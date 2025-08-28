Lợi ích khi sử dụng thẻ tín dụng hoàn tiền của KBank

(VTC News) -

Đầu tiên, mua sắm tiết kiệm là lợi ích nổi bật nhất của thẻ tín dụng KBank. Khách hàng sẽ nhận được khoản hoàn tiền tương ứng theo phần trăm giá trị giao dịch, theo chính sách của ngân hàng phát hành. Điều này không chỉ giúp bạn tận hưởng các dịch vụ và sản phẩm chất lượng mà còn tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể cho các lần chi tiêu tiếp theo.

Thứ hai, miễn lãi suất là ưu đãi hấp dẫn khi sử dụng thẻ tín dụng hoàn tiền. Phần lớn các loại thẻ hiện nay đều có thời gian miễn lãi lên đến 45 ngày, tuy nhiên KBank lại miễn lãi suất và phí 0% cho kỳ hạn trả góp lên tới 3 tháng với mọi giao dịch mua sắm có giá trị từ 2 triệu VNĐ.

Ngoài ra, thẻ tín dụng của KBank còn hỗ trợ bạn trong việc quản lý chi tiêu hiệu quả thông qua sao kê chi tiết hàng tháng, bạn có thể dễ dàng theo dõi lịch sử giao dịch, kiểm soát ngân sách cho từng mục tiêu và tránh được tình trạng chi tiêu vượt mức hoặc phát sinh nợ không mong muốn.

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để mua sắm trực tuyến, thanh toán hóa đơn hay đặt vé mà không cần mang theo tiền mặt. Mọi giao dịch đều được bảo vệ bằng công nghệ mã hóa tiên tiến cùng xác thực đa lớp, giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin và tài khoản của bạn.