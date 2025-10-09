Lam Hà SG trở thành nhà phân phối độc quyền Greenfinger Bebegrow tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 16/9, tại Seoul (Hàn Quốc), Tập đoàn Yuhan-Kimberly (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lam Hà SG (Việt Nam) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Sự hợp tác đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa thương hiệu Greenfinger Bebegrow đến gần hơn với các gia đình Việt Nam. Theo thỏa thuận, Lam Hà SG sẽ là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm Greenfinger Bebegrow tại Việt Nam trong 10 năm, từ 2025 đến 2035.

Dấu mốc hợp tác quan trọng giữa Lam Hà SG và Yuhan-Kimberly

Lễ ký kết diễn ra long trọng tại Seoul (Hàn Quốc) với sự tham dự của đại diện hai bên cùng sự góp mặt của các đại lý xuất sắc đã đạt thành tích kinh doanh ấn tượng trong thời gian qua như Bébé Store, KNguyen, Thùy Bình Sữa, Siêu thị sữa Trường Thọ…. Sự kiện không chỉ ghi dấu mối quan hệ hợp tác thương mại, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển lâu dài giữa doanh nghiệp quốc tế và đối tác nội địa giàu kinh nghiệm.

Đại diện hai công ty khẳng định, việc hợp tác này là minh chứng cho niềm tin của Yuhan-Kimberly vào năng lực phân phối và phát triển thị trường của Lam Hà SG – một doanh nghiệp được đánh giá cao trong ngành hàng mẹ và bé tại Việt Nam.

Đại diện hai bên ký kết hợp tác tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Lam Hà SG)

Greenfinger Bebegrow – chất lượng quốc tế, niềm tin của mẹ Việt

Được thành lập từ năm 1970, Yuhan-Kimberly là liên doanh giữa Yuhan Corporation (Hàn Quốc) và Kimberly-Clark (Mỹ). Sau hơn 50 năm phát triển, tập đoàn này đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu châu Á trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc cá nhân, với các thương hiệu quen thuộc như Huggies, Kleenex và Greenfinger Bebegrow.

Thương hiệu Greenfinger Bebegrow thuộc Tập đoàn Yuhan-Kimberly, được sản xuất 100% tại Hàn Quốc, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn châu Âu và triết lý “An toàn tuyệt đối cho bé – Tin cậy cho mẹ”. Chỉ sau 6 tháng ra mắt, sản phẩm bình sữa và núm ti Bebegrow đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 thị phần tại các chuỗi bán lẻ lớn của Hàn Quốc, đồng thời nhiều lần giữ danh hiệu “Best Seller” trên nền tảng thương mại điện tử Coupang. Thành công này khẳng định chất lượng và sự đón nhận mạnh mẽ của người tiêu dùng xứ kim chi.

Lam Hà SG – cầu nối đưa sản phẩm quốc tế đến gần hơn với người Việt

Tại Việt Nam, Lam Hà SG được biết đến là doanh nghiệp có mạng lưới phân phối rộng khắp cùng kinh nghiệm hợp tác với nhiều thương hiệu mẹ & bé uy tín. Việc trở thành đối tác độc quyền của Yuhan-Kimberly giúp công ty mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời tiếp tục sứ mệnh mang đến những lựa chọn an toàn, chất lượng quốc tế cho các gia đình Việt.

Đại diện Lam Hà SG chia sẻ: “Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Yuhan-Kimberly trong việc đưa Greenfinger Bebegrow đến Việt Nam. Đây không chỉ là một hợp tác thương mại, mà còn là cam kết cùng nhau nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc trẻ nhỏ tại thị trường trong nước.”

Không chỉ tập trung vào hoạt động phân phối, Greenfinger Bebegrow còn đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với sự an tâm và tin tưởng của các gia đình. Trong thời gian tới, công ty dự kiến triển khai nhiều chương trình thiết thực: Từ tư vấn chăm sóc trẻ sơ sinh, chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học cho các bà mẹ trẻ, đến các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về an toàn sản phẩm trẻ em.

Đại diện Lam Hà SG, Yuhan Kimberly và các đại lý xuất sắc tại lễ ký kết hợp tác ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Lam Hà SG)

Tầm nhìn 10 năm – hành trình kiến tạo niềm tin

Đại diện Greenfinger Bebegrow nhấn mạnh: “Sự đồng hành của Lam Hà SG và Yuhan-Kimberly sẽ là nền tảng vững chắc giúp Greenfinger Bebegrow mở rộng hơn nữa tại Việt Nam. Đây không chỉ là một thỏa thuận thương mại, mà còn là lời cam kết mang đến cho trẻ em Việt Nam những sản phẩm an toàn, chất lượng quốc tế.”

Sản phẩm bình sữa 280ml của Greenfinger Bebegrow. (Ảnh: Greenfinger Bebegrow)

Với sự kiện ký kết chiến lược tại Seoul, Greenfinger Bebegrow đã khẳng định vị thế và tầm nhìn phát triển dài hạn tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa chất lượng quốc tế và sự am hiểu thị trường nội địa của Lam Hà SG sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thương hiệu đồng thời mang đến những sản phẩm chất lượng đáng tin cậy trong hành trình nuôi con khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc của hàng triệu gia đình Việt.