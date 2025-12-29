Lễ an vị vĩnh viễn Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được an vị vĩnh viễn tại tòa tháp Đa Bảo, trong khuôn viên Việt Nam Quốc tự. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chư tôn đức trưởng lão hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng (thứ 3 từ trái sang), Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh điều phối nghi lễ truyền thống an vị Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đông đảo Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Nghi thức truyền thống an vị xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc tự. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chư tôn đức trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính cẩn dâng hương cầu nguyện. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện nghi thức truyền thống của lễ an vị Xá lợi Trái tim Bồ- tát Thích Quảng Đức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chư tôn đức trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
