Lấy dấu vân tay của người đã khuất làm giả giấy nợ, người phụ nữ lĩnh án tù

(VTC News) -

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ họ Li (59 tuổi) bị bắt quả tang tại một nhà tang lễ ở Tân Trúc, tây bắc Đài Loan (Trung Quốc) sau khi gia đình người đàn ông quá cố họ Peng, phát hiện hành vi bất thường của bà và báo cảnh sát.

Li và Peng trước đó từng có tranh chấp tài chính, nên khi nghe tin ông qua đời vào ngày 21/2, Li lập tức đến nhà tang lễ chỉ vài giờ sau đó, mang theo một giấy nợ giả trị giá 8,5 triệu Đài tệ (7,2 tỷ đồng) cùng giấy tờ thế chấp đất.

Giả vờ là bạn thân của người đã khuất, Li nói muốn đến viếng và “nhìn mặt lần cuối”. Trong lúc thi thể của Peng đang nằm trong xe tang, bà lén mở túi đựng xác, dùng mực in để lấy dấu vân tay của Peng lên giấy tờ, nhằm hợp thức hóa khoản nợ giả.

Li giả làm bạn thân để lấy dấu vân tay của người đã khuất làm giả giấy nợ. (Ảnh: SCMP)

Một nhân viên nhà tang lễ chứng kiến sự việc đã nhanh chóng báo cho gia đình Peng. Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường, bắt giữ Li và tịch thu giấy tờ thế chấp giả, tấm séc ngân hàng cùng hộp mực mà bà mang theo.

Tại cơ quan điều tra, Li khai rằng bà lo sợ số tiền bà cho Peng vay sẽ không được trả nên đã tự ý làm giả giấy tờ để “bảo đảm quyền lợi”. Bà còn khai thêm đã từng soạn sẵn một giấy nợ đề ngày 23/5/2010 nhằm tạo bằng chứng giả.

Tòa án tuyên Li phạm tội làm giả chứng khoán, với án phạt hai 2 năm tù, nhưng hoãn thi hành án trong 5 năm do bà đã thành khẩn khai báo và các chứng từ giả chưa được sử dụng. Ngoài ra, bà phải nộp phạt 50.000 Đài tệ (42 triệu đồng) cho chính phủ và thực hiện 90 giờ lao động công ích tại các cơ quan hoặc tổ chức phúc lợi.

Một nhân viên nhà tang lễ cho biết: “Tôi làm trong ngành này hơn 20 năm, nhưng chưa từng thấy chuyện nào kỳ lạ như vậy".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận trái chiều. Cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích người phụ nữ họ Li: “Cô ta thật liều lĩnh và đáng sợ"; “Đó không chỉ là lừa đảo mà còn xúc phạm người đã khuất"...

Vụ việc được xem là bài học cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức khi lòng tham che mờ lý trí, ngay cả trước linh hồn người đã mất.