Lý giải sức hút đầu tư của vùng đất 'tứ thủy triều quy, tứ thú tụ'

(VTC News) -

Người Khánh Hòa gọi đây là vùng đất “tứ thủy triều quy, tứ thú tụ”. Và có lẽ chính nhờ địa thế độc đáo ấy đã hun đúc nên một Nha Trang vừa an lành vừa phồn vinh, khi những giá trị thiên nhiên, văn hóa, con người được hòa quyện và chắp cánh bởi chiến lược quy hoạch, đầu tư bài bản.

Biển ngọc, núi cao và những dòng sông kể chuyện

“Tứ thủy triều quy, tứ thú tụ” mô tả địa thế ngoạn mục của Nha Trang với bốn dòng nước bao bọc, bốn ngọn núi che chở như bốn linh thú trấn giữ. Theo quan niệm người xưa, một vùng đất tốt phải hội tụ đủ tinh hoa của đất trời, là nơi linh thú bốn phương tìm đến và án ngự, trấn giữ.

Địa thế “tứ thủy triều quy, tứ thú tụ” hun đúc nên một Nha Trang an lành, phồn vinh.

Những nhánh sông của con sông Cái cùng bờ biển trải dài phía Đông tạo nên một vòng nước khép kín bao bọc. Bốn ngọn núi: Hòn Trại Thủy, Hòn Hoa Sơn, Núi Cảnh Long và Hòn Sinh Trung, tượng trưng cho bốn con thú tứ linh trấn giữ vùng đất, lại giúp xây dựng thế dung hòa đất trời, tạo nên cảnh sắc độc đáo cho thủ phủ du lịch miền Trung.

Trên hành trình phát triển, Nha Trang cũng được nhìn nhận là vùng đất hội tụ linh khí, nơi “núi chầu, sông tụ” – biểu trưng cho tài lộc và thịnh vượng bền vững. Không chỉ người dân bản địa tin vào điều đó, mà các nhà đầu tư cũng nhìn thấy giá trị vững bền khi đặt niềm tin vào vùng đất này.

Ngoài ý nghĩa tâm linh, thế đất này còn là một “bệ phóng” tự nhiên, giúp Nha Trang phát triển hài hòa, bền vững. Tọa lạc bên vịnh biển nằm trong 29 vịnh đẹp nhất hành tinh, Nha Trang cũng là một trong số những đô thị hiếm có ở Việt Nam sở hữu cảnh quan hội tụ đủ biển, sông, núi, đảo và đồng bằng trong cùng một tầm mắt.

Phía Đông, biển xanh trải dài vô tận. Phía Tây núi Cô Tiên cao sừng sững như bức bình phong chắn gió bão cho phố biển. Dọc theo dòng sông Cái, sông Quán Trường, sông Tắc, là cuộc sống gắn liền với những ngư thuyền, bến nước và hệ sinh thái sinh vật trù phú.

Nha Trang hội tụ đủ biển, sông, núi, đảo và đồng bằng trong cùng một điểm đến.

Ngày nay, việc phát huy tiềm năng của biển cả và các dòng sông đang tiếp tục được Khánh Hòa chú trọng và đầu tư mạnh mẽ. Nổi bật là ý tưởng kết nối 3 dòng sông: Sông Tắc, sông Quán Trường và sông Cái để tạo thành một vành đai sinh thái - du lịch - văn hóa dài tới 26 km.

Từ làng chài cổ tới điểm du lịch hàng triệu khách

Trước khi trở thành điểm đến được nhắc tên trên bản đồ du lịch quốc tế, Nha Trang từng là một làng chài yên ả ven bờ Nam Trung Bộ. Dấu tích của quá khứ ấy vẫn còn in đậm trong Tháp Bà Ponagar – công trình linh thiêng soi bóng bên sông Cái có niên đại nghìn năm, biểu tượng cho tín ngưỡng thờ Mẹ Xứ Sở của người Chăm cổ. Lịch sử và nét văn hóa biển đặc sắc cũng được lưu giữ nơi Bảo tàng Hải dương học Nha Trang - trung tâm nghiên cứu và bảo tồn các tài liệu quý giá về biển đảo.

Bên cạnh thiên nhiên biển đảo xinh đẹp, những tập tục, lễ hội, hoạt động văn hóa lâu đời gắn liền với đời sống của ngư dân vùng biển nơi đây như: Lễ hội Tháp Bà Ponagar, lễ hội cầu ngư, Lễ hội Yến sào, Hô bài chòi… cùng tính cách hiền hòa, thân thiện, mến khách của người Nha Trang, góp phần quan trọng tạo sức hút cho du khách đến với nơi này.

Nha Trang là trung tâm du lịch biển lâu đời nhất bậc nhất Việt Nam.

Từ tổng hòa giá trị thiên nhiên văn hóa con người, trải qua hơn 100 năm kể từ khi người Pháp đặt nền móng cho những khu nghỉ dưỡng đầu tiên, Nha Trang đã trở thành trung tâm du lịch biển lâu đời nhất bậc nhất Việt Nam.

Sau sáp nhập và sắp xếp đơn vị hành chính, điểm đến Nha Trang lại hòa mình vào dòng chảy của công cuộc nâng cấp hạ tầng đô thị, đổi mới sản phẩm du lịch, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương của Khánh Hòa. Song song đó, tỉnh cũng mời gọi “ông lớn”, tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tham gia kế hoạch phát triển những dự án đô thị hỗn hợp quy mô, với ý tưởng đột phá, giúp nâng tầm, phát huy tối đa giá trị cảnh quan sinh thái gắn với các sông.

Hạt nhân mới của đô thị đáng sống tầm cỡ quốc tế

Lấy cảm hứng từ văn hóa và địa thế đặc trưng của Nha Trang, khu đô thị hỗn hợp Nha Trang vừa khởi công tháng 8/2025 được xem là hình mẫu nổi bật. Phía Nam đô thị Nha Trang, nơi hai dòng sông Quán Trường và sông Tắc giao hòa trước khi đổ ra biển lớn, dự kiến hình thành một không gian sống, nghỉ dưỡng, giải trí mới cho người dân và du khách.

Nha Trang phát triển đô thị hỗn hợp quy mô, gắn với giá trị cảnh quan sinh thái.

Về vị trí, dự án nằm trong lõi phát triển mới của Khánh Hòa, bao quanh bởi các trục vành đai chính, kết nối trực tiếp đến các khu hành chính, trường học, bệnh viện và hệ thống tiện ích công cộng trong tương lai.

Tổng thể khu đô thị được quy hoạch trên ba đảo lớn, mỗi đảo mang một sứ mệnh riêng – tựa như ba nhịp sống hòa quyện trong cùng bản giao hưởng đô thị. Không gian dành cho hành chính – thương mại – dịch vụ, nơi dòng chảy kinh tế sôi động hòa vào mạch sống thành phố.

Đảo dành cho văn hóa – giải trí, mang đến show diễn nghệ thuật đình đám cùng cảnh quan đặc sắc như chợ nổi, phố đi bộ, quảng trường nhạc nước và bến du thuyền hiện đại. Cuối cùng, đảo dành cho nghỉ dưỡng – an cư, nơi cư dân có thể tìm thấy sự bình yên trong những công viên xanh mát, bên bờ sông uốn lượn và nhịp sống thong dong giữa thiên nhiên.

Ba đảo lớn của khu đô thị hỗn hợp Nha Trang kết nối kinh tế, văn hóa và du lịch.

Không chỉ là nơi ở, khu đô thị hỗn hợp Nha Trang còn là biểu tượng cho tầm nhìn phát triển bền vững – một trung tâm mới nơi hội tụ của kinh tế, văn hóa và du lịch, kết nối giữa hiện tại và tương lai. Điều này cũng đặt nền móng cho kỳ vọng phục hồi sinh thái, tăng khả năng thích ứng khí hậu đến gìn giữ ký ức văn hóa và kiến tạo không gian cộng đồng thông qua các dòng sông.