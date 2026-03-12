Lãnh đạo Sawaco xuống công trình thăm, động viên công nhân làm ca đêm

(VTC News) -

Tối 11/3, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên đội ngũ công nhân, kỹ sư đang trực tiếp làm việc ca đêm tại công trình bít tạm tuyến ống cấp nước DN500, phục vụ thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên.

Ông Dương Hồng Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (ngoài cùng bên trái), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thăm hỏi, động viên công nhân làm ca đêm.

Tại công trình, lãnh đạo Tổng Công ty cùng Công đoàn và 2 tổ chức Đoàn thể đã trao các phần quà động viên đến đội ngũ công nhân, kỹ sư đang trực tiếp thi công, thể hiện sự quan tâm, chăm lo kịp thời đối với người lao động đang ngày đêm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Trong điều kiện làm việc ban đêm với nhiều yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và an toàn, tập thể công nhân, kỹ sư đã nỗ lực thi công khẩn trương, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc cấp nước cho người dân. Công trình bít tạm tuyến ống DN500 là hạng mục quan trọng nhằm phục vụ việc di dời, điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật để triển khai dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên.

Công nhân Sawaco làm đêm tại công trình bít tạm tuyến ống cấp nước DN500, phục vụ thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên.

Được biết, ông Dương Hồng Nhân với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sawaco đã ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh vai trò tại Sawaco, ông Nhân còn đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam; thành viên Ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động dân cử và quản lý trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, ông Nhân xây dựng chương trình hành động tập trung vào ba nhóm nội dung: trách nhiệm chuyên môn, trách nhiệm người đại biểu dân cử và trách nhiệm cộng đồng.

Đối với lĩnh vực chuyên ngành, ông kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng nước sạch, đưa nước đến tận những vùng xa xôi, hiện đại hóa ngành nước bằng công nghệ tiên tiến, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh.

Ông cùng Sawaco đã đảm bảo tỷ lệ 100% dân cư đô thị và nông thôn (TP.HCM cũ) được cung cấp và tiếp cận nước sạch, với tổng công suất cấp nước đạt 2,4 triệu m3/ngày đêm, kể từ tháng 10/2025. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân của thành phố đến đầu năm 2026 đạt 12,5% là kết quả của công tác kiểm soát mạng lưới và giảm thất thoát chủ động trên các DMA.

Bên cạnh đó, toàn bộ 100% hệ thống cấp nước đô thị của Sawaco đã xây dựng và triển khai "Kế hoạch cấp nước an toàn" theo quy định, góp phần đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng ứng phó trước mọi rủi ro trong hệ thống.

Với trách nhiệm của người đại biểu dân cử, ông Nhân cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe và phản ánh kịp thời nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Với trách nhiệm cộng đồng, ông đề cao tinh thần sẻ chia, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, người yếu thế, cũng như các đơn vị quân đội, những người lính nơi biên cương.

"Nếu tiếp tục được bà con cử tri Thành phố tín nhiệm một lần nữa, tôi khẳng định sẽ phát huy mọi khả năng của mình để xứng đáng với niềm tin yêu của bà con bằng chương trình hành động cụ thể, bám sát thực tiễn, lắng nghe và tiếp nhận kịp thời mọi ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con", ông Dương Hồng Nhân nhấn mạnh.