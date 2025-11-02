Mãn nhãn màn tranh tài gay cấn tại giải đua ô tô địa hình lớn nhất Việt Nam

Số bài thi ở từng hạng mục năm nay đều được nâng lên: hạng Chuyên nghiệp (tên mới của hạng Mở rộng) có 17 bài, hạng SUV nâng cao 13 bài, hạng Bán tải nâng cao 12 bài - tất cả đều có đường đua đêm Adventure; riêng hạng Cơ bản gồm 10 bài thi. Đây cũng là lần đầu tiên, khán giả được chứng kiến hai xe cùng hạng thi đấu song song trên hai đường liền kề, tạo nên bầu không khí ganh đua sôi động và nhịp độ thi đấu liên tục, đầy kịch tính.