Kỷ lục 1.067 căn hộ Sunshine Legend City 'khớp lệnh' giỏ hàng chỉ sau 5 tiếng

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, bởi ngay từ trước khi chính thức ra hàng, Sunshine Legend City đã là dự án “nóng” bậc nhất tại phía Đông Hà Nội. Xuất hiện lần đầu trên một số phiên livestream NobleGo của Sunshine Group, dự án từng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác trên đa nền tảng.

Do đó, không quá bất ngờ khi chỉ vài giờ sau khi chính thức công bố giỏ hàng đầu tiên, 1.067 căn hộ tại tòa Legend 1 đã “khớp lệnh” 100%, đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm nhanh chóng tìm được chủ nhân. Trước sức nóng này, nhiều đại lý phân phối đang huy động tối đa lực lượng để phục vụ khách hàng, đồng thời chờ đợi chủ đầu tư sớm tung thêm giỏ hàng mới tại các tháp căn hộ còn lại nhằm giải tỏa cơn khát của thị trường.

Sunshine Legend City là dự án khu đô thị sinh thái cao cấp có quy mô gần 50 ha với gần 8.000 căn hộ cao cấp giá hợp lý tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), lấy cảm hứng từ thương cảng Phố Hiến xưa, kết hợp hài hòa giữa không gian hiện đại và văn hóa truyền thống, hướng đến thế hệ trẻ năng động

Vì sao căn hộ full nội thất 5 sao của Sunshine Legend City “gây sốt”?

Theo giới kinh doanh, yếu tố quyết định khiến Sunshine Legend City của Sunshine Group tạo nên “cơn sốt” chính là mức giá thấp hơn thị trường khu vực tới 20–25%, nhưng vẫn giữ trọn các tiêu chuẩn điển hình của phân khúc cao cấp.

Đơn cử như tiêu chuẩn bàn giao 5 sao từ các gói nội thất liền tường cao cấp (Grohe, Porta, Bosch, Hafele, Kohler, Eurowindow, Soho, Sail… hoặc tương đương nhập khẩu chính hãng), đến các gói full nội thất được cung cấp bởi các thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Suofeiya (lĩnh vực nội thất tùy chỉnh cao cấp), hay Haier Group (lĩnh vực giải pháp sống và chuyển đổi số)…

Sự kết hợp hiếm thấy giữa chất lượng vượt trội và giá hợp lý tại Sunshine Legend City góp phần đưa mặt bằng giá căn hộ chất lượng cao tại Hà Nội và lân cận về mức dễ tiếp cận hơn, từ đó mở rộng cơ hội an cư cho người trẻ và người dùng cuối theo đúng định hướng lớn của Chính phủ.

Anh Nguyễn Hùng Anh, giám đốc một sàn môi giới lớn ở Hà Nội, nhận định trong khi giá chung cư cao cấp tại Hưng Yên đã chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m², Sunshine Legend City đang trở thành lựa chọn “cạnh tranh bậc nhất” cho những khách hàng đang tìm kiếm căn hộ tại khu vực này. Với lợi thế hạ tầng phía Đông liên tục được thúc đẩy, đặc biệt là cầu Ngọc Hồi khởi công ngày 19/8, giá trị dự án này hoàn toàn có thể kỳ vọng tăng thêm ít nhất 15–30% trong thời gian tới.

Dự án đầu tiên trong khu vực có 3 tầng hầm đỗ xe, 5 tầng dịch vụ – thương mại cùng trường học liên cấp quốc tế, mật độ lý tưởng chỉ 2 căn hộ/tầng/thang máy và hệ thống tiện ích 5 sao toàn diện.

Bên cạnh mức giá hợp lý và chất lượng căn hộ vượt trội, Sunshine Legend City còn ghi điểm với loạt “giá trị thực” hiếm có: Vị trí đắc địa chỉ cách Hoàn Kiếm chưa đầy 20 phút; thiết kế facade kính cường lực Low-E 3 lớp chạm sàn, mở rộng tầm nhìn khoáng đạt hướng về 31.000 m² mặt nước cảnh quan.

Đây cũng là dự án đầu tiên trong khu vực có tới 3 tầng hầm đỗ xe, 5 tầng dịch vụ thương mại, mật độ lý tưởng chỉ 2 căn hộ/tầng/thang máy, cùng trường học liên cấp quốc tế… thiết lập tiêu chuẩn sống cao cấp chuẩn mực. Đặc biệt, dự án đã hoàn tất đầy đủ pháp lý xây dựng theo quy định và nộp đủ 100% tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước – bảo chứng pháp lý vững chắc để nhanh chóng tiến tới ký kết HĐMB.

Liệu một mình Sunshine Group có thể kéo mặt bằng giá nhà đi xuống?

Việc 1.000 căn hộ Sunshine Legend City tìm được chủ nhân chỉ sau 5 tiếng không chỉ phản ánh sức hấp thụ mạnh mẽ của thị trường, mà còn đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm: Liệu một mình Sunshine Group có thể tạo ra tác động đủ lớn để kéo mặt bằng giá nhà về mức hợp lý hơn?

Thực tế cho thấy, Sunshine Legend City không phải câu chuyện đơn lẻ mà là một phần trong chiến lược phát triển 20.000 căn hộ chất lượng cao giá hợp lý đang được Sunshine Group tốc lực triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lân cận. Cùng với gần 8.000 căn hộ tại Sunshine Legend City, có nguồn tin cho biết Tập đoàn này đang chuẩn bị tung thêm khoảng gần 10.000 căn hộ tại dự án Alluvia Sunshine Grand City kế cận, với chiến lược giá tương tự.

Tuy nhiên, để tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên toàn thị trường, cần nhiều hơn nữa những “ngọn cờ tiên phong” như Sunshine Group, cũng như sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ cơ chế chính sách phù hợp, như ưu đãi tín dụng, tháo gỡ pháp lý, đến khơi thông quỹ đất…

Dẫu vậy, câu chuyện tại Sunshine Legend City vẫn mang lại một tín hiệu tích cực: Mô hình phát triển sản phẩm “giá trị thực dành cho người dùng cuối” của Sunshine Legend City đang được thị trường đón nhận mạnh mẽ. Nhiều khả năng xu hướng này sẽ trở thành trục chính trong giai đoạn phát triển kế tiếp của thị trường bất động sản, hướng đến một mặt bằng giá minh bạch, hợp lý và bền vững hơn, đúng với kỳ vọng và chủ trương lớn mà Chính phủ đang hoạch định.