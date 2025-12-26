Long Châu hợp lực xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyến nhi khoa

(VTC News) -

Tại Hội nghị Chỉ đạo tuyến Nhi khoa 2025, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế và cơ quan y tế trong chiến lược phát triển hệ thống Nhi khoa. Trên nền tảng đó, hệ thống mong muốn góp phần nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em một cách toàn diện, công bằng và bền vững.

Vừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã tham dự Hội nghị Chỉ đạo tuyến Nhi Khoa năm 2025 do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức. Hội nghị có sự góp mặt của đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), đại diện các Sở Y tế, Bệnh viện Nhi Trung ương, đại diện Long Châu cùng nhiều cơ quan y tế.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam - nhấn mạnh: “Hệ thống y tế nói chung và ngành Nhi khoa nói riêng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh quan trọng để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của mô hình bệnh tật, xu hướng dân số và yêu cầu phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững. Thực tế này đòi hỏi công tác chỉ đạo tuyến phải chuyển mình từ việc hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần sang tư duy quản trị hệ thống toàn diện”.

Nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đang là điểm tựa sức khỏe đáng tin cậy của hàng triệu gia đình Việt.

Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp mới nhằm củng cố năng lực hệ thống. Một trong những nội dung được đồng tình là thống nhất phương án phân cấp quản lý để giảm tải cho tuyến trên, giúp bệnh nhi tiếp cận dịch vụ thuận tiện nhất ngay tại địa phương, đặc biệt trong quản lý bệnh mạn tính và rối loạn phát triển.

Tại sự kiện, Long Châu cập nhật các định hướng trọng tâm về chỉ đạo phòng chống bệnh truyền nhiễm, tăng cường chăm sóc bệnh nhi - đặc biệt là trẻ sơ sinh. Qua đó, đơn vị góp phần hiện thực hóa chiến lược chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, thúc đẩy quá trình xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyến nhi khoa.

Long Châu không ngừng nỗ lực xây dựng hệ sinh thái toàn diện trong dự phòng, chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Là đơn vị y tế hoạt động nổi bật trong lĩnh vực dự phòng và chăm sóc sức khỏe, Long Châu đẩy mạnh hợp tác công - tư, hợp lực chiến lược cùng các cơ quan y tế từ tuyến đầu đến địa phương trong bảo vệ sức khỏe trẻ em, nâng cao nhận thức toàn dân về chăm sóc sức khoẻ chủ động, góp phần xây dựng thế hệ trẻ khoẻ mạnh bền vững. Đồng thời, đơn vị còn tích cực lan tỏa tinh thần và chủ động triển khai các định hướng của Bộ Y tế thông qua hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc.

Với mạng lưới phủ khắp 34 tỉnh thành, “gần dân, sát dân”, Long Châu đồng hành chăm sóc trẻ từ những năm tháng đầu đời, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vắc xin chất lượng, thuốc tốt để đẩy lùi nhiều mối nguy sức khỏe. Không chỉ cung cấp dịch vụ y tế hiện đại và an toàn, Long Châu còn kịp thời phổ cập kiến thức y khoa chuẩn xác, nỗ lực nâng cao nhận thức của phụ huynh về “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, từ đó góp phần giảm tải cho các bệnh viện, tuyến trên.

Long Châu đồng hành dự phòng và chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam từ những năm tháng đầu đời.

Thời gian tới, hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu tập trung nâng cao kiến thức chuyên môn, tăng cường năng lực tư vấn, chăm sóc và xử trí khẩn cấp cho đội ngũ hơn 20.000 dược sĩ, bác sĩ, điều dưỡng. Đây là bước đi chiến lược quan trọng và dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh bệnh truyền nhiễm, cấp cứu nhi, cũng như các bệnh lý mạn tính thường gặp ở trẻ ngày càng gia tăng.

Kiên định với sứ mệnh “vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Long Châu nỗ lực trở thành đơn vị tin cậy trong dự phòng và chăm sóc sức khỏe trẻ em, đưa giải pháp y tế toàn diện và công bằng đến khắp mọi miền Tổ quốc. Qua đó, hệ thống thắt chặt cam kết xây dựng cộng đồng khỏe mạnh bền vững, đặt con người làm trọng tâm, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.