Lắp camera quay lén người khác bị phạt thế nào?

(VTC News) -

Xử phạt vi phạm hành chính

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng theo điểm a khoản 1 Điều 84 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về việc thu thập thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý của người đó.

Chịu trách nhiệm hình sự

Tùy vào hành vi, mức độ cũng như mục đích của việc lắp camera quay lén người khác, người vi phạm có thể đối mặt với các hình phạt sau đây:

- Người phạm tội có thể bị phạt tù về Tội làm nhục người khác được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 100/2015/QH15, sửa đổi 2017:

Trong trường hợp lắp camera quay lén người khác để xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị phạt tù từ 03 tháng - 02 năm do sử dụng phương tiện điện tử để phạm tội.

Nếu làm nạn nhân tự sát hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thưởng cơ thể lên đến 61% trở lên thì bị phạt tù từ 02 - 05 năm tù.

- Có thể bị phạt tù về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy tại Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 nếu quay lén người khác nhằm phổ biến hình ảnh, video quay lén có nội dung nhạy cảm.

Trong trường hợp này, người phạm tội có thể đối mặt với các khung hình phạt:

Phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: Dữ liệu trong máy quay từ 1GB đến dưới 05GB; có từ 100 - dưới 200 hình ảnh; đã gửi đến hình ảnh quay lén có nội dung nhạy cảm cho từ 10 - 20 người…

Phạt tù từ 03 - 10 năm: Phạm tội có tổ chức; số lượng ảnh quay được từ 200 - dưới 500 ảnh hoặc dữ liệu trong máy quay từ 05 - dưới 10GB, tái phạm nguy hiểm

Phạt tù từ 06 tháng - 15 năm: Dữ liệu trong máy quay từ 10GB trở lên; có từ 500 ảnh trở lên…

Lắp camera quay lén người khác là hành vi vi phạm pháp luật (ảnh minh họa)

Phải bồi thường thiệt hại

Khi hình ảnh của mình bị xâm phạm, người bị hại có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại bởi cá nhân có quyền với hình ảnh của mình. Đồng thời, nhân phẩm, danh dự của cá nhân cũng được pháp luật bảo vệ. (theo Điều 34 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13).

Do đó, khi có người thực hiện hành vi quay lén nười khác, người bị hại có quyền yêu cầu người thực hiện hành vi xâm phạm uy tín, danh dự… của người khác phải công khai xin lỗi, cải chính và bồi thường thiệt hại.

Mức bồi thường sẽ do các bên thỏa thuận. Ngoài ra, người bị thiệt hại còn có thể đòi bồi thường tổn thất tinh thần với mức do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì phải bồi thường tối đa là không quá 10 lần mức lương cơ sở.

Hiện nay, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó, mức bồi thường tối đa là 23,4 triệu đồng.