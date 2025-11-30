Lạng Sơn: Đoàn kết, chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

(VTC News) -

Ngày 30/11, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Quỹ chăm sóc Sức khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF) tại Việt Nam tổ chức Mít tinh hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12).

Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, phát biểu.

Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết, tại tỉnh Lạng Sơn, từ ca nhiễm đầu tiên năm 1993 đến 30/10/2025, toàn tỉnh có 3.274 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó 1.025 người còn sống và được quản lý.

Riêng 10 tháng đầu năm 2025 ghi nhận 25 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 02 trường hợp nhiễm mới thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới; Dịch đã lan rộng đến 64/65 xã, phường trên toàn tỉnh và đã xuất hiện ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Trong những năm gần đây, tốc độ lây lan của dịch HIV/AIDS được kiềm chế đạt ở mức thấp hơn so với mục tiêu đề ra, số người nhiễm HIV, bệnh nhân tử vong do AIDS phát hiện hàng năm đều giảm. Từ năm 2008 đến nay, Lạng Sơn không còn thuộc danh sách 10 tỉnh trọng điểm có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trên 100.000 dân cao nhất trong cả nước.

Ông Chhim Sarath, Trưởng đại diện Quỹ chăm sóc Sức khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF), khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phát biểu.

Cùng với đó, các dịch vụ về HIV/AIDS được triển khai một cách toàn diện và hiệu quả; hiện có 900 người nhiễm HIV đang điều trị ARV (đạt 88,7%), 1.264 người nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị nghiện bằng thuốc Methadone.

Mỗi năm có trên 22.000 lượt người được xét nghiệm HIV; hàng chục nghìn lượt người được tiếp cận thông tin tuyên truyền; tỉnh đã thực hiện chi trả điều trị HIV/AIDS thông qua bảo hiểm y tế; bố trí nguồn ngân sách mua sắm thuốc ARV giai đoạn 2026 - 2028.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn còn nhiều thách thức như: Hình thái lây truyền qua đường tình dục không an toàn là chủ yếu, chiếm 85,7% số ca nhiễm; Sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và sự hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư còn hạn chế; Các rào cản về tài chính và địa lý cũng làm hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ của những nhóm đích nguy cơ cao đối với những người sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Các đại biểu dự lễ Mít tinh “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025” tại Lạng Sơn.

Để thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu 90-90-90 vào năm 2025, hướng tới 95-95-95 vào năm 2030 (95% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 95% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 95% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác).

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục đặc biệt cho nhóm thanh thiếu niên, nhóm dễ tổn thương và đồng bào vùng sâu, vùng xa về dự phòng lây nhiễm HIV và lợi ích của điều trị sớm; kiên quyết giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; tăng cường hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia điều trị và tuân thủ điều trị.

Mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng dịch vụ, bao gồm xét nghiệm HIV, điều trị ARV, điều trị nghiện Methadone, dự phòng lây truyền từ mẹ sang con và các dịch vụ hỗ trợ khác.