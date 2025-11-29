Lý do bổ sung 76 loại thuốc mới vào danh mục được BHYT chi trả

(VTC News) -

Tại hội thảo góp ý dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc BHYT, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết thuốc luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí khám chữa bệnh và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Việc lựa chọn và chi trả thuốc hợp lý không chỉ giúp sử dụng hiệu quả quỹ mà còn giảm bớt gánh nặng tiền túi cho người dân.

Hiện chi trả thuốc BHYT đang áp dụng theo Thông tư 20/2022, với 1.037 hoạt chất chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Danh mục này ít được cập nhật trong nhiều năm, dẫn đến chưa theo kịp nhu cầu điều trị thực tế và sự phát triển của chuyên môn tại các cơ sở y tế.

Việc mở rộng danh mục thuốc BHYT được kỳ vọng tạo thay đổi ở cả cơ sở khám chữa bệnh và người tham gia BHYT. (Ảnh minh hoạ)

Từ năm 2023, Bộ Y tế đã phối hợp cùng các đơn vị rà soát toàn diện, bổ sung nhóm thuốc mới, điều chỉnh điều kiện và tỷ lệ thanh toán, đồng thời đề xuất loại bỏ các loại thuốc không còn lưu hành hoặc không đáp ứng tiêu chí an toàn, hiệu quả.

Lần sửa đổi này cũng hướng tới tăng số thuốc được sử dụng tại trạm y tế xã, tạo điều kiện để người dân tiếp cận điều trị ngay từ tuyến cơ sở.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT, cho biết dự thảo lần này đề xuất bổ sung 81 thuốc, trong đó 76 thuốc đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí đưa vào danh mục, chủ yếu thuộc nhóm điều trị ung thư, tim mạch và các bệnh mạn tính phổ biến. Một số thuốc khác tiếp tục được xem xét thêm.

Bên cạnh đó, có 14 loại thuốc được doanh nghiệp cam kết giảm giá từ 6,5% đến hơn 60%, giúp cải thiện tỷ lệ thanh toán và giảm chi phí cho người bệnh. Một số thuốc không còn phù hợp cũng được đề nghị đưa ra khỏi danh mục.

Về khả năng cân đối quỹ, bà Trang cho biết theo tính toán, quỹ BHYT đủ khả năng chi trả trong hai năm tới. Từ năm 2027, mức đóng BHYT sẽ cần điều chỉnh để bảo đảm nguồn chi. Việc mở rộng danh mục và tăng tỷ lệ thanh toán đồng nghĩa quỹ sẽ phải chi nhiều hơn, nhưng mức tăng đóng sẽ được cân nhắc theo lộ trình phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quyền lợi người tham gia.

Theo Bộ Y tế, các thay đổi hướng đến mở rộng quyền lợi, phân bổ nguồn lực hợp lý và thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các tuyến. Dù chi phí quỹ và người bệnh tăng ở một số nhóm thuốc, lợi ích dài hạn thể hiện ở việc giảm quá tải, nâng chất lượng điều trị và đảm bảo công bằng khi tham gia BHYT.