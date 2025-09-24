Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của nhiều trường đại học tại TP.HCM

(VTC News) -

Tại trường Đại học Công thương TP.HCM, sinh viên trường sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 9/2/2026 đến 8/3/2026 (tức ngày 22/12 đến 21/1 âm lịch), tương đương một tháng.

Thực tế, ngay từ giữa tháng 3/2025, nhà trường đã thông báo lịch nghỉ Tết này. Hiện nhà trường nhắc lại để sinh viên, học viên nắm rõ, từ đó có kế hoạch học tập, thi cử.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng đưa ra kế hoạch nghỉ Tết kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 2/2/2026 đến ngày 1/3/2026 (tức ngày 15/12 cho đến ngày 13/1 âm lịch).

Trong khi đó, tại trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, lịch nghỉ Tết Bính Ngọ dành cho sinh viên kéo dài trong 14 ngày, từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày 22/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch).

Tuy nhiên, vào tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết, sinh viên sẽ được học online theo bố trí của trường. Cụ thể, lịch học online trước Tết là từ ngày 2-8/2/2026 còn lịch sau Tết là từ ngày 22/2 đến 1/3/2026.

Nhiều trường đại học tại TP. HCM bắt đầu công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh minh hoạ)

Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM có chung lịch nghỉ Tết Nguyên đán với sinh viên Đại học Kinh tế - Luật, từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày 22/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch).

Trước kỳ nghỉ Tết, sinh viên năm nhất tại trường này sẽ trải qua 3 tuần học Giáo dục Quốc phòng và An ninh, bắt đầu từ ngày 19/1 đến ngày 7/2/2026.

Theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2025-2026 hệ chính quy của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, sinh viên trường sẽ được nghỉ Tết từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 1/3/2026 (tức ngày 22/12 đến ngày 13/1 âm lịch).

Sinh viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được thông báo nghỉ Tết Nguyên đán trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 9/2/2026 đến ngày 27/2/2026 (tức ngày 22/12 đến ngày 11/1 âm lịch).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của sinh viên trường Đại học Mở TP.HCM cũng đã được công bố trong kế hoạch đào tạo chính quy 2025-2026, bắt đầu từ ngày 9/2/2026 đến ngày 1/3/2026 (tức ngày 22/12 đến ngày 13/1 âm lịch).