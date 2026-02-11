KOL chia sẻ 'bí kíp sinh tồn' ăn Tết quê chồng, chị em coi là cẩm nang

(VTC News) -

Trong những ngày cận Tết, khi câu chuyện “về quê hay ở lại thành phố” khiến nhiều nàng dâu trẻ trăn trở, bài đăng mới đây của beauty blogger Trinh Phạm thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Không khoe mâm cao cỗ đầy hay những chuyến du lịch xa hoa, Trinh Phạm gây sốt với loạt “bí kíp sinh tồn” cho năm đầu tiên ăn Tết quê chồng, những kinh nghiệm được cho là “không có trong sách vở” nhưng lại cực kỳ thực tế.

Trinh Phạm là gương mặt quen thuộc với những ai yêu thích nội dung làm đẹp và phong cách sống. Cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con tại TP.HCM.

"Là con gái Hà Nội về làm dâu Nghệ An, mình thẳng thắn thừa nhận những ngày đầu ăn Tết quê chồng mang đến cho mình không ít bỡ ngỡ. Tuy nhiên, sau nhiều năm trải nghiệm, mình thấy đónTết quê chồng vẫn luôn là khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp nếu biết cách ứng xử tinh tế", Trinh Phạm chia sẻ.

“Bí kíp sinh tồn” năm đầu ăn Tết quê chồng của beauty blogger Trinh Phạm gây chú ý. (Ảnh: Trinh Phạm)

Chính từ những trải nghiệm cá nhân đó, nữ beauty blogger chia sẻ lại loạt kinh nghiệm được cô gọi vui là “bí kíp sinh tồn” dành cho các nàng dâu mới, đặc biệt là người lấy chồng xa.

Tinh tế trong chuyện bếp núc

Ở nội dung đầu tiên, Trinh Phạm nhấn mạnh đến công việc bếp núc, một trong những điều dễ khiến nàng dâu mới lúng túng. Theo cô, tôn chỉ quan trọng nhất là “một căn bếp không nên có hai bếp trưởng”. Khi về quê chồng, Trinh Phạm luôn chủ động hỏi mẹ chồng cần hỗ trợ việc gì, còn việc nấu món gì, nấu ra sao sẽ để mẹ quyết định.

Nữ KOL cho rằng, với dâu mới chưa quen khẩu vị gia đình, việc để mẹ chồng hướng dẫn vừa phù hợp hơn, vừa tránh những hiểu lầm không đáng có. “Chỉ cần chủ động phụ giúp bố mẹ việc này việc kia thôi là ông bà cũng rất vui rồi”, cô chia sẻ.

Không thể thiếu quà Tết

Về chuyện biếu quà Tết, vấn đề khiến không ít nàng dâu mới “đau đầu”, Trinh Phạm đưa ra lời khuyên khá thực tế. Nếu chưa biết nên mua gì, vợ chồng có thể gọi điện hỏi thẳng bố mẹ xem gia đình đang thiếu gì để chuẩn bị cho phù hợp. Trong trường hợp bố mẹ nói không cần mua, cô gợi ý vẫn nên mang theo một giỏ quà hạt, mứt nhỏ xinh kèm theo tiền sắm Tết.

Theo Trinh Phạm, bố mẹ thường sợ con cái tốn kém nên hay nói “không cần”, nhưng thực tế vẫn rất vui khi nhận được sự quan tâm từ con cháu.

Những kinh nghiệm ăn Tết quê chồng của Trinh Phạm được xem là cẩm nang cho dâu mới. (Ảnh: Trinh Phạm Family)

Chủ động dọn nhà

Không chỉ dừng lại ở bếp núc hay quà cáp, Trinh Phạm cho rằng việc dọn nhà đón Tết cũng là cơ hội để nàng dâu mới ghi điểm. Năm đầu về quê, cô luôn chủ động hỏi bố mẹ cần giúp gì hoặc cùng làm để quen việc. Bên cạnh đó, việc cùng trang trí nhà cửa cũng là điểm cộng, như dẫn mẹ đi chợ hoa Tết đến chọn hoa cắm, hoặc mua sẵn những món đồ trang trí nhỏ xinh để không khí Tết thêm rộn ràng.

Cách “né” những câu hỏi nhạy cảm ngày Tết

Một trong những phần được dân mạng chia sẻ rầm rộ nhất chính là cách Trinh Phạm đối diện với những câu hỏi “nhạy cảm” khi gặp họ hàng bên chồng. Theo cô, nhiều câu hỏi thực chất chỉ mang tính xã giao, không quá quan trọng câu trả lời. Vì vậy, cách tốt nhất là trả lời chung chung, sau đó khéo léo hỏi ngược lại để câu chuyện được chuyển hướng.

Ví dụ, với câu hỏi về thu nhập, cô thường trả lời ngắn gọn “đủ chi tiêu” rồi hỏi thăm lại công việc của mọi người trong nhà. Với câu hỏi về kế hoạch sinh con, Trinh Phạm chọn cách trả lời nhẹ nhàng, vui vẻ và “xin vía” từ các gia đình khác. “Không phải thi hoa hậu nên trả lời hơi lạc đề một chút cũng không sao, miễn là hoan hỉ”, cô chia sẻ.

Trinh Phạm chia sẻ loạt kinh nghiệm giúp nàng dâu mới ứng xử tinh tế, giữ không khí Tết ấm áp, vui vẻ. (Ảnh: Trinh Phạm Family)

Bài viết của Trinh Phạm nhanh chóng nhận được hàng loạt bình luận hưởng ứng. Nhiều người cho rằng đây là những kinh nghiệm rất đời, rất thật mà “ai làm dâu rồi mới hiểu”.

Một tài khoản bình luận: “Đọc mà thấy mình trong đó luôn, đặc biệt là đoạn trả lời câu hỏi nhạy cảm, đúng là phải khéo mới yên ổn qua mấy ngày Tết”. Người khác chia sẻ: “Không phải mẹ chồng nào cũng khó, quan trọng là mình tinh tế và chủ động, Trinh Phạm nói quá đúng”.

Nhiều nàng dâu tương lai còn lưu lại bài viết và gọi vui đây là “cẩm nang sinh tồn cho dâu mới lấy chồng".

Giữa vô số nội dung khoe Tết xa hoa trên mạng xã hội, bài chia sẻ của Trinh Phạm gây chú ý bởi sự gần gũi, thực tế và đầy tinh tế. Không chỉ đơn thuần là kinh nghiệm cá nhân, những “bí kíp sinh tồn” này còn phản ánh mong muốn giữ gìn hòa khí gia đình, để Tết quê chồng không còn là nỗi lo mà trở thành ký ức ấm áp đối với những nàng dâu mới.