Lý do cựu Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk không bị xử lý hình sự dù được biếu 4,5 tỷ đồng?

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo "tạo điều kiện" cho chủ doanh nghiệp

Ngày 24/12, được biết, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ra trước tòa TAND TP Hà Nội đề nghị xét xử các bị can Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó giám đốc) về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4, Điều 354.

Cùng vụ án, ông Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn) và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị cáo buộc "Đưa hối lộ".

Theo Viện Kiểm sát, năm 2020, khi tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột, các bị can Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương cùng ông Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông - đã chết) đến gặp Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị báo cáo về việc lãnh đạo Tỉnh ủy đã đồng ý cho họ được thực hiện Dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Cuối năm 2020, bị can Phạm Văn Hạ, Giám đốc BQLDA tỉnh Đắk Lắk, tiếp tục báo cáo ông Phạm Ngọc Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý, chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông Đặng Sỹ Hồng thực hiện khoảng 1/3 khối lượng xây lắp dự án; nhóm ông Hải, ông Chương, ông Quang thực hiện 2/3 khối lượng còn lại.

Cựu Chủ tịch Nghị cũng đồng ý, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Sau này, bị can Bùi Văn Từ gặp, đề nghị và thống nhất với nhóm ông Hải, Chương và Quang về việc cho doanh nghiệp do Từ giới thiệu tham gia 25% khối lượng tại Gói thầu số 3 và số 04.

Để tham gia dự án, ông Đặng Sỹ Hồng thống nhất đưa Công ty Licogi 16.6 và Công ty Hồng Hà tham gia Gói thầu số 03, 04; đồng thời, Hồng thu phí 6% giá trị hợp đồng trước thuế.

Tuy nhiên, do Công ty Hồng Hà không đủ năng lực nên ông Hồng gặp và nhờ Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) cho mượn pháp nhân của Thuận An tham gia đấu thầu để Công ty Hồng Hà thực hiện thi công Gói thầu số 03.

Đổi lại, phía Tập đoàn Thuận An thu 2% phí quản lý theo khối lượng thi công.

Ông Phạm Ngọc Nghị

Nộp lại quà biếu, không gây thiệt hại

Trước khi đấu thầu, nhóm ông Hải, Chương, Quang thống nhất về việc sau khi trúng thầu và giải ngân tạm ứng, sẽ chi 9 tỷ đồng cho Bùi Văn Từ và chi 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng cho Phạm Văn Hạ.

Quá trình lập hồ sơ mời thầu, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ chỉ đạo chỉnh sửa nội dung Hồ sơ mời thầu tại mục tiêu chí “kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp” mời thầu theo từng hạng mục chính trong công trình để các nhà thầu dễ liên danh và dễ đáp ứng năng lực của từng thành viên trong liên danh.

Theo Viện Kiểm sát, sau khi được Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk "giúp đỡ, tạo điều kiện" để trúng thầu và ký Hợp đồng thi công xây dựng, bị can Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa tiền cho bị can Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ.

Cụ thể, Lê Đình Hải đưa cho bị can Phạm Văn Hạ 2 lần, tổng số tiền là 3,2 tỷ đồng từ nguồn quỹ của Công ty Sài Gòn; đưa cho Bùi Văn Từ 1 lần, số tiền 3 tỷ đồng.

Bị can Hoàng Đình Chương đã đưa cho Phạm Văn Hạ 1 lần số tiền 1,9 tỷ đồng; đưa Bùi Văn Từ 1 lần số tiền 3 tỷ đồng.

Như vậy, cơ quan tố tụng có đủ căn cứ xác định sau khi giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên, Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, bị can Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ 5,1 tỷ đồng; bị can Bùi Văn Từ đã nhận 6 tỷ đồng.

Còn cựu Chủ tịch tỉnh Phạm Ngọc Nghị, nhận 4,5 tỷ đồng là "quà biếu", song tại hồ sơ không nêu rõ ông Nghị nhận từ ai, chỉ thể hiện việc ông Nghị không có thỏa thuận từ trước, đã nộp lại số tiền đã nhận, không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại về đấu thầu, do đó cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngày 4/4/2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Nghị.

Đối với Đặng Sỹ Hồng, cơ quan tố tụng cho rằng ông này đưa 200 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho Phạm Văn Hạ nhưng việc này tự nguyện, Hạ không yêu cầu, đòi hỏi. Hiện ông Hạ đã nộp lại số tiền trên nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với khoản tiền này.