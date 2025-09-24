Lập khống 319 chuyến cano, nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam lĩnh án

(VTC News) -

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Hoàn Lạc (SN 1967, trú TP Đà Nẵng) cùng 5 đồng phạm về hành vi sai phạm xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng ngân sách Nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Đ.N)

Trương Hoàn Lạc, nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh này có Bùi Thị Trương Thảo (SN 1977, nguyên kế toán trưởng), Dương Quang Vinh (SN 1979, thuyền trưởng cano), Trương Thị Thủy (SN 1982, nguyên thủ quỹ).

Hai bị cáo còn lại là Tôn Thị Kim Liên (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH MTV xăng dầu Liên Hiệp Phát) và Lê Minh Cường (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát), bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2023, Trương Hoàn Lạc chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán nhiên liệu cho cano công vụ. Tổng cộng 319 chuyến công tác không có thật và 103 chuyến được kê khai thêm giờ hoạt động được đưa vào hồ sơ để hợp thức hóa việc rút tiền từ ngân sách.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lạc, thuyền trưởng Dương Quang Vinh ghi khống tổng cộng 531,42 giờ hoạt động cano cho các chuyến không diễn ra, đồng thời nâng khống thêm 82,1 giờ cho những chuyến có thật. Những con số này được dùng làm căn cứ để lập phiếu mua nhiên liệu, lập hồ sơ thanh toán với giá trị khống lên đến hơn 665 triệu đồng.

Đáng chú ý, 2 doanh nghiệp tư nhân là Công ty Liên Hiệp Phát và Công ty Thuận Nhân Phát đã xuất hàng trăm hóa đơn khống theo yêu cầu từ phía Cảng vụ. Tổng cộng, Công ty Liên Hiệp Phát xuất khống 137 hóa đơn dầu và 15 hóa đơn nhớt với giá trị hơn 317 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 15 triệu đồng. Công ty Thuận Nhân Phát xuất 135 hóa đơn dầu với tổng giá trị gần 390 triệu đồng, trong đó lượng dầu thực giao chỉ hơn 1.200 lít, trị giá chưa đến 25 triệu đồng.

Sau khi thanh toán, kế toán trưởng Bùi Thị Trương Thảo tính toán khoản chênh lệch và chỉ đạo thủ quỹ Trương Thị Thủy tiếp nhận tiền từ các nhà cung cấp. Tổng số tiền chênh lệch được rút ra là 650,5 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng cho nhiều khoản chi nội bộ như lễ tết, thăm hỏi, từ thiện... theo yêu cầu từ lãnh đạo đơn vị.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ hành vi lập hồ sơ khống, chỉ đạo hợp thức hóa hóa đơn đều do Trương Hoàn Lạc trực tiếp điều hành. Bị cáo là người duyệt chi, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, từ việc ghi nhật ký hành trình đến liên hệ doanh nghiệp xuất hóa đơn.

HĐXX nhận định, đây là vụ án có tổ chức, hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết chặt chẽ giữa các bị cáo trong cùng một đơn vị và cả bên ngoài nhằm mục đích trục lợi ngân sách Nhà nước. Bị cáo Trương Hoàn Lạc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, là người khởi xướng, chỉ đạo xuyên suốt quá trình lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán nhiên liệu, trực tiếp giao nhiệm vụ và phê duyệt toàn bộ hồ sơ sai phạm.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trương Hoàn Lạc 21 tháng tù; Bùi Thị Trương Thảo và Dương Quang Vinh cùng mức án 15 tháng tù; Trương Thị Thủy 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, Tôn Thị Kim Liên bị phạt số tiền 450 triệu đồng, Lê Minh Cường bị phạt số tiền 300 triệu đồng.