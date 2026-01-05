Lưu ý đề phòng ngừa cúm, bệnh truyền nhiễm khi vào mùa đông xuân

(VTC News) -

Cuối năm thời tiết cực đoan, nhiệt độ trong ngày chênh lệch nhiều là thời điểm virus cúm hoạt động mạnh, khả năng diễn biến nghiêm trọng hơn các năm trước. Bác sĩ CK2 Chung Thị Mộng Thuý – Hệ thống Y tế Nhi Đồng 315 Chi nhánh An Phú Đông (TP.HCM) lưu ý những vấn đề cần cẩn trọng để giữ gìn sức khỏe cho trẻ nhỏ và gia đình.

Mới đây, Bộ Y Tế đã đưa 3 bệnh truyền nhiễm mới nhóm A gồm cúm A(H5N6), cúm A(H9N2) và Nipah. Đây là các tác nhân có khả năng lan nhanh, phát tán rộng, gây tử vong cao.

Bác sĩ CK2 Chung Thị Mộng Thuý – Hệ thống Y tế Nhi Đồng 315 Chi nhánh An Phú Đông (TP.HCM)

Một trong những lưu ý hàng đầu và quan trọng Bác sĩ CK2 Chung Thị Mộng Thuý – Hệ thống Y tế Nhi Đồng 315 Chi nhánh An Phú Đông (TP.HCM) cũng như nhiều chuyên gia y tế khuyến khích là phòng vệ cúm bằng vaccine

Theo WHO, CDC và Bộ Y tế Việt Nam, cúm A(H5N6) và H9N2 là các chủng cúm gia cầm nguy hiểm, nhưng chưa có vắc xin đặc hiệu cho người. Một số vắc xin chỉ được nghiên cứu hoặc dự trữ trong tình huống khẩn cấp, chưa tiêm đại trà. Riêng bệnh Nipah hiện hoàn toàn chưa có vắc xin phòng bệnh cho người, việc phòng ngừa chủ yếu dựa vào tránh nguồn lây và phát hiện sớm.

Vắc xin cúm mùa mà trẻ thường được tiêm không phòng ngừa trực tiếp 3 bệnh này vì các type vi rút khác nhau. Tuy vậy, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo nên tiêm vắc xin cúm mùa đầy đủ cho trẻ vì giúp giảm nguy cơ mắc cúm thông thường, hạn chế biến chứng nặng, tránh nhầm lẫn triệu chứng và giảm gánh nặng cho hệ miễn dịch của trẻ.

Thời điểm tiêm vắc xin cúm mùa cho trẻ: Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên có thể tiêm; Nên tiêm trước mùa mưa hoặc trước mùa cúm, thường từ tháng 9–11 hằng năm; Trẻ lần đầu tiêm cúm cần 2 mũi cách nhau ít nhất 4 tuần; Sau đó, nhắc lại mỗi năm 1 lần để duy trì miễn dịch.

Sốt, ho, đau họng có thể là dấu hiệu bạn mắc cúm. Cần chú ý quan sát các triệu chứng và chủ động đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, kịp thời, tránh bệnh diễn tiến nặng. Nếu mắc cúm, hãy tuân thủ cách ly để bảo vệ người thân và cộng đồng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ, trẻ nhỏ nhiễm cúm A(H5N6), cúm A(H9N2) hoặc bệnh Nipah, gia đình cần bình tĩnh và xử lý ngay theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước hết, cách ly trẻ tạm thời với người xung quanh, đặc biệt là người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ khác. Cho trẻ đeo khẩu trang nếu có thể, hạn chế tiếp xúc gần, không cho đến nơi đông người. Người chăm sóc cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với trẻ.

Tiếp theo, đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt, không tự ý điều trị tại nhà hay dùng thuốc kháng sinh, thuốc nam. Khi đi khám cần thông báo rõ cho nhân viên y tế về các triệu chứng của trẻ và tiền sử tiếp xúc, như có tiếp xúc với gia cầm ốm chết, heo bệnh, dơi, người nghi mắc bệnh hay không.

Gia đình không giết mổ, không tiếp xúc với gia cầm hoặc động vật nghi bệnh; không cho trẻ ăn thực phẩm chưa nấu chín. Nếu trong nhà có gia cầm chết bất thường, cần báo cho thú y địa phương.

Cuối cùng, theo dõi sức khỏe các thành viên trong gia đình, nhất là người chăm sóc trẻ. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau đầu hoặc rối loạn ý thức, cần đi khám ngay và thông báo yếu tố dịch tễ để được xử lý kịp thời.

