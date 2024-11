Lê Công Vinh làm trợ lý huấn luyện viên cho Sông Lam Nghệ An

(VTC News) -

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh sẽ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với vai trò trợ lý cho đội bóng quê hương - Sông Lam Nghệ An từ ngày 11/11. Trước đó danh thủ 38 tuổi đã hoàn thành khóa đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ C do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức tại Gia Lai hồi tháng 9 vừa qua.

Trong quá khứ, Lê Công Vinh là tiền đạo hàng đầu trong lịch sử câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, các danh hiệu tập thể của tiền đạo sinh năm 1995 đều đến khi thi đấu tại Bình Dương và Hà Nội T&T. Công Vinh có 5 lần là vua phá lưới nội V.League, 3 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam.

Lê Công Vinh trở lại Sông Lam Nghệ An.

Thông tin trên chắc chắn sẽ khiến không chỉ người hâm mộ Sông Lam Nghệ An mà còn đông đảo khán giả bóng đá Việt Nam vui mừng. Việc Lê Công Vinh bắt đầu “dấn thân” vào con đường huấn luyện sẽ giúp V.League sôi động hơn nhiều. Không chỉ vậy, ở thời điểm hiện tại Sông Lam Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn và có thành tích không tốt tại V.League 2023/24. Dĩ nhiên, họ cần những người có tiếng nói đủ tốt trên băng ghế chỉ đạo.

Với Sông Lam Nghệ An, đội bóng này đã chính thức nói lời chia tay với HLV Phạm Anh Tuấn sau vòng đấu thứ 7. Người được lựa chọn lên thay thế ở vị trí “thuyền trưởng” là Phan Như Thuật, cũng là một gương mặt từng ngồi vị trí này ở đội bóng xứ Nghệ. Trong quá khứ, HLV Như Thuật từng giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng thành công tại V.League 2023 khi lên thay HLV Nguyễn Huy Hoàng.

HLV Phan Như Thuật cùng với Lê Công Vinh sẽ cùng “ra mắt” người hâm mộ Sông Lam Nghệ An khi đội bóng này sẽ có chuyến làm khách tới Quảng Nam vào ngày 15/11 và tiếp đón Thể Công Viettel trên sân nhà vào ngày 19/11. Sau đó V.League sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam.

Sông Lam Nghệ An rất cần chiến thắng để cắt mạch trận tồi tệ vừa qua. Nếu không có điểm và để Đà Nẵng vượt lên, đội chủ sân Vinh đối diện nguy cơ xuống hạng.