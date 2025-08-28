Lý do giới thượng lưu Trung Quốc chuộng hàng hiệu đã qua sử dụng

(VTC News) -

Hàng hiệu cũ 30 USD?

Cô Mandy Li (28 tuổi), làm việc trong lĩnh vực năng lượng của Trung Quốc. Cô cho biết thỉnh thoảng sẽ “tự thưởng” cho mình một chiếc túi hàng hiệu. Song gần đây, sau khi bị giảm lương 10% và tài sản bất động sản mất giá đến 50%, cô chỉ có thể mua túi đã qua sử dụng.

“Tôi đang giảm thiểu chi tiêu”, cô tâm sự khi đang xem hàng tại cửa hàng Super Zhuanzhuan, một nền tảng second‑hand mới mở tại Bắc Kinh từ tháng 5. “Kinh tế chắc chắn đang suy giảm. Tài sản gia đình tôi đã giảm nhiều”, cô chia sẻ thêm.

Theo số liệu công bố mới đây, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi “cuộc chiến giá” lan rộng ở nhiều lĩnh vực – từ ô tô, thương mại điện tử đến cà phê, do nguồn cung dư thừa và nhu cầu mua sắm chậm chạp.

Capital Economics cho rằng tình trạng dư cung kéo dài có thể giữ Trung Quốc trong xu hướng giảm phát cả năm nay và năm sau.

Ảnh minh họa được tạo bằng AI.

Làn sóng mua sắm thông minh nở rộ

Theo dữ liệu từ Digital Luxury Group, doanh thu đồ hiệu đã qua sử dụng ở Trung Quốc năm nay tăng 35%, trong khi chi tiêu tổng thể cho hàng xa xỉ đã giảm khoảng 25% trong năm 2024, dự báo tiếp tục sụt giảm trong năm nay.

Tại các thành phố lớn như Thâm Quyến, hàng loạt cửa hàng kho hàng và app chuyên biệt như ZZER và Super Zhuanzhuan đang kết nối người muốn bán dòng túi Gucci, Prada, Hermès không còn sử dụng với người mua chú trọng tiết kiệm, săn bất ngờ giá hời.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh đồng thời đẩy mạnh cung hàng trên thị trường – dẫn đến mức giảm giá ngày càng sâu. Một số nền tảng như Super Zhuanzhuan đang áp dụng giảm đến 90% giá gốc, bỏ xa mức giảm trung bình 30–40% như trước đây. Các nền tảng lớn khác như Xianyu, Feiyu, Ponhu và Plum cũng thường xuyên áp dụng giảm từ 70% trở lên

Tại Super Zhuanzhuan, một chiếc túi Coach Christie màu xanh, nguyên giá 3.260 nhân dân tệ (khoảng 454 USD), giờ chỉ còn 219 tệ (khoảng 30 USD). Một chiếc vòng cổ Givenchy G Cube trước đây bán 2.200 tệ, nay giảm còn 187 tệ.

Bà Lisa Zhang, chuyên gia tại Daxue Consulting, nhận xét: “Trong môi trường kinh tế hiện nay, nhiều người tiêu dùng giàu vẫn chuyển sang thị trường hàng second‑hand. Nhưng người bán phải giảm giá nhiều hơn do cạnh tranh gia tăng”

Theo dữ liệu từ Digital Luxury Group, doanh thu second‑hand luxury ở Trung Quốc năm nay tăng 35%. (Ảnh minh họa bằng AI)

Trong quá trình tăng trưởng nóng trước đây, các nhà giàu Trung Quốc thường tìm kiếm sản phẩm mới cỡ lớn từ Louis Vuitton đến Cartier. Nhưng hiện tại, khi mọi gia đình cảm thấy "giàu nhưng cũng mong manh hơn" vì tài sản phần lớn gắn với bất động sản, họ bắt đầu thận trọng hơn trong tiêu xài.

Theo nhà kinh tế học Tianchen Xu từ Economist Intelligence Unit (Hồng Kông), giá nhà giảm khiến người dân cảm thấy nghèo đi, từ đó cắt giảm mua sắm các món xa xỉ không thiết yếu như túi xách

Dù vẫn còn ít so với thị trường second-hand Mỹ hay Nhật, thị trường này ở Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt nhờ sức lan tỏa từ mạng xã hội. Thế hệ Millennials và Gen‑Z chính là lực lượng chính đứng sau xu hướng này, hưởng ứng một cách tiếp cận xa xỉ tinh tế nhưng kín đáo.

Một số thương hiệu second‑hand còn quảng bá việc “tiết kiệm tiền, cứu lấy thế giới” như khẩu hiệu tại một cửa hàng Super Zhuanzhuan ở Bắc Kinh.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích như Yaling Jiang tỏ ra hoài nghi: kinh tế tuần hoàn (circular economy) ở Trung Quốc thực ra nhằm xử lý vấn đề tiêu dùng đại trà, chứ không đặc thù giải bài toán hàng hiệu xa xỉ

Cung đang tăng vượt cầu

Một chủ doanh nghiệp kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng cho biết: “Số người bán tăng khoảng 20% mỗi năm, trong khi số người mua ổn định.”“Tầng lớp trung lưu, thu nhập của họ thực sự giảm. Kinh tế là lý do chính khiến xu hướng này xuất hiện.”

Ông còn lưu ý rằng các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh vẫn còn đủ người mua để cấp chỗ cho doanh nghiệp mới, nhưng ở các thành phố nhỏ hơn thì không. Ông dự đoán: “Phần lớn cửa hàng mới mở sẽ phải đóng cửa”.

Giá cả liên tục giảm sâu còn gây thêm một rủi ro khác: tâm lý chờ giảm thêm sẽ khiến người tiêu dùng tiếp tục đắn đo chi tiêu, từ đó kìm hãm sự phục hồi kinh tế tạo ra vòng xoáy giảm phát khó vượt qua

Giá bất động sản lao dốc, mức lương giảm và tâm lý cẩn trọng đã thúc đẩy người tiêu dùng Trung Quốc chuyển sang mua hàng hiệu đã qua sử dụng với mức giảm giá “kinh ngạc”.

Tuy nhiên, áp lực cung tăng, cầu không tăng tương ứng, và cơn bão giảm phát đang khiến nhiều chuyên gia lo ngại đây sẽ là một xu hướng không bền vững, thậm chí có thể dẫn đến nhiều doanh nghiệp không trụ nổi.