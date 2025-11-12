Liên tiếp xảy ra nạn chết người, TP.HCM phân lại làn đường Mỹ Phước - Tân Vạn

(VTC News) -

Ngày 12/11, thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu điều chỉnh lại hệ thống biển báo, tổ chức phân làn giao thông trên toàn tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn và đường ĐT.743A (Bình Dương cũ).

Theo đó, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex được giao khẩn trương thực hiện việc phân làn lại trước ngày 15/11/2025.

Becamex đã hoàn tất việc điều chỉnh phân làn đường.

Cụ thể, tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến đường Võ Văn Kiệt) cùng đường ĐT.743A (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến Quốc lộ 1) sẽ được tổ chức lưu thông theo hướng:

Làn sát dải phân cách tim đường: dành cho các loại xe ô tô; Làn giữa: dành cho ô tô con, ô tô khách dưới 25 chỗ, xe buýt và xe tải dưới 3,5 tấn; Làn sát vỉa hè: dành cho xe máy, xe hai bánh và xe ba bánh.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, nếu Becamex không hoàn thành đúng hạn, các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông của TP.HCM và Bình Dương sẽ chủ động triển khai điều chỉnh, toàn bộ chi phí do Becamex chịu trách nhiệm chi trả.

Đồng thời, với các đoạn tuyến có đường song hành, Sở yêu cầu khảo sát, đề xuất phương án tách riêng làn xe hai bánh với làn xe tải để đảm bảo an toàn, báo cáo trước ngày 20/11/2025.

Chiều 12/11, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Becamex cho biết đã hoàn tất việc điều chỉnh theo chỉ đạo của Sở Xây dựng.

"Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, chúng tôi đã lập tức thực hiện. Đến nay, tuyến đường đã được cắm biển báo phân làn mới", đại diện Becamex thông tin.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, một trong những tuyến huyết mạch của TP.HCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người. Điều này gây bức xúc dư luận và đặt ra yêu cầu cấp bách về tổ chức lại giao thông trên toàn tuyến.

Cụ thể, ngày 8/11, một xe đầu kéo chạy trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn gây tai nạn. Hậu quả khiến 3 nạn nhân đi xe máy tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan điều tra xác định tài xế xe đầu kéo lái xe chuyển hướng không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn.