Lý do Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất cho giới hưu trí tại Đông Nam Á

(VTC News) -

Không chỉ hội tụ môi trường sống trong lành, chi phí hợp lý và hạ tầng hiện đại, thành phố biển này còn được Investing xếp vào nhóm những nơi đáng sống nhất cho giới hưu trí tại Đông Nam Á.

Vì sao “giới hưu trí” chọn Đà Nẵng?

Đã nhiều năm nay, cô Vân Hồ luôn chọn Đà Nẵng làm điểm dừng chân cho mùa hè, đặc biệt vào thời điểm thành phố bừng sáng với Lễ hội Pháo hoa Quốc tế (DIFF). Với cô, đây không chỉ là dịp để hòa mình vào nhịp sống trẻ trung, sôi động của thành phố biển mà còn là cơ hội tận hưởng trọn vẹn cuộc sống an nhàn lý tưởng.

Thành phố Đà Nẵng bừng sáng, sôi động mỗi mùa DIFF. (Ảnh: Ánh Dương)

“Sau Hà Nội và TP.HCM, tôi rất thích Đà Nẵng. Ngoài sự đặc sắc trong các hoạt động văn hóa – du lịch, thành phố này còn có môi trường sinh thái trong lành đủ cả biển với sông, hạ tầng đô thị hiện đại, con người thân thiện cùng nền ẩm thực vô cùng phong phú” – cô Hồ chia sẻ.

Đà Nẵng đang chứng minh sức hấp dẫn hiếm có của một thành phố vừa “đáng sống”, vừa “đáng đến” khi mỗi năm đón khoảng 15.000 - 16.000 người nhập cư, đạt tỷ lệ tăng dân số cơ học gần 16%.

Môi trường sống tại đây đặc biệt phù hợp với phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early – độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) ngày càng phổ biến trong giới trí thức và doanh nhân. Họ sẵn sàng tiết kiệm tới 70% thu nhập để tận hưởng tuổi hưu trí sớm hơn, với khát vọng sống trong môi trường an toàn, đa trải nghiệm văn hóa và gắn bó cùng thiên nhiên.

Đà Nẵng đón khoảng 15.000–16.000 người nhập cư mỗi năm. (Ảnh: Tùng Lâm)

Vị trí trung độ cả nước giúp Đà Nẵng kết nối dễ dàng với cả hai đầu Bắc – Nam. Thành phố có sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, hệ thống cao tốc hiện đại và trong tương lai sẽ bổ sung tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Nhờ đó, cư dân có thể thuận tiện di chuyển thăm con cháu hoặc thực hiện các chuyến đi ngắn ngày.

Đặc biệt sau khi sáp nhập với Quảng Nam, nơi đây nằm giữa tam giác vàng di sản văn hóa thế giới: Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Quần thể di tích Cố đô Huế.

Thiên nhiên vô cùng ưu ái Đà Nẵng khi thành phố vừa có biển xanh trải dài phía Đông, núi non phía Tây và dòng sông Hàn ở trung tâm tạo nên một cấu trúc đô thị cân bằng hiếm có. Không gian xanh rộng mở mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe.

Chất lượng không khí tại đây luôn duy trì ở mức tốt, nhờ lợi thế thiên nhiên bao bọc, “núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi”. Thực tế, Đà Nẵng nằm trong nhóm địa phương có tuổi thọ dân cư cao nhất cả nước – minh chứng rõ ràng cho chất lượng sống bền vững.

Đà Nẵng là điểm đến an cư lý tưởng nhờ lợi thế thiên nhiên, hạ tầng hiện đại và chi phí sống hợp lý. (Ảnh: Tùng Lâm)

Song hành với lợi thế thiên nhiên, chi phí sinh hoạt tại Đà Nẵng thấp hơn khoảng 20–30% so với các đô thị như Hà Nội, TP.HCM, trong khi chất lượng dịch vụ không thua kém, hệ thống hạ tầng và dịch vụ công cộng của thành phố ngày càng hoàn thiện.

Các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe được đầu tư đồng bộ; nhiều công viên ven biển, ven sông và không gian công cộng được mở rộng. Cùng với đó, thành phố kiên trì triển khai các chính sách đặc thù “5 không, 3 có, 4 an”, hướng tới hình ảnh đô thị minh bạch, an toàn và thân thiện.

Xu hướng an cư khu vực ven sông lên ngôi

Trong khi môi trường sống chất lượng là điều kiện cần thì giá bất động sản hợp lý lại chính là điều kiện đủ khiến Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn cho giới hưu trí. So sánh với Hà Nội hay TP.HCM, nơi giá nhà đất trung tâm ngày càng tăng phi mã thì ngay cả tại các dự án ven sông, ven trung tâm ở Đà Nẵng, mặt bằng giá vẫn chỉ bằng một nửa, thậm chí chưa đến một phần ba.

Một số môi giới địa phương cho biết, từ cuối năm 2024, thị trường ghi nhận sự xuất hiện của nhà đầu tư từ nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội. Ban đầu, dòng tiền tìm đến căn hộ, sản phẩm vừa tầm, dễ giao dịch, trước khi nhanh chóng dịch chuyển sang đất nền, vốn luôn được xem là “thước đo” sức khỏe thị trường.

Theo Batdongsan.com.vn, riêng tháng 3/2025, mức độ quan tâm tăng vọt 36-40% trong những ngày cuối tháng. Giá rao bán thứ cấp hiện cao hơn 5-25% so với trước, tùy khu vực.

Đất nền Nam Hòa Xuân với quy hoạch bài bản đang được giới đầu tư săn đón. (Ảnh: Ánh Dương)

Khi dải ven biển tập trung phát triển du lịch với hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí, thì không gian ven sông đang nổi lên như “tọa độ vàng” cho nhu cầu an cư dài hạn. Trong bức tranh đó, phía Đông Nam thành phố, đặc biệt là khu vực Nam Hòa Xuân, đang trở thành tâm điểm được giới đầu tư săn đón nhờ quỹ đất nền hiếm có trong lòng đô thị đã được quy hoạch bài bản.

Nơi đây được ví như “bản sao ven sông” của những khu đô thị cao cấp tại TP.HCM, nhưng mức giá vẫn còn ở ngưỡng hợp lý, phù hợp cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn. Hội tụ đầy đủ yếu tố phong thủy và giá trị thực tiễn: Vừa thừa hưởng cảnh quan sông nước, vừa kết nối nhanh chóng với trung tâm thành phố và chuỗi tiện ích hiện hữu.

Công viên ven sông rộng 50 ha đóng vai trò như “lá phổi xanh” khổng lồ với các tuyến dạo bộ, cảnh quan xanh mát mang lại không gian sinh hoạt cộng đồng yên bình, lý tưởng. Bao quanh công viên là hệ thống trường học, chợ, trung tâm thương mại như Aeon Mall, sân vận động Hòa Xuân, siêu thị Mega Market… giúp cư dân dễ dàng tiếp cận trọn vẹn dịch vụ thiết yếu ngay bên cạnh nơi ở.

Công viên ven sông 50 ha kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng yên bình. (Ảnh: Ánh Dương)

Trong tầm nhìn đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thành phố sự kiện – du lịch và đô thị thông minh, xanh bền vững. Với mức chi phí “dễ thở” hơn hẳn nhưng chất lượng sống lại tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đất nền Đà Nẵng trở thành lựa chọn khôn ngoan cho những ai muốn chuẩn bị không gian sống khi về hưu, vừa là mảnh đất vàng để thế hệ thành đạt tiếp tục phát triển sự nghiệp.