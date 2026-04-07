Lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính Phủ.
Theo Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, chiều 7/4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, thực hiện bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (495/495 đại biểu Quốc hội có mặt), Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức.
"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Ngay sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội. Theo Thủ tướng, Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ tầm nhìn, mục tiêu, động lực và chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới. Nhiệm kỳ 2026-2031, Chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới và mở ra vận hội mới mang tính lịch sử, đòi hỏi đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên, không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao đời sống, hạnh phúc của Nhân dân. “Trước Quốc hội và Nhân dân cả nước, tôi xin hứa Chính phủ sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà hạt nhân là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói, đồng thời cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn, trọng tâm.
Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ Nhân dân. Chính phủ sẽ ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế, quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt và khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. “Trên tinh thần Chính phủ kiến tạo và hành động, mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và Nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức. (Ảnh: VGP)
