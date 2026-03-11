Kỷ niệm 10 năm JIS: Hành trình giáo dục nhân cách, hội nhập quốc tế

(VTC News) -

Ngày 7/3, Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) được tổ chức trang trọng với sự tham dự của ông Lê Minh Hoan – Phó Chủ tịch Quốc hội; Ông Ito Naoki – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, Quý phụ huynh và các em học sinh.

Tham dự sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bày tỏ ấn tượng trước những giá trị giáo dục mà nhà trường đang xây dựng. Ông cho biết hình ảnh giản dị của các em học sinh Trường Quốc tế Nhật Bản như tự lau lớp học, tự sắp xếp bàn ghế, tự dọn phần ăn của mình - không phải là những việc nhỏ mà là những bài học lớn, được giảng dạy không bằng lời, mà bằng trải nghiệm… Từ những ngôi trường như vậy, đất nước sẽ có thêm không chỉ những con người thành công, mà còn những con người biết làm cho thế giới này trở nên đáng sống hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại sự kiện.

Cũng tại buổi lễ, Ngài Ito Naoki – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - đánh giá cao những nỗ lực của Trường Quốc tế Nhật Bản trong việc giáo dục ngoại ngữ, trọng tâm là tiếng Nhật và tiếng Anh. Ông bày tỏ kỳ vọng các em học sinh JIS sẽ trở thành những nhân tố nòng cốt góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác, là nhịp cầu kết nối hai đất nước Nhật Bản và Việt Nam và đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Ngài Ito Naoki – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam thay mặt Bộ Ngoại giao Nhật Bản trao bằng khen cho GS.TS Đào Xuân Học – Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Nhật Bản vì những đóng góp to lớn cho sự phát triển nhà trường và thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Đào Xuân Học – Chủ tịch Hội đồng Trường cũng chia sẻ về triết lý giáo dục và định hướng phát triển của JIS trong giai đoạn mới. Bước sang thập kỷ thứ hai, JIS cam kết tiếp tục đổi mới trong thời đại trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, kiên định với giá trị cốt lõi là giáo dục nhân cách và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trên khắp mọi miền đất nước.

Trước phần lễ chính thức, chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập JIS đã diễn ra xuyên suốt trong ngày với nhiều nội dung mang đậm sắc màu văn hóa Nhật Bản. Mở đầu là Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với nghi thức thắp sáng “ngọn đèn hy vọng”, biểu tượng cho khát vọng giáo dục và tinh thần khai mở tri thức mà nhà trường theo đuổi.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu và đầu tư chỉn chu, tái hiện hành trình 10 năm phát triển của nhà trường bằng ngôn ngữ của âm nhạc, vũ đạo và cảm xúc, đưa khán giả trở lại thời khắc khởi nguồn của một giấc mơ giáo dục.

10 năm trước, từ tầm nhìn và tâm huyết của GS.TS Đào Xuân Học, cùng niềm tin vào con người, vào kỷ luật đi cùng nhân văn và vào khả năng của giáo dục trong việc nuôi dưỡng những công dân toàn cầu mang trong mình bản sắc Á Đông – một ngôi trường đã ra đời, lặng lẽ gieo mầm và bền bỉ vun trồng để hôm nay trở thành một cộng đồng học tập giàu bản lĩnh và khát vọng.

Hành trình ấy được khắc họa qua từng chương nghệ thuật trên sân khấu, nơi mỗi tiết mục không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là một lát cắt cảm xúc ấn tượng.

Bên cạnh đó, những bài hùng biện tự tin bằng tiếng Nhật của học sinh đã thể hiện rõ hiệu quả của môi trường giáo dục Nhật Bản và định hướng hội nhập quốc tế mà JIS kiên trì xây dựng. Noài ra, nài diễn thuyết của đại diện Đại học Chuo (Nhật Bản) – nhân dịp kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa hai đơn vị – cùng talkshow “JIS – Kỷ niệm thanh xuân mãi mãi không phai” với sự tham gia của các cựu học sinh đã mang đến nhiều câu chuyện ý nghĩa, khẳng định mối liên kết bền chặt và hành trình trưởng thành của các thế hệ học sinh JIS.

Một điểm nhấn khác của chương trình là sự tham gia biểu diễn của Giáo sư Chris Thompson - Giáo sư Âm nhạc tại Missouri State University và Giám đốc Nhà hát MSU Opera Theatre. Đáng chú ý, các học sinh JIS – dù còn ở độ tuổi rất nhỏ – đã tự tin đứng chung sân khấu và biểu diễn cùng Giáo sư trong những tiết mục nghệ thuật chuyên nghiệp.

Không khí chương trình cũng trở nên sôi động với Hội chợ Văn hóa Nhật Bản, nơi học sinh và khách mời được trải nghiệm ẩm thực, trò chơi và nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng của xứ sở hoa anh đào.