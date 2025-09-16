Kỷ niệm 30 năm KienlongBank: 'Chuyến xe X' khởi động hành trình 'Kết nối tự hào'

(VTC News) -

Sau ba thập kỷ bền bỉ dựng xây từ miền đất “Chín Rồng”, KienlongBank không chỉ khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng gắn bó sâu sắc với cộng đồng, mà còn để lại dấu ấn bằng cuộc cách mạng chuyển đổi số toàn diện và chiến lược kiên định “lấy khách hàng làm trọng tâm”.

Ba mươi năm qua là câu chuyện của sự kiên định, bền bỉ và những bước đi táo bạo để đưa ngân hàng từ một thương hiệu địa phương trở thành một định chế tài chính hiện đại, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Giờ đây, hành trình 30 năm không chỉ là mốc son để tự hào nhìn lại, mà còn là điểm xuất phát cho một chặng đường mới – chặng đường “kết nối tự hào”. Hành trình này được khởi động bằng sự kiện “Chuyến xe X” đầy ý nghĩa ngay tại Rạch Giá, An Giang.

Chuyến xe X không đơn thuần là một sự kiện, mà là biểu tượng của tinh thần gắn kết, kết nối quá khứ với hiện tại, khách hàng với ngân hàng, cộng đồng với sứ mệnh phụng sự. Đây chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng KienlongBank sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp tục sáng tạo và tiếp tục viết tiếp câu chuyện tự hào trên mảnh đất đã khai sinh thương hiệu.

Các X-Digi Booth đang dần hiện diện tại khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Khởi nguồn hội tụ, 30 năm vươn tầm kiêu hãnh

Là một trong những ngân hàng lâu đời nhất tại vùng đất Chín Rồng, gắn liền với những vụ mùa của bà con nông dân những năm đầu thập kỷ 90, hai chữ Kiên Long không chỉ là biểu tượng của sự vững vàng, kiên định, may mắn và thịnh vượng mà nó còn là một phần cuộc sống của bà con nông dân trên mảnh đất Giồng Riềng. Từng được ví như “Rồng ở Kiên Giang” thời điểm ra mắt, KienlongBank là nơi hội tụ của những con người tâm huyết, sẵn lòng chia sẻ khó khăn, giúp bà con nâng cao cuộc sống.

Khởi nguồn trong bầu không khí đổi mới của đất nước, KienlongBank kiên tâm bền bỉ vượt qua muôn vàn thử thách, không ngừng đổi mới để vươn lên. Suốt hành trình phát triển, bốn giá trị cốt lõi Tâm – Tín – Kiên – Xanh đã trở thành kim chỉ nam định hướng mọi hoạt động.

Ba thập kỷ qua không chỉ là hành trình phục vụ hàng triệu khách hàng, mà còn là câu chuyện về một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. KienlongBank không chạy theo xu hướng ngắn hạn, mà chọn con đường bền vững: Số hóa toàn diện hoạt động, biến công nghệ thành “cây cầu vàng” kết nối khách hàng với những dịch vụ tài chính hiện đại. Ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, kiến trúc mở và các giải pháp số hóa được “may đo” riêng cho từng phân khúc khách hàng.

Những sản phẩm Số nổi bật như MyShop và Paybox là minh chứng sống động cho cam kết của Ngân hàng trong việc đơn giản hoá các sản phẩm/dịch vụ tài chính, hỗ trợ chủ cửa hàng quản lý dòng tiền thông minh, tối ưu hóa doanh thu, đồng thời mang đến sự tiện lợi vượt trội.

Giải pháp Ngân hàng Số X-Digi với các X-Digi Booth đang dần trải dài, phủ rộng tại khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là các nơi vùng sâu, vùng xa giúp kéo gần và xoá mờ lằn ranh khoảng cách trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính của bà con. Hay các gói tín dụng ưu đãi dành riêng cho bà con nông dân Đồng bằng sông Cửu Long, các nữ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ ở nhiều địa phương cũng cho thấy triết lý kinh doanh “lấy Khách hàng làm trọng tâm” với các sản phẩm được xây dựng chuyên biệt.

“Chuyến xe X” – Hành trình kết nối tự hào

Ba mươi năm trôi qua, dấu ấn mà KienlongBank để lại không chỉ nằm ở những con số hay công nghệ, mà còn ở chính khát vọng không ngừng vươn tầm, đồng hành cùng khách hàng, đối tác. Tiếp nối các hoạt động chào mừng cột mốc 30 năm hình thành và phát triển (27/10/1995 – 27/10/2025), KienlongBank khởi động “Chuyến xe X – Hành trình kết nối tự hào”.

Khởi đầu tại Rạch Giá - An Giang, mảnh đất đã khai sinh KienlongBank, sự kiện mở màn không chỉ là lời tri ân sâu sắc đến những khách hàng đã đồng hành và gắn bó suốt chặng đường, mà còn là cột mốc khởi động chuỗi hoạt động trải nghiệm sôi động, gắn kết cộng đồng. Đây chính là cách KienlongBank tái khẳng định mối dây liên kết bền chặt với vùng đất đã nuôi dưỡng thương hiệu, nơi khởi nguồn cho hành trình vươn mình lớn mạnh hôm nay.

An Giang là điểm khởi đầu trong hành trình tri ân của Chuyến xe X.

Đại diện KienlongBank chia sẻ: 30 năm là hành trình dài với biết bao thử thách và cả những dấu son đáng tự hào. Việc khởi đầu “Chuyến xe X” ngay tại An Giang là cách chúng tôi tri ân đến những khách hàng đầu tiên, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục đổi mới công nghệ và đồng hành cùng khách hàng trên khắp mọi miền đất nước.”

Chương trình được KienlongBank thiết kế đặc biệt, ưu tiên hành trình trải nghiệm của khách hàng với nhiều điểm chạm cảm xúc. Hành trình của chuyến xe X không chỉ lan toả hành trình tự hào của KienlongBank trong Kỷ nguyên vươn mình của đất nước mà còn là hành trình kết nối, lan toả chia sẻ với “thế hệ số”. Chuyến xe X mang thương hiệu KienlongBank với nhiều trải nghiệm số thời thượng cùng các sản phẩm dành riêng cho từng phân khúc khách hàng khác nhau.

Hành trình tự hào của Chuyến xe X - Kết nối tự hào.

Với “Chuyến xe X - Kết nối tự hào”, mở ra một hành trình mới, kỷ nguyên mới của KienlongBank. Trong thời gian tới, Chuyến xe X sẽ tiếp tục lăn bánh qua nhiều tỉnh thành trên cả nước, kết nối khách hàng ở mọi miền, đồng thời khẳng định cam kết của KienlongBank: luôn đồng hành, đổi mới và phát triển vì sự hưng thịnh chung của khách hàng và xã hội.