L2Pro Việt Nam: Thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, L2Pro Việt Nam – nền tảng đào tạo sở hữu trí tuệ trực tuyến phi lợi nhuận do Qualcomm phát triển – chính thức ra mắt tại Việt Nam.

Lễ ra mắt nền tảng L2Pro diễn ra tại Học viện Bưu chính viễn thông. (Ảnh: BTC)

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và nhận thức về giá trị sở hữu trí tuệ cho cộng đồng sinh viên, nhà nghiên cứu, startup và doanh nghiệp Việt.

Nền tảng học về sở hữu trí tuệ – chuyển đổi tri thức thành tài sản sáng tạo

L2Pro (viết tắt của “Learn to Protect”) là chương trình đào tạo đã được triển khai thành công tại Mỹ, Ấn Độ, Đài Loan và châu Phi. Tại Việt Nam, chương trình tập trung vào đối tượng chính là sinh viên, các nhà nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giúp cộng đồng bảo vệ và khai thác tối đa giá trị sáng tạo biến ý tưởng trở thành giá trị tài sản chiến lược.

L2Pro Việt Nam sẽ trang bị những kiến thức cốt lõi:

- Bảo hộ tài sản sáng tạo thông qua bằng sáng chế.

- Áp dụng bản quyền để bảo vệ phát minh.

- Tối ưu hóa xây dựng và quản trị nhãn hiệu.

- Kết hợp sở hữu trí tuệ và chiến lược kinh doanh.

- Khai thác giá trị từ hoạt động Nghiên cứu và phát triển thông qua sở hữu trí tuệ.

- Thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Ông Ram Krishnan – Giám đốc Cấp cao mảng Bản quyền Công nghệ, Qualcomm, trình bày tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Theo ông Ram Krishnan – Giám đốc Cấp cao mảng Bản quyền Công nghệ, Qualcomm: “Việt Nam có tiềm năng lớn và để biến tiềm năng đó thành hiện thực, cần một nền kinh tế đổi mới sáng tạo. L2Pro ra đời nhằm giúp sinh viên, doanh nhân trẻ hiểu cách bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp”.

Hợp tác đa chiều - đảm bảo chất lượng chuyên môn và tính ứng dụng thực tiễn

L2Pro Việt Nam được xây dựng trên nền tảng hợp tác đa chiều giữa các cấu phần trong hệ sinh thái từ cơ quan quản lý Nhà nước, công ty tư vấn pháp lý và doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực tiếp góp ý nội dung đào tạo để đảm bảo tính pháp lý, tính thực tiễn và phù hợp với hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Sự tham gia của Cục là minh chứng cho cam kết thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ một cách bài bản và chính thống.

- Công ty Cổ phần Tư vấn BIGPRO – đơn vị luật chuyên sâu về sở hữu trí tuệ – là đối tác phát triển nội dung pháp lý cho L2Pro Việt Nam. Với kinh nghiệm thực tiễn trong tư vấn và bảo hộ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp, BigPro mang đến những tình huống thực tế, bài học kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu giúp người học dễ dàng áp dụng vào hoạt động sáng tạo và kinh doanh.

- Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp dữ liệu Vbee – quán quân của chương trình Thử thách Đổi mới Sáng tạo Qualcomm Việt Nam – đã tích cực hỗ trợ tích hợp công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói vào nền tảng L2Pro. Giải pháp AI giọng nói của Vbee giúp mở rộng khả năng tiếp cận của chương trình đến nhiều đối tượng người dùng.

Ông Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chia sẻ : ”Hôm nay là một sự kiện quan trọng với Học viện chúng tôi. Cảm ơn Qualcomm đã ra mắt nền tảng L2Pro giúp sinh viên, startup Việt Nam hiểu rõ hơn về quyền sở hữu trí tuệ — yếu tố thiết yếu để vươn ra toàn cầu.

Chúng tôi kỳ vọng sinh viên của Học viện sẽ là những người tiên phong trong sáng tạo và ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ, từ đó hình thành những sản phẩm, doanh nghiệp công nghệ mới. Sự đồng hành của Qualcomm sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”.