Lần đầu tiên TP.HCM mang hàng hiệu ra ga metro bán giảm giá

(VTC News) -

Theo Sở Công Thương TP.HCM, năm nay, chương trình khuyến mãi hàng hiệu - City Sale sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ 28/8 đến 7/9 tại 4 địa điểm), để người dân và khách du lịch có thời gian mua sắm trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức không gian mua sắm mới tại các ga metro, với đa dạng sản phẩm hàng hiệu của 500 thương hiệu trong và ngoài nước giảm giá đến 80% từ thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng...

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương TP.HCM, hành trình mua sắm hàng hiệu giảm giá dịp này để khách trải nghiệm cách mua sắm mới, thuận tiện di chuyển bằng metro qua các điểm bán.

Chương trình khuyến mãi hàng hiệu năm 2025 của TP.HCM sẽ trải nghiệm với cung đường mua sắm mới ở các nhà ga metro.

Cụ thể, điểm bán lớn nhất đặt tại nhà ga ngầm Bến Thành của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Điểm bán thứ 2 đặt tại Vincom Mega Mall Thảo Điền, ngay tại nhà ga An Phú.

Điểm thứ 3 tại SC VivoCity phục vụ người dân phía Nam thành phố mua sắm thuận tiện và một không gian mua sắm hàng hiệu mới của năm nay là Diamond Plaza.

"Đây là lần đầu tiên một sự kiện mua sắm được tổ chức tại ga metro, mở ra một 'cung đường mua sắm' mới, kết nối trực tiếp với các trung tâm thương mại lớn. Chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ thu hút thêm từ 30- 50% lượng khách tham quan, mua sắm”, ông Hùng chia sẻ.

Một điều đặc biệt mới của chương trình khuyến mãi hàng hiệu TP.HCM năm nay là có sự tham gia của ngân hàng. Theo đại diện HDBank, ngân hàng sẽ mở tại khoản cho khách mua sắm ngay tại sự kiện, với hạn mức từ vài triệu đến vài chục triệu đồng cùng nhiều khuyến mãi khác như hoàn tiền 10-20% để tạo thuận lợi cho khách mua mua sắm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết sự tham gia của các ngân hàng mang ý nghĩa kép, không chỉ nâng tầm giá trị cho sự kiện mà còn thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của thành phố và Chính phủ.

"Chương trình City sale không chỉ phục vụ người dân thành phố, khách du lịch mua sắm mà về lâu dài, ngành công thương đặt mục tiêu xây dựng sự kiện này thành một thương hiệu thường niên, góp phần đưa TP.HCM trở thành một trung tâm mua sắm sôi động trong khu vực. Không gian tổ chức cũng sẽ mở rộng ra các khu vực mới ngoài khu lõi TP.HCM hiện nay", ông Phương cho biết.

Nỗ lực đạt tăng trưởng 18% Thống kê của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố trong 7 tháng năm 2025 đã đạt 1,07 triệu tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 18% Chính phủ giao, đóng góp vào tăng trưởng GRDP chung của thành phố, các hoạt động kích cầu tiêu dùng đang được triển khai quyết liệt và ngày càng thiết thực. Ngoài chương trình khuyến mãi tập trung, City sale, ngành công thương sẽ tổ chức các chương trình bán hàng lưu động với giá ưu đãi cho công nhân, người lao động, bình ổn thị trường qua cả hình thức truyền thống và online, để thu hút người dân và du khách, nhất là dịp mua sắm cuối năm và các kỳ nghỉ lễ lớn.