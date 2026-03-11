Lời giải cho bài toán bảo vệ 'tài sản số' của giới doanh nhân

(VTC News) -

Sự mong manh của “tài sản số”

Trong thời đại công nghệ, hầu hết việc trao đổi công việc hay kết nối đối tác của giới doanh nhân đều diễn ra qua internet. Sự linh hoạt này giúp xử lý công việc nhanh chóng, nhưng cũng mang đến nhiều rủi ro về an toàn thông tin khi các hình thức đánh cắp dữ liệu ngày càng tinh vi hơn.

Đáng nói là, phần lớn điện thoại thông thường hiện nay được thiết kế thiên về sự tiện lợi, đa giải trí nên thường thiếu đi các lớp bảo vệ chuyên sâu. Điểm yếu này vô tình khiến những thông tin hay tài liệu dễ dàng trở thành “đích ngắm” của kẻ gian trên không gian mạng.

Thiết kế gập của Quantum Flip kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật chế tác thủ công và công nghệ hiện đại.

Đối với giới doanh nhân, dữ liệu không chỉ là thông tin mà còn là tài sản chiến lược. Thực tế, kẻ gian thường tận dụng kẽ hở từ các ứng dụng miễn phí hoặc các dịch vụ lưu trữ thiếu chứng chỉ bảo mật để thu thập dữ liệu trái phép.

Hơn nữa, xu hướng làm việc từ xa và yêu cầu đồng bộ hóa dữ liệu liên tục càng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thông tin. Chỉ một thao tác kết nối wi-fi công cộng cũng có thể trở thành cơ hội để tin tặc xâm nhập và kiểm soát thiết bị cá nhân của người dùng.

Trước những lỗ hổng bảo mật khó kiểm soát, Vertu - thương hiệu điện thoại xa xỉ đến từ Anh quốc - đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nhân như một phương thức bảo vệ “tài sản số” và quản trị rủi ro hiệu quả.

“Đặc quyền tàng hình” trong kỷ nguyên số

Đáp ứng nhu cầu bảo vệ dữ liệu hàng ngày, nhiều doanh nhân đã chuyển hướng sang các dòng máy có khả năng “tàng hình” trước rủi ro an ninh mạng. Nổi bật trong xu hướng này là sự góp mặt của dòng Metavertu và Quantum Flip.

Ở phân khúc hiệu năng cao, dòng Metavertu ghi dấu ấn là thiết bị tiên phong tích hợp công nghệ bảo mật web3. Với việc trang bị chip bảo mật hoạt động độc lập cùng khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai hệ điều hành, Metavertu thiết lập một không gian lưu trữ biệt lập. Điều này giúp giới doanh nhân bảo vệ các dữ liệu quan trọng ngay từ tầng phần cứng, giảm bớt sự phụ thuộc vào các bộ lưu trữ đám mây bên thứ ba vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Metavertu gây ấn tượng nhờ nền tảng công nghệ Web3 tiên tiến và khả năng bảo mật cao.

Bên cạnh đó, mẫu điện thoại gập Quantum Flip cũng nhận được sự quan tâm lớn. Không chỉ mang thiết kế gập vỏ sò, thiết bị này còn kế thừa nền tảng hệ điều hành bảo mật của hãng. Mọi thông tin nội bộ, tin nhắn hay tài liệu đều được thuật toán mã hóa và bảo vệ trong một hệ sinh thái khép kín. Nhờ đó, doanh nhân có thể linh hoạt xử lý công việc ở bất cứ đâu mà vẫn an tâm về khả năng bảo mật trước các mối đe dọa từ không gian mạng.

Tuy nhiên, sức hút của những thiết bị này vô tình kéo theo sự nhộn nhịp của thị trường hàng xách tay gắn mác “giá tốt”. Những thiết bị này có thể đã bị can thiệp vào phần cứng, tráo đổi linh kiện hoặc cài cắm sẵn các phần mềm độc hại chạy ngầm. Hơn nữa, các máy không chính hãng thường bị hệ thống từ chối kết nối với các dịch vụ hỗ trợ Concierge đặc quyền, làm mất đi giá trị của một sản phẩm cao cấp.

Không gian flagship store Vertu Việt Nam chuẩn Vertu England.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đơn vị phân phối và bán lẻ chính thức độc quyền của Vertu England. Toàn bộ sản phẩm đều là hàng nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đã thông qua quy trình kiểm định của Cục Viễn thông.

Cũng theo chia sẻ từ đại diện Vertu Việt Nam, đơn vị đang chuẩn bị khai trương cửa hàng mới trong thời gian tới. Không gian này dự kiến sẽ là nơi trưng bày các dòng sản phẩm công nghệ mới nhất, đồng thời cung cấp các dịch vụ và chính sách bảo hành chính hãng cho khách hàng.

Thông tin liên hệ: Fanpage: Vertu Việt Nam Website: https://vertuvietnam.vn Hotline: 0877 999 979