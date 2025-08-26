Lái xe đầu kéo lao vào tổ CSGT trên cao tốc, tài xế lĩnh án 18 tháng tù

(VTC News) -

Ngày 26/8, TAND khu vực 5 (Quảng Trị) mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi, trú xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An) 18 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 13h20 ngày 27/3, Hùng lái ô tô đầu kéo chạy trên tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn, đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. (Ảnh: ND)

Khi Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an) ra hiệu lệnh dừng xe, Hùng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Trong quá trình bỏ chạy, Hùng nhiều lần lái xe lao thẳng về phía tổ công tác, kèm theo những lời nói thách thức, gây nguy hiểm đến tính mạng của lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Được biết, thời điểm bị lực lượng CSGT dừng xe, Hùng vi phạm hàng loạt quy định như không có giấy phép lái xe, sử dụng trái phép chất ma túy, không mang theo giấy tờ xe và điều khiển phương tiện đi vào đoạn đường có biển báo cấm.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Văn Hùng là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước và gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Hội đồng xét xử cho rằng cần có một bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung nên tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng mức án 18 tháng tù.