Làm rõ việc thầy giáo đến tận nhà tát học sinh ở Thanh Hoá

(VTC News) -

Thầy giáo đến tận nhà tát học sinh ở Thanh Hoá

Sau khi nắm được việc thầy giáo đến tận nhà tát học sinh, UBND xã Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) thành lập đoàn kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan, từ đó có căn cứ để làm rõ sự việc.

Được biết, những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 42 giây ghi lại cảnh người đàn ông được cho là thầy giáo đang dạy học tại Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) lao xe máy vào sân nhà học sinh và... tát em này.

Camera giám sát ghi lại cảnh người đàn ông (được cho là thầy giáo) đến tận nhà tát học sinh. (Ảnh cắt từ clip)

Trong khi đó, học sinh (mặc áo đen) vẫn đứng im, không có lời nói hay thái độ phản kháng với người đàn ông. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, người lớn và một cháu nhỏ đứng trên thềm nhà chứng kiến toàn bộ cảnh người đàn ông tát học sinh, sau đó một người lớn tuổi đi xuống sân và có trao đổi với người đàn ông (không rõ tiếng).

Tiếp đó, người đàn ông rời khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của học sinh và những người chứng kiến sự việc. Toàn bộ hành động của người đàn ông được camera an ninh ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bày tỏ bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phần bình luận, nhiều người cho rằng hành động của người đàn ông quá côn đồ.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân ban đầu được cho là học sinh chê thầy dạy dở. Mặc dù trước đó gia đình đưa học sinh đến nhà thầy để xin lỗi nhưng vẫn xảy ra sự việc trên (gia đình học sinh và thầy giáo có quan hệ họ hàng).