành "Nơi nhịp sống giao hòa” khi thiên nhiên, kiến trúc, cảm xúc và con người cùng hòa quyện”.

Nghi thức nâng thanh dầm cất nóc chính thức mở ra giai đoạn hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho dự án

Tính đến thời điểm cất nóc, Masteri Rivera Danang đã hoàn thành hơn 15.600 giờ làm việc an toàn, tương đương gần 650 ngày tại công trường, thể hiện nỗ lực và kỷ luật nghiêm ngặt của toàn bộ đội ngũ. Tới đây, dự án sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho hai tòa tháp, cùng các chi tiết trong căn hộ như sàn, trần, tường và lắp đặt nội thất cơ bản.

Đồng thời, cảnh quan xanh và hệ tiện ích đồng bộ sẽ được hoàn thiện, bao gồm hồ bơi, sân vườn, sân pickleball, khu vui chơi trẻ em và nhiều không gian trải nghiệm khác, góp phần kiến tạo nhịp sống mới giao hòa cho cộng đồng cư dân.

Dự án Masteri Rivera Danang đã hoàn tất phần xây thô của hai tòa tháp, bước vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật chi tiết.

“Dấu mốc này đồng thời khẳng định cam kết của chúng tôi trên hành trình kiến tạo những công trình biểu tượng xứng tầm, định hình nên những cộng đồng cư dân hiện đại, hài hòa với bản sắc nhưng hội nhập với tiêu chuẩn sống toàn cầu, hướng tới mục tiêu ‘Chung tay xây dựng Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới, đón những vận hội mới’”, bà Ngọc tự hào chia sẻ.

Masteri Rivera Danang - Kiến tạo chuẩn sống quốc tế giữa lòng Đà Nẵng

Ra mắt vào tháng 5/2025, Masteri Rivera Danang đánh dấu bước chào sân của Masterise Homes tại thị trường miền Trung, mang theo tầm nhìn kiến tạo chuẩn sống quốc tế tại Đà Nẵng.

Tọa lạc tại trung tâm quận Hải Châu, Masteri Rivera Danang sở hữu thế đất phong thủy hiếm gặp “tựa sơn hướng thủy - tam hà giao hội”, mở ra tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn vẻ đẹp thiên nhiên, đô thị và hai miền di sản Đà Nẵng và Hội An.

Từ vị trí đắt giá tại trái tim thành phố, nơi hội tụ các trục hành chính, tài chính và thương mại năng động bậc nhất, dự án mở ra nhịp sống hài hòa cân bằng. Với 31 tiện ích compound khép kín, và danh mục căn hộ đa dạng 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN đến Dual Key, Masteri Rivera Danang đáp ứng linh hoạt nhu cầu của người trẻ, gia đình hiện đại và gia đình đa thế hệ, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn mà tiện nghi riêng tư cho cộng đồng cư dân.

Hệ 31 tiện ích compound khép kín được trải dài từ tầng một đến tầng bốn bao gồm: hồ bơi resort và hồ bơi trẻ em, lounge thư giãn, sky garden, vườn thiền, không gian làm việc linh hoạt, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, sân pickleball, BBQ và nhiều trải nghiệm phong phú khác. Mọi tiện ích được bố trí khoa học, mang đến môi trường sống tiện nghi nhưng vẫn rất gần gũi với thiên nhiên và cộng đồng.

Sắp tới dự án sẽ được hoàn thiện theo tiêu chuẩn bàn giao của Masteri Collection, tiếp tục tạo nên giá trị khác biệt với hệ cửa kính tràn viền mở rộng tầm nhìn panorama, nội thất liền tường cao cấp, thiết bị bếp và vệ sinh đến từ thương hiệu quốc tế, cùng vật liệu được tuyển chọn chỉn chu, đảm bảo tính bền vững theo thời gian.

Là trung tâm kinh tế, hành chính và du lịch của miền Trung, Đà Nẵng đang vươn mình trở thành đô thị hiện đại, năng động và giàu sức sống. Giữa nhịp chuyển mình mạnh mẽ ấy, Masteri Rivera Danang không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là dấu ấn mở đầu cho sự đồng hành của Masterise Homes tại thị trường miền Trung, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và chất lượng sống của cộng đồng trong kỷ nguyên vươn mình.