LOTTE MART Đà Nẵng tung khuyến mãi lớn dịp ra mắt diện mạo mới

(VTC News) -

Việc ra mắt diện mạo mới nhằm nâng cấp trải nghiệm toàn diện cho khách hàng, với không gian mua sắm được làm mới theo hướng hiện đại, sang trọng và tiện nghi hơn. Nhiều thương hiệu mới lần đầu xuất hiện như Starbucks, Songsabu, Sport 1, Game 9D, My Kingdom,... trong khi các khu vực hàng hóa trước đây được “tái xuất” ấn tượng hơn.

Để khách hàng tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm mới này, siêu thị triển khai chuỗi khuyến mại áp dụng cho nhiều ngành hàng từ thực phẩm, đồ gia dụng đến chăm sóc gia đình, cùng loạt ưu đãi và quà tặng dành cho khách mua sắm.

LOTTE MART Đà Nẵng trong diện mạo mới.

Điểm nhấn là chương trình “4 ngày vàng, giá sập sàn” từ ngày 1 - 4/1, nhiều mặt hàng thực phẩm giảm sâu với mức ưu đãi đến trên 50%. Các ngành hàng gia dụng, chăm sóc gia đình cũng ghi nhận mức giảm giá “sốc” và loạt ưu đãi “1+1” cho nhiều sản phẩm thiết yếu.

Nhiều ưu đãi lớn ở nhóm hàng thực phẩm và đồ uống, phục vụ nhu cầu ăn uống trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Nhóm khách hàng thành viên tiếp tục được hưởng nhiều quyền lợi độc quyền từ LOTTE MART.

LOTTE MART Đà Nẵng kỳ vọng sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho các gia đình, giới trẻ khởi động năm 2026 hứng khởi, trọn niềm vui trong không gian mới đẳng cấp hơn mà không phải lo về giá.