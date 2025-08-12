Lộ diện quỹ đất vàng ven sông hiếm hoi tại Đà Nẵng

(VTC News) -

Giữa nhịp sống sôi động của Đà Nẵng, vẫn còn một vùng đất đặc biệt chưa khai thác hết tiềm năng nằm ở phía Đông Nam thành phố, nơi hội tụ các dòng sông: Cổ Cò, Đô Tỏa, Cẩm Lệ quanh năm hiền hòa. Đây là quỹ đất vàng ven sông hiếm hoi còn sót lại của thành phố.

Chỉ qua cầu Hòa Xuân, nhịp sống sôi động của thành phố lớn nhất Việt Nam (diện tích sau sáp nhập) như khép lại, nhường chỗ cho khung cảnh thư thái, yên bình ven sông.

Với thế đất tụ thủy, bầu không khí trong lành, lại rất gần trung tâm thành phố, Hòa Xuân từ lâu đã trở thành nơi an cư của nhiều người muốn tìm chốn an yên nhưng vẫn có đủ tiện ích dân sinh: Dịch vụ, thể thao, y tế, giáo dục. Nhiều hạ tầng hiện đại đã và đang được đầu tư khiến khu vực Hòa Xuân ngày càng thêm sầm uất, trong đó có dự án mở rộng nút giao hướng lên cầu Hòa Xuân quy mô hơn 1.570 tỷ đồng.

Bất động sản ven sông Hàn từng là tâm điểm đầu tư trong nhiều năm, nhưng quỹ đất gần như đã cạn kiệt. Giá trị gần chạm ngưỡng, dư địa tăng giá hạn chế. Giới đầu tư sành sỏi bắt đầu hướng đến những vùng đất ven sông khác, giàu tiềm năng và còn quỹ đất sạch. Khu Đông Nam Đà Nẵng – tâm điểm là Hòa Xuân – đang trở thành lựa chọn hàng đầu bởi có thể nói đây là quỹ đất đẹp ven sông còn lại cuối cùng của thành phố đáng sống.

Với giao thông được đầu tư hiện đại, nhiều tuyến đường, cầu lớn liên tiếp được mở ra giúp việc kết nối từ Hòa Xuân về trung tâm thành phố hay sân bay quốc tế chỉ mất chưa tới 15 phút. Đây cũng là khu vực giao thoa giữa trung tâm Đà Nẵng và cụm đô thị phía Đông Nam đang có xu hướng mở rộng về phía Quảng Nam cũ. Quỹ đất đặc biệt này đang lọt tầm mắt nhà đầu tư sau giai đoạn sáp nhập địa giới hành chính.

Điểm nhấn của khu vực chính là vị trí giao điểm của 3 dòng sông. Trong đó, sông Cổ Cò – tuyến thủy lộ nối Đà Nẵng và Hội An – đang được khơi thông, hứa hẹn thúc đẩy du lịch đường sông và gia tăng giá trị bất động sản. Sông Cẩm Lệ là cửa ngõ phía Nam thành phố, kết nối thuận tiện với Quốc lộ 1A và sân bay quốc tế Đà Nẵng, tạo lợi thế lớn cho giao thương và phát triển dịch vụ.

Còn sông Đô Tỏa hiền hòa uốn lượn qua các khu dân cư, mang đến “tiểu khí hậu” mát lành quanh năm, tạo môi trường sống lý tưởng cho cư dân. Theo quy luật “nhất cận thị, nhị cận giang” trên thị trường địa ốc, những BĐS sở hữu lợi thế ven sông như vậy sẽ luôn có giá trị cao hơn các BĐS khác, đồng thời lọt tầm ngắm của giới thượng lưu muốn kiếm tìm chốn nghỉ dưỡng an yên.

Theo giới đầu tư BĐS sành sỏi, 3 dòng sông hội tụ tạo thế “tam thủy tụ phúc”, yếu tố phong thủy mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Chưa kể từ đây di chuyển ra bãi biển Sơn Thủy, Mỹ An cũng chỉ mất khoảng 10 phút, đi Hội An khoảng 25 phút theo tuyến Cổ Cò. Sau khi dòng sông Cổ Cò được khơi thông, việc phát triển du lịch đường thủy thông suốt, đây sẽ là con đường giao thương nhộn nhịp.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, phường Hòa Xuân có diện tích khoảng 15,7 km² và dân số hơn 60.000 người, trở thành một trong những phường lớn của Đà Nẵng mới. Phường sở hữu hạ tầng đồng bộ: Cầu Cẩm Lệ, cầu Nguyễn Tri Phương bắc qua sông Cẩm Lệ hướng về trung tâm thành phố, cầu Trung Lương, cầu Khuê Đông bắc qua sông Đô Tỏa hướng về phía Nam đi Hội An, cùng các tuyến đường ven sông… giúp việc di chuyển đến mọi nơi đều thuận lợi.

Hòa Xuân đang đứng trước cơ hội phát triển to lớn, đặc biệt sau khi Đà Nẵng sáp nhập Quảng Nam, mở ra dư địa phát triển cho khu vực rộng lớn phía Nam. Thị trường BĐS cũng vì thế trở nên sôi động hơn. Khách hàng có nhu cầu tìm các vị trí đẹp ở gần trung tâm, thuận phong thủy. Khu Đông Nam thành phố chính là khu vực như vậy.

Theo khảo sát của giới đầu tư BĐS, đất nền khu vực Hòa Xuân đã tăng 10-15% từ đầu năm đến nay, sau khi có thông tin về việc thành lập Khu Thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Hiện tại, đất nền Hòa Xuân đang giao dịch ở mức khoảng 55-60 triệu đồng/m² – mức giá được cho là thấp so với một thành phố trực thuộc TƯ. So sánh với giá chung cư ngay tại Đà Nẵng, thì giá đất nền như vậy hiện chỉ bằng 1/3 – 1/2, trong khi dư địa tăng giá còn lớn.

Trong khi các đô thị lớn gần như không còn quỹ đất nền phân lô, Hòa Xuân – Đà Nẵng vẫn sở hữu những lô đất quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng. Chẳng hạn như tại khu vực Hòa Xuân, người mua có thể mua đất, nhận sổ đỏ ngay và xây nhà tùy theo sở thích, gu thẩm mỹ, không bị bó buộc như mua nhà xây sẵn.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, đất nền Hòa Xuân còn là tài sản đầu tư bền vững nhờ tiềm năng sinh lời khi hạ tầng và du lịch khu vực phát triển. Theo Công ty nghiên cứu Savills Việt Nam, hàng loạt dự án quy mô lớn đang được triển khai tại Đà Nẵng, mở ra tiềm năng mở rộng đô thị và phát triển BĐS giá trị cao.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh và hạ tầng nghìn tỷ đang triển khai, Hòa Xuân nói riêng và khu vực Đông Nam nói chung được dự báo trở thành tâm điểm tăng trưởng mới của Đà Nẵng giai đoạn 2025–2030. “Đà Nẵng hiện có 2 sân bay là Đà Nẵng và Chu Lai, 3 cảng biển lớn gồm Tiên Sa, Chu Lai và Liên Chiểu (đang xây dựng). Cùng với môi trường sống trong lành khiến khu vực này ngày càng thu hút nhà đầu tư từ nơi khác tìm kiếm nơi an cư hoặc đầu tư lâu dài”, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định.