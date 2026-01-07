Lai Châu có 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

(VTC News) -

Ngày 7/1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định nhân sự và quyết định chuẩn y nhân sự giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2619, Ban Bí thư quyết định ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2643, Ban Bí thư chuẩn y ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy. (Ảnh: TTXVN)

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh sinh ngày 25/8/1983, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Tuấn Anh có thời gian công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước.

Sau đó, ông công tác tại Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Chi bộ Vụ Công nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.

Ngày 19/2/2024, ông Nguyễn Tuấn Anh được HĐND tỉnh Gia Lai bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Ngọc Vinh sinh ngày 19/1/1979, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Đại học ngành Quản trị kinh doanh, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại tỉnh Lai Châu, ông Nguyễn Ngọc Vinh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phong Thổ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.