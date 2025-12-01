Mang theo súng rủ đồng bọn đi đánh ghen ở TP.HCM

Theo nội dung vụ án, do bực tức vì vợ có quan hệ tình cảm với một người tên T., Nguyễn Chí Tâm đã hẹn gặp anh T. để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 27/10/2024, Tâm rủ thêm Lê Văn Cường và Phạm Ngọc Lung đi cùng để gặp anh T. đánh ghen. Trước khi đi, Tâm có mang theo một khẩu súng. Cả ba đi trên hai xe máy đến gặp anh T. tại bờ sông Sài Gòn, thuộc phường An Phú Đông (khu phố 22, Quận 12 cũ).

Khi thấy nhóm Cường, Lung, anh T. đã bỏ chạy, Tâm rút súng bắn ba phát chỉ thiên. Sau đó, cả ba đuổi kịp, đe dọa và đánh anh T., cướp lấy điện thoại di động và xe máy của anh T. rồi tẩu thoát.

Anh T. đã đến Công an phường An Phú Đông trình báo sự việc. Sau đó, Tâm, Cường, Lung đã được Cơ quan Công an mời về làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Tâm, Cường, Lung để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngoài ra, Cơ quan Công an cũng đang tạm giữ một xe máy có số máy HC09E0045242 và một xe máy nhãn hiệu Suzuki Xbike, biển số 59Z1-002.20, số máy F4A2106626, số khung RLSBF45R080100986 liên quan vụ án trên.

Qua xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được chủ sở hữu các xe máy này.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai đang là chủ sở hữu hợp pháp của các xe máy nêu trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (Tổ hình sự khu vực 7), địa chỉ: 584 Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.HCM, gặp đồng chí Nguyễn Hữu Lâm, số điện thoại: 0945131323 để phối hợp làm việc.

Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo không ai đến nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM