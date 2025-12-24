Lý do Á quân Sao Mai Bích Ngọc 'ở ẩn' suốt 10 năm

(VTC News) -

Sau một thập kỷ kể từ khi giành danh hiệu Á quân Sao Mai 2015 dòng nhạc Thính phòng, ca sĩ Trần Bích Ngọc trở lại với dự án âm nhạc đầu tay mang tên Ý Đảng – Lòng dân. Dự án âm nhạc mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Á quân Sao Mai Trần Bích Ngọc đánh dấu sự trở lại với sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Tiết lộ lý do vắng bóng trên thị trường âm nhạc, nữ ca sĩ cho biết: “Nhiều người hỏi tôi tại sao mất 10 năm mới trở lại với các dự án âm nhạc. Thực ra, tôi là người cầu toàn. Có những ca khúc thu âm xong nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy đủ hoàn hảo để chia sẻ với khán giả.

Tôi tin mọi việc đều cần chữ duyên. Thay vì vội vàng, tôi chọn cách đi chậm nhưng chắc, để khi trở lại, mình tích lũy đủ kinh nghiệm, sự tự tin và bản lĩnh cần thiết”, Bích Ngọc bày tỏ.

Nói về quãng thời gian ''ở ẩn'' khá dài, Bích Ngọc không xem đó là sự “ngắt quãng”, mà là hành trình lựa chọn. Chính vì vậy, dự án âm nhạc lần này cô muốn gửi tới khán giả không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn đánh dấu sự trở lại đường đua nghệ thuật.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa ca sĩ Trần Bích Ngọc và Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc trong MV song ca cũng chính là dấu mốc kỷ niệm 15 năm của tình bạn, tình đồng chí, cùng đồng hành với nhau trong học tập và hoạt động nghệ thuật.

Trần Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc.

Trần Bích Ngọc sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Con đường đến với âm nhạc của cô bắt đầu từ niềm yêu thích tự thân, được bồi đắp và định hình tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ, Trần Bích Ngọc hiện là Thượng úy, giảng viên Thanh nhạc tại Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trước đó, cô từng ghi dấu ấn chuyên môn khi giành Giải Nhất Tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung, Giải Nhất Sao Mai khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và Á quân Sao Mai toàn quốc phong cách Thính phòng năm 2015. Năm 2025, cô tiếp tục giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc Toàn quốc mở rộng.

Sau 10 năm, sự “lột xác” của Trần Bích Ngọc không nằm ở hình thức hay chiến lược truyền thông, mà ở chiều sâu tư duy nghệ thuật, sự điềm tĩnh, kỹ thuật chuyên môn và bản lĩnh sân khấu của một nghệ sĩ – giảng viên quân đội.