Làm rõ sự việc học sinh nữ bị bạn đánh trong phòng học ở Tân Lĩnh, Lào Cai

Clip được cho là do chính học sinh tự quay tại phòng học của Trường TH & THCS Khai Trung, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Lào Cai (trước đây thuộc tỉnh Yên Bái).

Sáng 10/1, chính quyền xã đã cung cấp thông tin về vụ việc. Theo hình ảnh trong clip, một học sinh nữ mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ, bị một bạn nữ khác tác động vào đầu khiến ngã ra sàn lớp. Sau đó, học sinh này tiếp tục bị đạp vào đầu và bị tác động nhiều lần vào vùng đầu, mặt.

Hình ảnh do clip ghi lại.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai, vào khoảng 13h15 phút ngày 9/1/2026, tại lớp 6, Trường TH và THCS Khai Trung, xã Tân Lĩnh xảy ra vụ việc em Đ.G.L dùng tay, chân tác động vật lý em L.T.T.C trên lớp, vào thời điểm học sinh nghỉ trưa trước khi vào giờ học buổi chiều.

Lãnh đạo UBND xã Tân Lĩnh làm việc với nhà trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Trường TH và THCS Khai Trung, Công an xã và các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình học sinh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời chỉ đạo Trường TH và THCS Khai Trung phối hợp với gia đình của 2 học sinh đưa em C đi Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để kiểm tra sức khỏe.

Bên cạnh đó, quán triệt học sinh toàn trường về hành vi ứng xử văn minh với thầy cô, bạn bè; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp giáo dục đạo đức, phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở trường học, làm tốt công tác phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Chính quyền địa phương xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai gặp gỡ, chia sẻ, động viên gia đình học sinh L.T.T.C.

"Quan điểm của địa phương là xử lý khách quan, đúng pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và sự an toàn về sức khỏe, tâm lý cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh", ông Triệu Văn Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh cho biết.

Hiện nay, vụ việc đang được các cơ quan chức năng và nhà trường tiếp tục phối hợp giải quyết theo đúng trình tự.