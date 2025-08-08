Long Châu đồng hành lan toả tinh thần 'Xanh - Sạch – Đẹp' trong ngành y tế

(VTC News) -

Tối 7/8/2025, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp” lần thứ I đã diễn ra.

Phát động từ tháng 8/2024, cuộc thi thu hút hơn 2.000 cơ sở y tế công lập và tư nhân tại 34 tỉnh, thành phố tham gia. Cuộc thi tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành, góp phần cải thiện môi trường khám chữa bệnh, nâng cao trải nghiệm người bệnh và gắn kết đội ngũ y tế. Kéo dài đến hết tháng 5/2025, chương trình là hoạt động thiết thực cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe Nhân dân gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết: "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dành cho ngành y tế chúng ta những lời dạy giản dị mà vô cùng sâu sắc: "Vệ sinh là yêu nước", "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", và đặc biệt là lời căn dặn thiêng liêng "Lương y phải như từ mẫu". Những lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam soi đường cho biết bao thế hệ thầy thuốc Việt Nam".

Theo Tổng Bí Thư Tô Lâm, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành Y tế mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tổng Bí thư chỉ đạo đã chỉ đạo ngành Y tế cần đổi mới tư duy về lĩnh vực y tế; tập trung nghiên cứu các biện pháp phòng bệnh, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ… Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp cũng để cán bộ trong ngành có những thay đổi ngày càng tích cực hơn trong tư duy phục vụ người bệnh.

Bởi lẽ: Một cơ sở y tế “Xanh” không chỉ là cây cối, cảnh quan, mà còn là tư duy phát triển bền vững, là thực hành tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, chính là thông điệp “phòng bệnh hơn chữa bệnh” cho cả cộng đồng.

Một cơ sở y tế “Sạch” không chỉ là không gian vật lý sạch sẽ, mà còn là môi trường an toàn, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và cho chính những người thầy thuốc...", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Bộ trưởng Y tế mong muốn Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp và ngày càng được hoàn thiện, gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ trao giải Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I.

Bộ trưởng đề nghị 3 nội dung bao gồm: Lãnh đạo các Sở Y tế, các cơ sở y tế trên toàn quốc hãy xem các tiêu chí "Xanh - Sạch - Đẹp" là một trong những chỉ số chất lượng cốt lõi, đưa vào kế hoạch hành động và đánh giá thi đua hàng năm. Hãy biến cuộc thi thành một chu trình cải tiến liên tục, nơi các đơn vị không ngừng học hỏi, sáng tạo và vươn lên.

Hai là, mỗi một cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là lực lượng nòng cốt của Công đoàn và Đoàn Thanh niên, hãy là những đại sứ, những người giữ lửa cho phong trào ngay tại khoa, phòng của mình. Mỗi hành động nhỏ từ việc phân loại rác, tiết kiệm điện nước, đến chăm sóc một chậu cây, đều góp phần tạo nên sự thay đổi lớn.

Ba là, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa những câu chuyện đẹp, những mô hình hay. Và đặc biệt, Bộ trưởng kêu gọi người dân hãy tiếp tục là những người bạn, những giám khảo công tâm, giúp ngành y tế phục vụ ngày một tốt hơn.

Là đơn vị đồng hành xuyên suốt cuộc thi, hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu mong muốn được góp phần nhỏ bé giúp lan tỏa tinh thần “Xanh - Sạch - Đẹp” đến với tất cả các đơn vị đang hoạt động trong ngành y tế.

Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống - Nhà báo Trần Tuấn Linh - tặng hoa bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu - đại diện Nhà tài trợ cuộc thi.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: “Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp” là một sáng kiến rất thiết thực và mang lại giá trị bền vững khi góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở y tế, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong ngành.

Với Long Châu, nhà thuốc hay trung tâm tiêm chủng không chỉ là nơi cung cấp sản phẩm, dịch vụ y tế, mà còn là nơi người dân tìm đến để được lắng nghe và chăm sóc. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng xây dựng môi trường phục vụ sạch sẽ, ngăn nắp, thân thiện và đảm bảo an toàn, từ không gian tiếp đón đến quy trình vận hành, bảo quản thuốc và xử lý chất thải y tế.

Long Châu luôn nỗ lực để xây dựng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng chỉn chu, phục vụ tận tâm. Tôi nghĩ, đó là cách thiết thực để mỗi điểm chạm y tế đều trở nên văn minh, thân thiện và đáng tin cậy.

Tôi tin rằng, khi tất cả các đơn vị và cá nhân trong ngành y tế cùng đồng lòng, mỗi hành động nhỏ, nếu được thực hiện kiên định và có trách nhiệm, sẽ tạo nên những thành quả lớn, góp phần xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe an toàn, thân thiện và bền vững vì người bệnh.”

Lễ trao giải đã tôn vinh 20 cơ sở y tế tiêu biểu cho 5 nhóm dự thi là: Cơ sở y tế tuyến Trung ương; Cơ sở y tế tuyến tỉnh; Cơ sở y tế tuyến huyện (nay là khu vực); Cơ sở y tế tuyến xã; Cơ sở y tế tư nhân. Mỗi tuyến cùng có giải gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Lễ trao giải Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp là ngày hội của những người làm y tế, cùng chia sẻ kinh nghiệm, lan toả giá trị tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngành y tế Việt Nam trong mắt người dân.

Cuộc thi khép lại nhưng hành trình kiến tạo môi trường y tế xanh – sạch – đẹp vẫn đang tiếp diễn, với quyết tâm biến mỗi cơ sở y tế trở thành điểm tựa an toàn, nhân văn và bền vững cho người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.