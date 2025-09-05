LC Foods khẳng định vị thế chuỗi 3F tại Vietnam International Sourcing Expo 2025

(VTC News) -

Hơn 10.000m² hội chợ, 500 doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, hơn 300 nhà nhập khẩu đến từ 60 quốc gia – triển lãm Vietnam International Sourcing Expo 2025 (VIS 2025) vừa khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (TP.HCM) trở thành “sân khấu” để hàng Việt vươn ra quốc tế. Và trong dòng chảy sôi động ấy, LC Foods nổi bật với thông điệp: “Connect Asian Taste to the World” – Kết nối hương vị châu Á ra thế giới.

“Mang tinh hoa ẩm thực Việt ra thế giới”

Tại gian hàng H17 - H20, khách tham quan dễ dàng bắt gặp hình ảnh đông đúc người mua thử xúc xích Bento 100% phi lê cá, dimsum hải sản, chả giò tôm cá, hay những món cá basa sốt Tứ Xuyên, sốt ớt tỏi Hong Kong. Những sản phẩm vốn quen thuộc trong bữa cơm Việt nay được làm mới với tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng bước vào các kệ hàng toàn cầu.

Ông Đặng Vân Lâm, Giám đốc R&D Công ty Cổ phần LC Foods, cho biết: “Chúng tôi không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà muốn lan tỏa triết lý ẩm thực bền vững. Đó là cách LC Foods góp phần khẳng định vai trò tiên phong của thực phẩm Việt trên bản đồ thế giới”.

Hệ sinh thái khép kín 3F: Từ ao nuôi đến bàn ăn

LC Foods không đi một mình. Đứng sau là cả một hệ sinh thái LC Group với KMS Vina, Hoàng Long, Cadovimex II. Doanh nghiệp đang vận hành mô hình 3F (Feed - Farm - Food). Cụ thể, Feed là chủ động nguồn thức ăn thủy sản qua công ty Mekong Aqua Feed; Farm là vùng nuôi đạt chuẩn ASC, Global G.A.P, truy xuất được tận gốc; và Food là các nhà máy chế biến hiện đại, đạt chứng nhận quốc tế như BRC, FSSC, HALAL, BAP.

Nhờ chuỗi giá trị khép kín này, sản phẩm LC Foods đến tay người tiêu dùng toàn cầu không chỉ ngon và tiện lợi, mà còn minh bạch, an toàn và bền vững.

Từ nguyên liệu sang giá trị gia tăng

Trong nhiều năm, cá tra, cá basa Việt Nam thường được biết đến như một mặt hàng nguyên liệu. Nhưng giờ đây, tại VIS 2025, LC Foods đã mang đến một hình ảnh khác: xúc xích cá từ phi lê cá nguyên tảng, cá sốt Tứ Xuyên, cá sốt ớt tỏi Hong Kong, cá phi lê tẩm bột, cá phi lê xông khói, tôm cuộn khoai tây, Dim Sum, chả giò hải sản, viên thả lẩu cao cấp, cùng nhiều sản phẩm giá trị gia tăng chuẩn quốc tế khác.

Một buyer (nhà thu mua) đến từ Philippines tỏ ra thích thú khi lần đầu thử xúc xích 100% làm từ cá, thậm chí còn đề nghị đặt hàng ngay. Khách từ châu Âu thì bất ngờ: “Đây là xúc xích ư? Nhưng vị rất khác biệt, rất Á Đông!”. Những phản hồi ấy cho thấy bước chuyển mình từ xuất khẩu nguyên liệu sang sản phẩm giá trị gia tăng là hướng đi đúng đắn.

Niềm tin vào thương hiệu Việt

Không chỉ là một gian hàng tại triển lãm, sự xuất hiện của LC Foods tại VIS 2025 là một lời khẳng định: doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu với sự chuẩn bị bài bản.

Trong bối cảnh các tập đoàn bán lẻ quốc tế như Walmart, AEON, H&M, IKEA hay Central Retail đều có mặt tại triển lãm VIS 2025, việc LC Foods chứng minh năng lực sản xuất, tiêu chuẩn quốc tế và chiến lược sản phẩm giá trị gia tăng càng củng cố niềm tin rằng: tinh hoa ẩm thực Việt đang ngày một vươn xa.