Lễ Trao giải Giải thưởng hành động vì cộng đồng 2025: Kiên trì phụng sự

(VTC News) -

Sau hơn 50 ngày hoạt động khẩn trương, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025 đã khép lại mùa thứ ba bằng Đêm Gala Trao giải trang trọng tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam, phát sóng trên Facebook Thông tin Chính phủ và mega livestream trên hệ thống nền tảng số của VCCorp.

Là giải thưởng thường niên do Báo Nhân Dân chủ trì cùng sự đồng hành của Công ty Cổ phần VCCorp, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng đã trở thành một giải thưởng cấp quốc gia có uy tín trong việc tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang bền bỉ tạo ra giá trị tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến và dự án cộng đồng có tác động lâu dài.

Tăng trưởng về số lượng và chất lượng dự án

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025 với chủ đề “Kiên trì phụng sự” ghi nhận 160 hồ sơ dự thi, tăng so với 138 dự án của năm 2024. Các hồ sơ đến từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhóm thiện nguyện và cá nhân trên khắp cả nước, trải rộng ở nhiều lĩnh vực: Bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế bền vững, giáo dục, y tế, bình đẳng cơ hội, an sinh cho nhóm yếu thế, tri ân lịch sử, gìn giữ bản sắc văn hóa và chuyển đổi xanh trong sản xuất kinh doanh.

Sau vòng Sơ khảo, 27 dự án tiêu biểu được lựa chọn vào Vòng Chung khảo – đại diện cho những nỗ lực bền bỉ và có tính lan tỏa mạnh mẽ. Các dự án này không chỉ được thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo mà còn được giới thiệu đến công chúng thông qua triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025, tạo nên một không gian để người xem cảm nhận rõ hơn tác động tích cực, thay đổi đời sống mà các sáng kiến mang lại.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, nhấn mạnh rằng tinh thần “Kiên trì phụng sự” chính là sợi dây nối ba mùa Giải thưởng Hành động vì cộng đồng: “Điều làm nên sức mạnh của hành động vì cộng đồng không phải là một khoảnh khắc tỏa sáng, mà là những bước chân bền bỉ, lặp đi lặp lại mỗi ngày. ‘Kiên trì phụng sự’ không phải là khẩu hiệu, mà là cách sống, là lựa chọn của rất nhiều con người mà Giải thưởng Hành động vì cộng đồng có vinh dự được đồng hành.”

Năm nay, nhiều dự án đã tạo dấu ấn đặc biệt với hành trình bền bỉ phụng sự cộng đồng. Có thể kể đến Quỹ Thiện Tâm với 20 năm và hàng chục nghìn tỷ được trao đi để hỗ trợ y tế, giáo dục, an sinh cho hàng triệu người yếu thế trên khắp cả nước.

Trong lĩnh vực kinh tế xanh, Miza cho thấy cách một doanh nghiệp Việt có thể biến mô hình kinh tế tuần hoàn thành động lực phát triển thông qua việc tái chế hàng trăm nghìn tấn giấy phế liệu mỗi năm, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải cho môi trường.

Ở mảng giáo dục, Trạng Nguyên Education ghi dấu qua hành trình 10 năm đưa tri thức đến hàng chục triệu lượt học sinh trên toàn quốc, giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận kiến thức giữa các vùng miền.

Với tầm vóc hạ tầng quốc gia, chương trình Internet trường học đã góp phần quan trọng trong chuyển đổi số giáo dục, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục trên cả nước được kết nối Internet, mở ra không gian học tập số cho hàng triệu giáo viên và học sinh.

Ở chiều ngược lại của vòng đời, Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau xây dựng mô hình an sinh cộng đồng bền vững, hỗ trợ hàng trăm nghìn người cao tuổi và nhóm yếu thế có cơ hội vay vốn, chăm sóc sức khỏe và sống chủ động, hữu ích hơn.

Bên cạnh đó, nhiều câu chuyện được chia sẻ trong mùa giải năm nay cũng chạm đến trái tim người nghe, bởi đằng sau những con số là những lựa chọn rất cá nhân nhưng đầy dũng cảm.

Đó là 17 năm “thắp lên một que diêm” của Trung tá, nhà báo Hoàng Trường Giang – từ những lớp học vùng cao cho đến những gia đình quân nhân khó khăn. Anh kể lại khoảnh khắc con trai hỏi: “Tại sao mình phải giúp mọi người hả bố?” và câu trả lời giản dị mà sâu sắc: “Bố từng khó khăn và được mọi người giúp đỡ. Giờ thấy người khác khó khăn, mình cũng phải giúp họ, con ạ.”

Đó là hành trình “trở về từ cõi chết” rồi dành toàn bộ tiền tích lũy để lập Đội cứu hộ cứu nạn đường thủy 116; Là 10 năm “Thư viện tóc” kiên trì xin tóc khắp Việt Nam để trao tặng bệnh nhân ung thư; Là những nhà khoa học kiên nhẫn với từng mẫu gen trong dự án “Hành trình Gen kết nối – Tìm lại tên liệt sĩ”, với lời khẳng định: “Đây là công nghệ vì hòa bình, công nghệ vì con người – để không một anh hùng nào bị lãng quên.”

Mỗi câu chuyện là một lát cắt của tinh thần kiên trì phụng sự: không ồn ào, không tìm kiếm hào quang, nhưng kiên định, bền bỉ đi cùng cộng đồng trên những chặng đường dài.

Nhiều nguồn lực được kích hoạt ngay tại Vòng chung kết

Tại Vòng Chung kết, nhiều dự án đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp để tiếp tục duy trì và mở rộng tác động. Đáng chú ý, giám khảo khách mời - ca sĩ Hồ Ngọc Hà - trao tặng 300 triệu đồng cho Đội Cứu hộ cứu nạn đường thủy 116, và 200 triệu đồng cho dự án “Thắp lên một que diêm” – sáng kiến 17 năm vì trẻ em vùng cao và gia đình quân nhân khó khăn của nhà báo Hoàng Trường Giang.

Ông Lê Quốc Minh đã ủng hộ 100 triệu đồng cho dự án “Tình người trong cơn sóng” thuộc Đội 116, góp phần tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn trên sông nước và ven biển.

Bên cạnh đó, ngay tại vòng thuyết trình trực tiếp, nhiều thành viên Hội đồng Giám khảo cũng đã tình nguyện trở thành cố vấn đồng hành và hỗ trợ truyền thông cho các dự án:

- Ông Lê Quốc Minh nhận làm cố vấn đồng hành, hỗ trợ truyền thông cho Quỹ học bổng Vietseeds và dự án “Mắt sáng cộng đồng” của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

- Nhà báo Trần Mai Anh nhận làm cố vấn đồng hành cho dự án “GNI – 20 năm Kiến tạo Good Change” của Good Neighbors International tại Việt Nam.

- Ông Phạm Thái Lai, Giám đốc Trung tâm Thông tin kinh tế trực thuộc VCCI, cam kết đồng hành cùng Miza “Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành Giấy”.

- Ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch Công ty Cổ phần VCCorp, nhận làm cố vấn đồng hành và hỗ trợ truyền thông cho dự án “Trạng Nguyên Education – Hành trình 10 năm gieo chữ”.

Bổ sung hạng mục “Phụng sự thầm lặng” – mở rộng không gian vinh danh

Bên cạnh các hạng mục giải thưởng chính thức, tại Đêm Gala Trao giải năm nay, Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng bổ sung một hạng mục đặc biệt mang tên “Phụng sự thầm lặng”.

Đây là hạng mục dành để ghi nhận và tri ân những cá nhân, dự án đã có những cống hiến bền bỉ, tạo ra tác động tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, nhưng vì nhiều lý do khác nhau không tham dự hoặc không được đề cử tại Giải thưởng. Việc bổ sung hạng mục này thể hiện tinh thần cởi mở và nhân văn của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng, nhằm không bỏ sót những con người đang lặng lẽ tận hiến cho xã hội một cách không vụ lợi.

Năm 2025, hai cá nhân được vinh danh ở hạng mục “Phụng sự thầm lặng” gồm:

Bà Trần Thị Cẩm Giang – người sáng lập và điều hành Mái ấm Thiện Duyên tại Củ Chi, TP.HCM. Gần 40 năm qua, Mái ấm Thiện Duyên đã trở thành điểm tựa cho hơn 100 phận người bất hạnh, từ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em bại não đến những người cao tuổi không nơi nương tựa. Trong lặng lẽ, bằng sự kiên trì và tình thương vô điều kiện, bà Trần Thị Cẩm Giang – thường được gọi thân thương là Má Mười – đã nuôi dưỡng, chăm sóc và nâng đỡ những cuộc đời yếu thế dưới cùng một mái nhà.

Bác sĩ Lê Thành Đô – bác sĩ, thương binh tại Hà Nội – là người đã dành hơn 20 năm qua để sản xuất và trao tặng miễn phí hàng nghìn chân, tay giả cho người khuyết tật nghèo trên khắp cả nước. Tận dụng chính căn nhà của mình làm xưởng sản xuất, cùng sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên và những nhà hảo tâm, bác sĩ Lê Thành Đô không chỉ giúp người khuyết tật có điều kiện đi lại, lao động thuận tiện hơn, mà còn tiếp thêm cho họ niềm tin, lòng tự trọng và cơ hội làm lại cuộc đời.

Hạng mục “Phụng sự thầm lặng” là lời nhắc nhở rằng, bên cạnh những dự án được vinh danh trên sân khấu, vẫn còn rất nhiều con người đang ngày ngày âm thầm góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn – và mọi sự phụng sự chân thành đều xứng đáng được trân trọng.

Từ 27 dự án vào Chung khảo, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra các dự án xuất sắc nhất để trao giải, dựa trên các tiêu chí: Tính tác động, mức độ bền vững, sự cam kết, tính sáng tạo và khả năng lan tỏa trong cộng đồng. Các hạng mục Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 với chủ đề “Kiên trì phụng sự” gồm: A. GIẢI Ý TƯỞNG VÌ CỘNG ĐỒNG - Dự án Hành trình kết nối gen, tìm lại tên liệt sĩ - Công ty cổ phần Genestory B. GIẢI Ý TƯỞNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - Nam Dược - Dược liệu sạch phát triển bền vững - Công ty cổ phần Nam Dược C. GIẢI DỰ ÁN KỊP THỜI - Trường Hy Vọng - Tập đoàn FPT - Gelex Nhân Ái - Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng - Công ty cổ phần tập đoàn Gelex - Chương trình Ánh sáng học đường - Quỹ Hy Vọng D. GIẢI DỰ ÁN TRUYỀN CẢM HỨNG - Thắp lên một que diêm - Hoàng Trường Giang và cộng sự - Tô màu ký ức - Skyline - Tình người trong cơn sóng - Đội cứu hộ cứu nạn 116 - Mái Ấm Gia Đình Việt - Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen - Thư Viện Tóc - Mạng Lưới Ung Thư Vú Việt Nam E. GIẢI DỰ ÁN BỀN BỈ - 20 năm kiến tạo Good change - Good Neighbors International Tại Việt Nam - Mắt Sáng Cộng Đồng - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - Khởi đầu mới - Công ty TNHH Quốc Tế UNILEVER Việt Nam - Quỹ học bổng VietSeeds - Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Vietseeds F. GIẢI DỰ ÁN BỀN VỮNG - REPEET Làm Điều Tốt Đẹp - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nam Anh - Tái sinh Vườn dừa, Xanh hóa Tương lai - Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre - Chương trình Cứu hộ và Bảo tồn Tê tê - Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam - HEINEKEN Việt Nam bảo tồn nguồn nước - HEINEKEN Việt Nam G. GIẢI NĂM - Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Phụng sự vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người - Quỹ Thiện Tâm - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành Giấy - Công ty cổ phần MIZA - Trạng Nguyên Education - Hành trình 10 năm gieo chữ - Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên - Internet trường học - Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau - Hội Người Cao Tuổi Việt Nam