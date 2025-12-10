Mạo danh lãnh đạo doanh nghiệp đi ký kết hợp đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú TP Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Điệp bị bắt giam. (Ảnh: C.A)

Trước đó, ngày 1/11/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của ông L.V.H. (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) và ông T.Đ.T. (trú Quảng Trị) về việc bị một nhóm người chiếm đoạt tổng cộng 1,85 tỷ đồng thông qua môi giới gói thầu xây dựng Dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị.

Quá trình điều tra xác định: Điệp đã sử dụng thủ đoạn gian dối, mạo nhận chức vụ, tự ý ký hợp đồng, khiến các doanh nghiệp tin tưởng nộp tiền “trích thưởng” hợp đồng.

Cụ thể, từ tháng 7/2021, khi các doanh nghiệp đang xúc tiến mua lại dự án, Nguyễn Văn Điệp đã nắm bắt thông tin, tự giới thiệu mình là Tổng giám đốc Công ty Pacific Group, có quyền đại diện ký kết và giao thầu.

Sau đó, Điệp thông qua Nguyễn Vân Thạnh tiếp cận các doanh nghiệp đang có nhu cầu thi công, yêu cầu chi “hoa hồng” để được nhận thầu.

Tin tưởng vào lời giới thiệu và các hợp đồng Điệp tự ý ký kết, ông H. và ông T. đã chuyển tổng cộng 1,85 tỷ đồng để “bảo đảm” việc nhận thầu.

Tuy nhiên, toàn bộ hợp đồng đều không có giá trị pháp lý. Trong số tiền này, Điệp trực tiếp chiếm đoạt 1,15 tỷ, phần còn lại nhóm môi giới chia nhau.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý.