Lễ trồng cây 'Cánh rừng quê hương' tại AEON Tân An

(VTC News) -

Hoạt động trồng cây tại TTTM AEON Tân An là một trong những hành động thể hiện rõ nét triết lý cơ bản của Tập đoàn: “Theo đuổi hòa bình, tôn trọng con người và đóng góp cho cộng đồng, với việc luôn lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi".

Lễ trồng cây tại TTTM AEON Tân An nằm trong khuôn khổ Chương trình “Cánh rừng quê hương AEON” - sáng kiến được khởi động từ năm 1991, đến nay đã trở thành một trong những hoạt động vì môi trường tiêu biểu của Tập đoàn. Cụ thể, mỗi khi khai trương một địa điểm kinh doanh mới, AEON sẽ tổ chức hoạt động trồng cây trong khuôn viên TTTM, cùng với sự tham gia của cư dân địa phương.

Gần 1.200 cây xanh đã được vun trồng tại Lễ trồng cây Cánh rừng quê hương TTTM AEON Tân An.

Là một hoạt động mang tính truyền thống, lễ trồng cây luôn được tổ chức với sự đồng hành của cộng đồng và khách hàng tại mỗi địa phương AEON hiện diện, để mỗi cây là một biểu tượng cho cam kết bền chặt của AEON với thiên nhiên và con người địa phương. Tính đến tháng 2/2025, tổng số lượng cây xanh mà AEON trồng trên toàn cầu đã lên tới hơn 12,7 triệu cây, trong đó có hơn 113.000 cây tại Việt Nam.

Đại diện AEON Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng trồng cây tại TTTM AEON Tân An.

Với thông điệp “Chạm dòng Vàm Cỏ - Gieo mầm gắn kết”, hoạt động không chỉ góp phần phủ xanh không gian sống mà còn thể hiện cam kết của AEON trong việc đồng hành cùng sự phát triển của Tây Ninh. Tại sự kiện, gần 1.200 cây xanh thuộc 21 chủng loại khác nhau, được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, đã được trồng.

Ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi Lễ: “Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là một mầm sống cho ngày mai, góp phần phục hồi hệ sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và tạo dựng không gian sống trong lành cho người dân. Việc cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng phường Long An và người dân trong công tác bảo vệ môi trường chính là sự liên kết cần thiết để xây dựng một đô thị phát triển bền vững, gắn với giá trị xanh, sạch, đẹp và hài hòa với thiên nhiên”.

TTTM AEON Tân An đang trên lộ trình đạt chứng nhận Lotus hạng Vàng theo “Hệ thống Tiêu chí Công trình xanh LOTUS”, công nhận bởi Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC). Đây sẽ là TTTM đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt được chứng chỉ danh giá này - minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của AEON trong việc đồng hành cùng cộng đồng vì một tương lai xanh và phát triển bền vững.

Tòa nhà đáp ứng các tiêu chí về việc sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả, đảm bảo chất lượng không gian sống bên trong, đồng thời hạn chế tối đa tác động đến môi trường bên ngoài.

AEON Tân An hướng tới trở thành TTTM đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt chứng nhận LOTUS hạng Vàng - chứng nhận công trình xanh của Việt Nam.

“AEON Tân An hướng tới trở thành một điểm đến không thể thiếu, mang sức sống mới cho sự phát triển thương mại và cộng đồng của Thành phố Tân An và tỉnh Tây Ninh” - ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.