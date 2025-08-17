Lần đầu tiên cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia có 5 thí sinh tham dự

(VTC News) -

Theo thông tin từ ban tổ chức, tại trận thi tháng 1, quý 4 năm thứ 25 chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng ngày 17/8, bốn thí sinh tranh tài gồm Lê Đức Minh (trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội); Phạm Văn Hiếu (trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Vũ Thiên Tuấn (trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (trường THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Bách Hiệp đứng đầu với 195 điểm, Lê Đức Minh về nhì với 185 điểm, Vũ Thiên Tuấn xếp thứ ba với 140 điểm và Phạm Văn Hiếu với 85 điểm.

Tuy nhiên, ở phần thi Về đích của thí sinh Lê Đức Minh, chương trình đã hỏi: “Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?”. Thí sinh Lê Đức Minh đưa ra câu trả lời là "Tự dưỡng", đây là một đáp án không chính xác. Thí sinh Nguyễn Bách Hiệp đã giành quyền trả lời và đưa ra đáp án là "Hóa tự dưỡng".

Đáp án chương trình đưa ra là "Hóa dị dưỡng". Tại thời điểm ghi hình, cố vấn chương trình đã quyết định cho điểm câu trả lời của thí sinh Bách Hiệp.

Trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia cuộc thi tháng 1 quý 4 năm thứ 25, phát sóng ngày 17/8, BTC đã đính chính về một quyết định không chính xác.

Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc cố vấn chương trình nhận thấy đây là một quyết định không chính xác. Câu trả lời hai học sinh đưa ra đều không đúng. Đáp án đúng phải là "Hóa dị dưỡng" như phương án ban đầu chương trình công bố.

"Ban tổ chức và cố vấn chương trình xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến các thí sinh, gia đình, nhà trường và quý vị khán giả truyền hình. Quyết định của cố vấn tại thời điểm ghi hình có thể ảnh hưởng đến cơ hội bước vào cuộc thi quý của thí sinh Đức Minh", ban tổ chức viết.

Theo quy chế tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia, sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả không thể hủy bỏ. Do đó điểm số, thứ hạng của các thí sinh không thể thay đổi.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhân văn, công bằng, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh, ban tổ chức và ban cố vấn quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham dự cuộc thi quý 4, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này.