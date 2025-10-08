LIXIL giới thiệu hành trình 'Sức khỏe Đô thị' và sách LIXIL ALP 2023-2024

(VTC News) -

Sự kiện quy tụ đông đảo chuyên gia, chủ đầu tư, kiến trúc sư và các hiệp hội đồng hành, tạo ra một không gian đối thoại cởi mở, khẳng định vai trò của LIXIL ALP (LIXIL Architecture Leader Perspective) là một nền tảng hợp tác đa ngành uy tín, hiệp lực cộng đồng, cùng tìm kiếm giải pháp đô thị bền vững.

Sự kiện dành được sự quan tâm của đông đảo kiến trúc sư, nhà thiết kế, khách tham quan.

Chuyển tiếp từ “Trẻ hóa Đô thị” đến “Sức khỏe Đô thị”

LIXIL ALP 2025-2026 với chủ đề “Sức khỏe đô thị” mở rộng tầm nhìn, hướng đến sự phát triển toàn diện cho cư dân. Theo TS.KTS. Nguyễn Quốc Tuân - Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc - Công trình, trường Đại học Phương Đông, chủ đề “Sức khỏe Đô thị” bao trùm cả “cơ thể” và “tinh thần” đô thị.

“Cơ thể” là khả năng tồn tại và tiềm lực phát triển của một đô thị, khả năng cạnh tranh và vươn lên trong bối cảnh toàn cầu hóa. “Tinh thần” là việc duy trì bản sắc văn hóa, hun đúc truyền thống, tạo ra những nơi chốn mà cư dân cảm thấy gắn bó, thuộc về.

Ông Uchidate Katsuaki phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Uchidate Katsuaki - Tổng Giám đốc LIXIL Việt Nam - nhấn mạnh: “Thông qua LIXIL ALP, chúng tôi kiên định với mục tiêu biến các ý tưởng thành giải pháp thiết kế khả thi, có thể ứng dụng thí điểm tại các đô thị Việt Nam. Với chủ đề “Sức khỏe Đô thị”, chúng tôi cùng các đối tác và cộng đồng chung tay đóng góp cho Tương lai không gian sống khỏe mạnh và truyền cảm hứng”.

Trong khuôn khổ sự kiện, LIXIL đã công bố chủ đề, giới thiệu các hướng đề tài nghiên cứu LIXIL ALP 2025 - 2026 dự kiến như: Giao thông xanh trong đô thị; Sức khỏe môi trường, chất lượng không khí & nước; Sống khỏe từ không gian nội thất;... từ đó mở ra không gian đối thoại về một “Thành phố Khoẻ cho sức khỏe cộng đồng (Healthy City, Healthier Community)”.

Nội dung nhấn mạnh việc cải thiện hạ tầng và kiến trúc, đặt trọng tâm vào sức khỏe tổng thể của cộng đồng, từ chất lượng không khí, nước, không gian xanh đến đời sống tinh thần, sự gắn kết xã hội và khả năng tiếp cận tiện ích công cộng.

Phần thảo luận mở đem đến nhiều góc nhìn giá trị.

Ngay sau phần đề dẫn, chương trình được nối dài bằng tham luận chuyên đề “Sức khỏe & Chất lượng sống từ kinh nghiệm phát triển Dự án Xanh của Phúc Khang Corporation” mang đến minh chứng thực tiễn về cách kiến trúc xanh góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị. Sau đó, phiên thảo luận mở với sự tham gia của đại diện LIXIL cùng các chuyên gia, diễn giả, kiến trúc sư đã đối thoại sôi nổi về “Sức khỏe Đô thị”.

Ông Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - đơn vị bảo trợ chuyên môn - cũng nhấn mạnh: “Gần một thập kỷ qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đồng hành cùng chương trình LIXIL ALP. Chủ đề Sức khỏe Đô thị phản ánh đúng những thách thức cấp bách mà các thành phố Việt Nam đang đối diện từ hạ tầng đến chất lượng sống. Hội Kiến trúc sư Việt Nam cổ vũ sự tham gia của đa bên, xây dựng một chương trình ngày một lớn mạnh”.

Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TP.HCM - kỳ vọng các đề tài nghiên cứu sẽ Định hình chuẩn mực đô thị lành mạnh; Khuyến khích chuyển dịch vật liệu – giải pháp xanh; Lan tỏa lối sống đô thị bền vững, giúp đô thị Việt Nam xanh, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn cho cộng đồng.

Ra mắt sách LIXIL ALP 2023-2024: “Trẻ hóa Đô thị”

Ra đời từ chương trình nghiên cứu LIXIL ALP, cuốn Sách LIXIL ALP 2023-2024 tập trung khai thác chủ đề “Trẻ hóa Đô thị” - quá trình hồi sinh và tái tạo những không gian cũ, vừa bảo tồn di sản, vừa thổi vào đó sức sống mới cho cộng đồng. Ấn phẩm được thực hiện bởi LIXIL, đội ngũ chuyên gia và hội đồng cố vấn giàu kinh nghiệm. Cuốn sách đi sâu vào 5 nghiên cứu với những giải pháp có tính ứng dụng cao:

Khu đô thị C-TOWN - Giải pháp nhà ở cho người thu nhập thấp và người nhập cư tại Thủ Đức.

Tái sinh đô thị bền vững: Phát triển thích ứng di sản công nghiệp - Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian văn hóa sáng tạo.

Đánh thức “nơi chốn” trong thành phố - Cải tạo bùng binh giao thông thành không gian công cộng phục vụ cộng đồng.

Chuyển hóa bãi chôn lấp thành công viên xanh - Nghiên cứu trường hợp bãi Gò Cát (TP.HCM)

Đổi mới nhà phố - Mini Building - Giải pháp kiến trúc nhà phố kết hợp chức năng sống, kinh doanh và dịch vụ.

Sự kiện LIXIL ALP 2025-2026: Sức khỏe Đô thị cho Tương lai Không gian sống Việt: Nhìn lại - Công bố - Đồng hành củng cố vai trò tiên phong của LIXIL Việt Nam trong việc cùng cộng đồng kiến trúc và xã hội hướng đến một đô thị khỏe mạnh, bền vững và hạnh phúc cho người Việt.