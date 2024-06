Kim Tuyến: Không ai khóc vì cô đơn nhưng nhiều người 'chết đi sống lại' vì tình

Sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Kim Tuyến được phong tặng danh hiệu NSƯT ở tuổi 36. Đây là vinh dự nhưng cũng là áp lực không nhỏ với nữ diễn viên.

Xinh đẹp và thành công, tuy nhiên nữ nghệ sĩ lại có chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ.

Trong cuộc trò chuyện với VTC News, Kim Tuyến thừa nhận bản thân là người không may mắn trong chuyện tình cảm. Dù vậy, cô vẫn hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Không ngại cảnh nóng dù đã trở thành NSƯT Nhiều năm làm nghề, tôi thấy Kim Tuyến chỉ tập trung đóng phim truyền hình mà ít tham gia điện ảnh, chị có lý do nào đặc biệt? Với tôi, được đóng phim, dù chỉ là một tiểu phẩm nhưng mang lại giá trị thì tôi vẫn nhận. Tuy nhiên diễn viên theo đuổi con đường điện ảnh thường khá bấp bênh. Điện ảnh là một bức tranh lớn và muốn để lại ấn tượng cũng phải trải qua một hành trình dài.

Kim Tuyến nhận danh hiệu NSƯT ở tuổi 36. - Sau khi nhận danh hiệu NSƯT, việc chọn lựa vai diễn của chị có thay đổi? Đúng là có thay đổi nhưng không phải hoàn toàn. Trước đây, tôi chỉ chọn vai diễn bằng cảm tính, chỉ cần thích là đóng. Hiện tại tôi nghĩ mình cần phải lựa chọn con đường mới, bởi con đường trước đây đã không còn phù hợp ở thời điểm này. Tôi muốn tham gia những bộ phim do nhà nước đặt hàng hoặc sản xuất.

Trước đây, một số diễn viên rất ngại đóng phim nhà nước vì không được truyền thông, cát-sê thấp, quay cũng rất cực. Nhưng sau khi nhận danh hiệu NSƯT, tôi cảm nhận ngược lại. Phim của nhà nước có thể cách tiếp cận khán giả chưa được tốt, nhưng thông điệp rất sâu sắc. - Nói vậy, danh hiệu NSƯT chắc hẳn cũng là một áp lực đối với chị? Đúng là có áp lực, nhưng như người ta vẫn nói, có áp lực mới có kim cương. Tôi phải tìm một con đường mới phù hợp hơn.Tôi phải thay đổi và tìm ra mục tiêu để xứng đáng với danh hiệu được trao. Ngày trước tôi nghĩ danh hiệu NSƯT là một thứ gì đó rất xa vời. Khi được NSƯT Hạnh Thuý động viên nộp hồ sơ, tôi chần chừ nhưng nghĩ nộp đại cho vui. Tới khi nhận được thông tin sẽ được trao danh hiệu cao quý này, tôi không tin. Nói thật là đến ngày được ra Hà Nội nhận danh hiệu, tôi vẫn chưa dám tin. Chỉ đến khi cầm tấm bằng trên tay, tôi mới biết những nỗ lực của mình đã thành sự thật. Từ lúc nhận danh hiệu NSƯT, tôi thấy mình nhỏ bé vì nhận ra bản thân mình còn thiếu nhiều thứ. Tôi chỉ biết diễn xuất, biết yêu nghề và có tâm với nghề, còn lại là không có gì hơn. Nếu đứng chung trên một dòng sông, so với những diễn viên khác có thể mình vẫn ổn. Nhưng khi ra biển lớn, tôi chỉ là một con thuyền.

Tôi ý thức được việc mình thành công trong nghề là do bản thân có sự nỗ lực, cống hiến. Nhưng danh hiệu NSƯT là do khán giả cho mình. Khi là NSƯT, những gì mình có là do khán giả cho, vì thế tôi thấy mình bé lại.

Tôi mới nhận danh hiệu này được vài tháng nên chưa thể có kết quả chứng minh cho khán giả thấy đã thay đổi thế nào. Tôi vẫn đang chờ cơ hội phù hợp để biến sự thay đổi này thành hiện thực.

Kim Tuyến biến hoá với từng vai diễn.

- Danh hiệu có phải là mục tiêu chị hướng tới trên con đường hoạt động nghệ thuật?

Giải thưởng và những danh hiệu là phần thưởng, không phải là mục tiêu của tôi. Mục tiêu của tôi là công việc, giải thưởng chỉ là sự công nhận cho người nghệ sĩ đã tập trung hoàn toàn vào công việc của họ. Từ trước tới giờ, những thành tựu tôi có được đều nằm ngoài mục tiêu của tôi.

- Đã là NSƯT, chị có ngại đóng cảnh nóng?

Đã là diễn viên, việc đóng cảnh nóng chỉ là công việc nên với tôi điều này rất bình thường. Thậm chí, nếu khán giả xem và nhận xét cảnh nóng đó “bạo quá”, nghĩa là mình vào vai thành công. Khi nhận đóng phim, mình đã biết trước kịch bản, cũng không ai lừa mình cả. Quan trọng là khi làm, bản thân biết mình làm vì điều gì.

Khán giả cũng mong đợi những người nghệ sĩ thay đổi, bởi nghệ sĩ phải như tắc kè hoa. Một khi đã chọn con đường này không nên chấp niệm sợ sẽ ảnh hưởng bản thân. Vì nghệ thuật phải có sự hy sinh. Nếu cứ sợ cho mình, tôi đã chọn con đường khác. Đã chọn cuộc chơi thì phải tuân thủ quy định, tôi làm đúng thì không việc gì phải suy nghĩ.

- Mọi người vẫn thường nói làm diễn viên không giàu, với Kim Tuyến thì sao?

Không chỉ nghệ sĩ, tôi nghĩ ai đang sinh sống tại những thành phố lớn cũng đều đang có ít nhất 2 nghề. Nghệ sĩ theo nghề đủ lâu sẽ biết làm diễn viên không kiếm được nhiều tiền, diễn viên truyền hình lại càng không. Tuy nhiên nghệ sĩ sẽ có cảm xúc, sự thăng hoa.

Ngoài diễn viên, tôi vẫn đang kinh doanh. Công việc này cũng giúp tôi không bị nặng nề kinh tế và tự do hơn trong việc lựa chọn vai diễn. Khi tôi thoải mái kinh tế thì việc cát-sê sẽ không còn quan trọng nữa. Tôi sẽ được ưu tiên chọn vai diễn mà mình yêu thích.

Không sợ nếu bị nói "hết thời" Kim Tuyến từng có khoảng thời gian "ở ẩn" và không tham gia các hoạt động giải trí. Thời gian đó chị làm gì? Đó là lúc tôi dành thời gian đi học đạo diễn. Hiện tại tôi đang học Thạc sĩ về lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh. Diễn viên chỉ phát triển bằng kịch bản thì sẽ không đủ, không có chiều sâu. Tôi dành khoảng thời gian im ắng đó để trải nghiệm cuộc sống, học từ cuộc sống để đổi mới diễn xuất.

- Chị có bao giờ lo lắng bị khán giả đánh giả là “hết thời"?

Hết thời là quy luật của ngành giải trí toàn thế giới. Kể cả những minh tinh nổi tiếng, họ cũng sẽ phải trải qua cảm giác này. Vì vậy nên tôi không sợ bị đánh giá như vậy.

Tôi khác mọi người đó là có suy nghĩ không làm diễn viên cũng được, miễn là được làm về phim.

Trong nghệ thuật, tôi cần chất lượng mà không quan trọng số lượng. Tôi không sợ khán giả quên, chỉ cần dấu ấn mình để lại đủ đẹp, đủ sâu thì không bao giờ khán giả chán. Nếu như sự xuất hiện của mình nhiều, nhưng họ lại thấy phiền thì tôi cảm thấy không nên xuất hiện với một phiên bản như vậy.

Kim Tuyến ngày càng xinh đẹp sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. - Tuy nhiên gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, tôi thấy nhiều người nhận xét Kim Tuyến vẫn còn khá an toàn. Chị có biết điều này? Tôi nghĩ nghệ sĩ nên thay đổi nếu có cơ hội và chính bản thân họ muốn. Tuy nhiên nếu chỉ thay đổi vì khán giả thì đôi khi việc này sẽ rất gượng gạo. Nếu bản thân không muốn, nghệ sĩ có quyền được an toàn. Việc gây dựng tên tuổi rất lâu còn phá bỏ thì chỉ trong vài nốt nhạc. Đôi khi chỉ chạy theo ý kiến của khán giả mà không cảm được bản thân mình có thật sự muốn hay không, đó có thể là sự lựa chọn sai lầm. - Rất hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, phải chăng những tổn thương từ quá khứ khiến Kim Tuyến sống khép kín? Tôi thấy đời tư của mình không có gì hay để mang ra làm phiền khán giả. Tôi nghĩ mình nên nỗ lực tập trung vào chuyên môn sẽ tốt hơn. Đúng là tin tức về đời tư của nghệ sĩ sẽ được quan tâm nhiều hơn công việc. Nhưng khi khán giả đọc xong, điều đọng lại trong họ chỉ toàn những điều tiêu cực, ánh nhìn xấu về người nghệ sĩ đó. Tôi giữ kín đời tư, vì muốn những điều chất lượng, làm đẹp cho nghề của mình. Hơn nữa, người ta nói khi yêu là mù quáng. Vì vậy nếu tình yêu bị săm soi thì sẽ nhìn ra những điểm xấu của đối phương. Lúc đó thì kiếm đâu ra một tình yêu hoàn hảo (cười).

- Đó là lý do chị dè dặt hơn trong việc lựa chọn một người đàn ông bước vào cuộc sống của mình dù đã ly hôn nhiều năm?

Tôi không sợ việc ly hôn mà luôn ủng hộ những người dám làm việc này, thậm chí nhiều lần. Điều này cho thấy họ không lấy thất bại của cuộc hôn nhân trước để hù doạ tương lai của mình. Họ đang sống hết mình cho cuộc sống của mình vì chính họ phải chịu trách nhiệm với cuộc sống.

Với tôi, ly hôn đúng là kết thúc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Từ lúc ly hôn đến nay, tôi có trải qua vài mối tình. Tuy nhiên tôi chưa đủ may mắn để kiếm được một hạnh phúc mới trọn vẹn. Có lẽ là tôi chưa đủ duyên để tìm được.

Con gái động viên tôi lấy chồng Nói vậy nghĩa là chị đã mở lòng để đón nhận tình yêu mới? Tôi luôn mở lòng để đón nhận tình yêu, nhưng gặp người đúng tiêu chuẩn thì lại không có cảm xúc. Điều đó là mấu chốt quyết định. Tôi muốn họ đem tới cho mình cảm giác hạnh phúc và là động lực để mỗi khi mệt mỏi nghĩ tới sẽ thấy vui. Tôi lại không có cảm xúc đó với những người mình đã gặp. Có thể nhiều người nói nghĩ tôi lận đận tình duyên, nhưng tôi thấy bản thân vẫn ổn.

- Chị nói cần người đàn ông đem tới cho mình cảm xúc thì sẽ rung động, vậy còn những tiêu chí khác thì sao?

Người đàn ông này chắc chắn cần phải có tài, biết cho đi và có sự bao dung, biết nghĩ cho người khác. Gia trưởng và ích kỷ không lo được cho tôi đâu (cười). Với những tiêu chí này, tôi nghĩ chắc chắn người đó sẽ không thể nghèo được. Quan trọng là người này phải làm cho tôi nể, thành công trong cuộc sống.

Tôi không đặt nặng chuyện yêu người trong nghề, nếu như nghĩ xấu người trong nghề thì giống như đang nghĩ xấu về bản thân mình.

Hiện tại, tôi mở rộng tiêu chí và có lẽ chỉ cần người ấy trên 18 tuổi là được (cười).

Nữ nghệ sĩ hài lòng với cuộc sống độc thân sau nhiều năm ly hôn.

- Con gái có ủng hộ việc chị bước thêm bước nữa?

Con gái luôn ủng hộ tôi có tình yêu mới. Thậm chí, nhiều khi bé còn đùa rằng "sao mẹ không lấy chồng, mẹ đi lấy chồng đi, để con ở nhà này một mình". Vì vậy, tôi hay thường đùa vui với con là "sao mẹ ế quá" (cười).

Tôi cũng không ngại chia sẻ chuyện tình yêu với con. Khi hỏi con "muốn mẹ lấy người thế nào?", thì cũng luôn nhận được câu trả lời là chỉ cần người đó khiến mẹ hạnh phúc.

- Sống một mình đã nhiều năm, chị đối mặt như thế nào với những lúc cảm thấy cô đơn?

Cũng có giai đoạn tôi luôn suy nghĩ cần tìm một người nào đó để bên cạnh, nhưng rồi nhận ra đó là suy nghĩ dở. Nhiều người cứ bị chấp niệm việc phải có ai đó bên cạnh mình thì mới có niềm vui, nhưng thật ra vẫn có rất nhiều niềm vui khác luôn xung quanh.

Đúng là có người bên cạnh mình sẽ không cô đơn, nhưng không chắc người đó sẽ ở mãi bên. Hơn nữa, không ai khóc vì cảm thấy cô đơn cả. Nhưng tôi thấy nhiều người đau khổ, thậm chí muốn chết đi sống lại vì tình.

Hiện tại tôi lấy niềm vui bằng việc nghe podcast, lướt mạng xã hội, chăm sóc người thân, gặp gỡ bạn bè... Những điều này giúp tôi gần gũi với những người thân yêu và cũng khiến họ luôn nghĩ về mình. Tôi tin mỗi khi tôi cần, họ sẽ sẵn sàng ở bên, vì thế không thể gọi là cô đơn.

- Cảm ơn NSƯT Kim Tuyến vì những chia sẻ!