Lũ lụt, dịch bệnh bùng phát, cuối năm có thiếu thịt heo?

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, các doanh nghiệp và người chăn nuôi đã rất chủ động tái đàn nên nguy cơ này khó xảy ra.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, nguồn cung heo hơi tại thị trường phía Nam vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân dịp Tết. "Riêng tỉnh Đồng Nai có hơn 5 triệu con, chiếm 1/5 tổng đàn heo cả nước. Các địa phương khác cũng có khoảng 10 triệu con. Cùng với đó, lượng heo nuôi "gột" (heo xuất chuồng, thường 80-100kg được mua về, nuôi vỗ béo để đạt trọng lượng lớn hơn rồi bán ra thị trường) có thể giúp tổng sản lượng tăng thêm khoảng 10 - 15%, đủ sức cung ứng cho thị trường Tết khu vực Đông Nam Bộ và một số tỉnh, thành lân cận", ông Đoán thông tin.

Ngoài đàn heo, ông Đoán còn cho biết, tổng đàn gia cầm của tỉnh đạt khoảng 40 triệu con, cũng đang duy trì sự ổn định, góp phần giữ vững nguồn cung thực phẩm trong dịp cao điểm cuối năm.

"Bên cạnh đó, các trang trại lớn tại Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ đã chủ động tái đàn từ 2-3 tháng nay để chuẩn bị cho dịp Tết. Nhờ đó, nguồn cung thịt heo và gia cầm được đảm bảo liên tục", ông Đoán nói.

Theo các chuyên gia, không lo thiếu thịt heo dịp Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh: Công Hiếu)

Tương tự, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng cho biết, mặc dù năm nay hầu khắp các địa phương trong cả nước gặp khó khăn do mưa bão nhưng các doanh nghiệp và cả người chăn nuôi đã rất chủ động tái đàn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngay sau các đợt bão lũ cũng chỉ đạo các địa phương phải động viên doanh nghiệp, người dân phải sản xuất ngay. Còn liên quan đến dịch bệnh, đến nay đã cơ bản khống chế được.

Theo ông Thắng, tính đến 25/12, tổng đàn heo cả nước đạt khoảng hơn 30 triệu con, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt nhờ áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và liên kết chuỗi tiêu thụ như: Tây Ninh tăng 23,5%, Sơn La tăng 10,5%, Đồng Nai tăng 3,7%.

Ngược lại, các tỉnh chịu tác động trực tiếp của bão lũ như Khánh Hòa, Quảng Trị, Phú Thọ, Hà Nội…tuy sụt giảm 3-20% nhưng mức này chưa đủ lớn để ảnh hưởng đến cân đối cung - cầu toàn quốc.

“Hiện tổng đàn heo của cả nước là hơn 30 triệu con. Cùng với đó, tổng đàn gia cầm đạt hơn 584 triệu con, tăng 2,9% so với cùng kỳ, tạo nguồn cung dồi dào cho thị trường Tết. Con số này cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thị heo của thị trường trong nước trước, trong và sau Tết nguyên đán”, ông Thắng nhận định.

Giá heo hơi liên tục tăng cao

Từ tháng 11 đến nay, giá heo hơi tại các vùng miền bắt đầu tăng trở lại. Chỉ trong thời gian ngắn, giá heo hơi đã tăng khoảng 25.000 đồng/kg, hiện đạt mốc 70.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Thế Chinh, Trưởng ban quản lý chợ đầu mối gia súc, gia cầm Ninh Bình (Hà Nam cũ) cho biết, nếu trong tháng 11, giá heo mảnh chỉ dao động 56.000 - 60.000 đồng/kg thì nay giá loại 1 đã lên 70.000 đồng/kg.

“Hiện đang vào giai đoạn cao điểm cuối năm nên xu hướng chung của giá heo là tăng chứ khó giảm. Nhiều thương lái muốn "đẩy" giá lên tiếp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vài ngày trước, khi giá bị đẩy lên quá nhanh, sức tiêu thụ lập tức chững lại, buộc họ phải điều chỉnh giảm nhẹ để tránh mất khách. Tuy nhiên, mức phổ biến vẫn là 70.000 đồng/kg”, ông Chinh nói.

Theo khảo sát ngày 26/12, Hưng Yên là địa phương dẫn đầu cả nước về giá heo với mức 71.000 đồng/kg. Tiếp theo là các tỉnh, thành: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ với mức giá 70.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Lạng Sơn, Điện Biên và Sơn La, giá thu mua duy trì ở mốc 69.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực hiện là 68.000 đồng/kg, ghi nhận tại tỉnh Lai Châu.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động 68.000 - 71.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng bật tăng sau nhiều ngày đi ngang. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An ở mức 70.000 đồng/kg; Hà Tĩnh 68.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Gia Lai 66.000 đồng/kg; Đắk Lắk chạm mốc 65.000 đồng/kg; Khánh Hòa và Lâm Đồng 64.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg. Chỉ hai địa phương là Đà Nẵng và Quảng Ngãi có giá heo hơi đi ngang, duy trì 66.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, mức giá cao nhất khu vực đã tăng lên 65.000 đồng/kg, tập trung tại Đồng Nai và TP.HCM sau khi nhích thêm 1.000 đồng/kg. Tương tự, giá heo tại Tây Ninh tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức 64.000 đồng/kg.

Các tỉnh An Giang và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg lên mức 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Cà Mau vẫn neo tại mức 62.000 đồng/kg. Hai địa phương Đồng Tháp và Vĩnh Long cũng đi ngang so với hôm trước, ở mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Theo ông Trần Kim Đoán, giá heo hơi liên tục tăng cao trong thời gian gần đây là do các cơ sở chăn nuôi muốn giữ heo lại để chờ giá tăng dịp cao điểm cuối năm mới bán ra. Trước đây trọng lượng heo chỉ cần đạt 100 - 110 kg/con là sẽ được xuất chuồng nhưng nay họ không cần bán vội mà chờ khi nào có được giá cao mới bán. Do đó, số lượng heo có trọng lượng lớn hiện nay khá nhiều.

Ông Đoán cũng cho rằng giá heo hơi liên tục tăng trong thời gian gần đây đã mở ra cơ hội sinh lời cho thương lái và các đầu mối thu mua heo trọng lượng 90 - 100 kg để nuôi “gột”, tức nuôi vỗ béo trong thời gian ngắn rồi bán ra. Hoạt động này mang lại lợi nhuận khoảng hơn 1 triệu đồng mỗi con, nhưng cũng góp phần làm thiếu hụt nguồn cung cục bộ, càng tạo thêm áp lực đẩy giá heo đi lên.

"Các trại chăn nuôi, heo “gột” sau khoảng một tháng có thể tăng từ 100 kg lên 130 kg. Phần tăng thêm này mang lại chênh lệch gần 2 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thực còn hơn 1,4 triệu đồng mỗi con", ông Đoán ước tính.

Cũng nhận xét về giá heo, ông Dương Tất Thắng cho biết khu vực miền Trung và miền Bắc bị thiệt hại nặng trong các đợt mưa bão vừa qua nên giá có khả năng tiếp tục tăng. Ngược lại, tại phía Nam, nguồn cung vẫn tương đối dồi dào nên giá khó neo cao.

“Theo tôi, mức giá 60.000 - 65.000 đồng/kg heo hơi là phù hợp, vừa đảm bảo có lãi cho người chăn nuôi, vừa đảm bảo tài chính cho người tiêu dùng và vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng”, ông Thắng nói.