Lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 gửi đến sếp, khách hàng, đối tác

(VTC News) -

Tết Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa từng nhà, mang theo sắc xuân tươi mới và niềm hy vọng về một năm tràn đầy khởi sắc. Đây không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là dịp để mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp nhìn lại hành trình đã qua, tri ân những người đã đồng hành và gửi trao những lời chúc tốt đẹp nhất cho chặng đường phía trước.

Trong môi trường công việc, những lời chúc Tết đầu xuân không đơn thuần là nghi thức xã giao. Đó còn là cách thể hiện sự trân trọng, tinh thần gắn kết và mong muốn phát triển bền vững. Một lời chúc đúng lúc, đúng người có thể tạo nên sự khởi đầu suôn sẻ, mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài.

Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, dưới đây là những lời chúc trang trọng, ý nghĩa dành cho sếp, khách hàng và đối tác – những người đã góp phần quan trọng vào thành công chung trong suốt năm vừa qua.

Tết Bính Ngọ 2026 là dịp tri ân và gửi trao những lời chúc tốt đẹp tới sếp, khách hàng, đối tác. (Ảnh: Canva)

Lời chúc Tết Bính Ngọ ngắn gọn gửi đến sếp

1. Kính chúc sếp năm mới Bính Ngọ 2026 dồi dào sức khỏe, vững vàng bản lĩnh, thành công rực rỡ.

2. Chúc sếp xuân mới an khang, thịnh vượng, tiếp tục dẫn dắt tập thể phát triển bền vững.

3. Kính chúc sếp năm Bính Ngọ công danh hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

4. Năm mới 2026, kính chúc sếp phúc lộc viên mãn, mọi kế hoạch đều thành tựu.

5. Chúc sếp xuân Bính Ngọ trí sáng tâm bền, quyết sách đúng đắn, thành công nối tiếp.

6. Kính chúc sếp năm mới vạn sự cát tường, công việc thuận lợi, gia đạo an vui.

7. Xuân 2026, chúc sếp giữ vững tầm nhìn chiến lược và đạt nhiều thành tựu lớn.

8. Kính chúc sếp năm mới tài lộc dồi dào, vị thế ngày càng vững mạnh.

9. Chúc sếp xuân mới bình an, thịnh đạt và tiếp tục truyền cảm hứng cho tập thể.

10. Kính chúc sếp năm Bính Ngọ 2026 thành công bền vững, vạn sự như ý.

Lời chúc Tết Bính Ngọ ý nghĩa gửi đến sếp

1. Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, kính chúc sếp dồi dào sức khỏe, tinh thần minh mẫn và bản lĩnh vững vàng để tiếp tục dẫn dắt doanh nghiệp phát triển ổn định, đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trong năm mới.

2. Xuân Bính Ngọ đã về, kính chúc sếp và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng; chúc Sếp luôn sáng suốt trong từng quyết định chiến lược và gặt hái thêm nhiều thành công nổi bật.

3. Bước sang năm 2026, kính chúc sếp giữ vững tầm nhìn dài hạn, phát huy năng lực lãnh đạo xuất sắc và đưa tập thể chinh phục những mục tiêu lớn hơn.

4. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin trân trọng gửi tới sếp lời tri ân sâu sắc; kính chúc Sếp một năm Bính Ngọ nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công bền vững.

5. Kính chúc sếp năm mới luôn tràn đầy nhiệt huyết, bản lĩnh và sự quyết đoán để mỗi kế hoạch triển khai đều đạt hiệu quả tối ưu.

6. Xuân Bính Ngọ 2026, kính chúc sếp công danh thăng tiến, sự nghiệp vững bền và gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc.

7. Nhân dịp năm mới, kính chúc sếp tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, mở rộng cơ hội phát triển và đạt được những cột mốc quan trọng.

8. Kính chúc sếp năm 2026 dồi dào phúc lộc, tinh thần vững vàng và thành công nối tiếp thành công trên mọi phương diện.

9. Xuân Bính Ngọ là khởi đầu mới, kính chúc sếp luôn giữ được tâm thế chủ động, sáng suốt và bản lĩnh để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.

10. Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, kính chúc sếp một năm mới viên mãn, thịnh đạt và đạt nhiều bước tiến đột phá trong sự nghiệp.

Lời chúc Tết Bính Ngọ gửi đến khách hàng

1. Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, chúng tôi trân trọng gửi tới quý khách hàng lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và gặt hái nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh.

2. Bước sang xuân mới, kính chúc quý khách và gia đình một năm 2026 bình an, hạnh phúc, vững vàng trước mọi cơ hội và thách thức.

3. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý khách trong suốt thời gian qua; kính chúc năm mới phát triển bền vững và đạt nhiều thành tựu nổi bật.

4. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, kính chúc quý khách tài lộc hanh thông, công việc thuận lợi và ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường.

5. Xuân 2026, kính chúc quý khách một năm mới thịnh đạt, mở rộng quy mô và đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

6. Kính chúc quý khách năm mới vạn sự như ý, kinh doanh phát triển và luôn giữ vững đà tăng trưởng ổn định.

7. Nhân dịp đầu xuân, chúng tôi trân trọng gửi lời tri ân và chúc quý khách năm Bính Ngọ nhiều cơ hội hợp tác thành công.

8. Chúc quý khách năm 2026 dồi dào sức khỏe, tài chính vững mạnh và tiếp tục đạt nhiều thành quả ấn tượng.

9. Xuân Bính Ngọ 2026, kính chúc quý khách an khang, thịnh vượng và phát triển dài lâu.

10. Năm mới Bính Ngọ, kính chúc quý khách một khởi đầu thuận lợi, một hành trình thành công và đạt nhiều bước tiến vững chắc.

Những lời chúc ý nghĩa gửi đến sếp, khách hàng và đối tác chính là cầu nối cho một năm hợp tác thành công. (Ảnh: Canva)

Lời chúc Tết Bính Ngọ gửi đến đối tác

1. Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, chúng tôi trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới tới quý đối tác; chúc một năm hợp tác hiệu quả, bền vững và cùng nhau đạt nhiều thành tựu mới.

2. Xuân Bính Ngọ 2026, kính chúc quý đối tác dồi dào sức khỏe, tài lộc hanh thông và hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển.

3. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của quý đối tác trong suốt thời gian qua và tin tưởng năm mới sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thành công hơn nữa.

4. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý đối tác an khang, thịnh vượng, các dự án triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

5. Tết Bính Ngọ là khởi đầu cho chặng đường mới, kính chúc quý đối tác vững vàng chiến lược và mở rộng quy mô hoạt động.

6. Kính chúc quý đối tác năm 2026 nhiều thắng lợi quan trọng, nâng cao vị thế và thương hiệu trên thị trường.

7. Xuân Bính Ngọ, kính chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng bền chặt, tin cậy và phát triển lâu dài.

8. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc quý đối tác một năm 2026 thịnh đạt, ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ.

9. Chúng tôi tin tưởng năm Bính Ngọ sẽ đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên.Kính chúc Quý đối tác năm mới an khang, tài lộc dồi dào và mọi kế hoạch kinh doanh đều đạt kết quả tốt đẹp.

10.Chúc [Tên công ty đối tác] một Tết Nguyên đán tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mong rằng mối quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ không ngừng lớn mạnh, mang lại nhiều giá trị bền vững cho cả hai bên trong năm mới.