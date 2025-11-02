Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 2/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 2/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 13/9/2025 âm lịch nhằm ngày Ngọc đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Ất Hợi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Ất Hợi - Âm Thủy sinh Âm Mộc: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), khi Địa Chi sinh xuất Thiên Can, mang lại năng lượng hài hòa và thuận lợi. Trong ngày này, con người dễ đạt được sự đoàn kết, hòa hợp, công việc tiến triển suôn sẻ, ít gặp trở ngại. Mọi việc nếu tiến hành trong hôm nay đều có khả năng thành công cao, thích hợp để khởi sự, hợp tác hoặc thực hiện các kế hoạch quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 2/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 2/11/2025 rơi vào ngày Ngọc đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 2/11/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 2/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, chữa bệnh, tế lễ, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái nhà, xây dựng, cưới hỏi, mai táng, an táng, chuyển về nhà mới, xuất hành đi xa và động thổ sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 2/11/2025

Sao tốt:

Thiên thành*: Tốt mọi công việc.

Ngũ phú*: Tốt mọi công việc.

Kính tâm: Tốt đối với tang lễ

Hoàng ân*: Tốt mọi công việc.

Ngọc đường*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Kiếp sát*: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 2/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi.

Tuổi khắc với ngày: Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 2/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 2/11/2025

Ngày xuất hành:

Chu tước: Xuất hành, cầu tài đều bất lợi, dễ mất của hoặc thua kiện vì đuối lý. Nên tránh việc lớn và giữ gìn tài sản.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 2/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 2/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 2/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.