KienlongBank bổ nhiệm ông Trần Hồng Minh làm Tổng Giám đốc

(VTC News) -

Ông Trần Hồng Minh sinh năm 1985, là cử nhân Kinh tế đầu tư với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các Ngân hàng TMCP lớn tại Việt Nam trước khi gia nhập KienlongBank vào tháng 3/2021.

Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh từ tháng 11/2022. Đến tháng 7/2024, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank và chính thức nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/12/2025.

Như vậy, hiện tại Ban Điều hành của KienlongBank gồm 5 thành viên, ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc, 4 Phó Tổng Giám đốc và 1 Kế toán trưởng phụ trách các mảng kinh doanh và vận hành của Ngân hàng.

Ông Trần Hồng Minh chính thức giữ vai trò Tổng Giám đốc KienlongBank.

Trên cương vị Quyền Tổng Giám đốc, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cùng những quyết sách chiến lược đã được đề ra, ông Trần Hồng Minh đã dẫn dắt KienlongBank phát triển định hướng tăng trưởng theo chiều sâu, hướng tới từng phân khúc khách hàng cụ thể bằng các bộ giải pháp tài chính chuyên biệt mang đậm tính cá nhân hoá.

Song song với việc số hoá quy trình nghiệp vụ ở các sản phẩm truyền thống, KienlongBank giai đoạn này tập trung xây dựng các sản phẩm, dịch vụ số trở thành động lực kinh doanh, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng lợi nhuận và nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng. Các nền tảng cốt lõi như: ứng dụng mobile banking KienlongBank Plus, thẻ thanh toán, thanh toán QR, tài khoản số hay các sản phẩm vay trực tuyến được nâng cấp toàn diện, giúp tăng tốc độ xử lý và cải thiện mức độ gắn kết của người dùng.

Việc ra mắt mô hình ngân hàng số X-Digi và hệ thống giao dịch tự động 24/7 X-Digi Booth trong giai đoạn này đã mở rộng đáng kể năng lực phục vụ, đưa KienlongBank tiến gần hơn đến mô hình ngân hàng số toàn diện thế hệ mới. Cùng với đó, các dự án hạ tầng như triển khai chuẩn tin điện quốc tế ISO 20022 và ứng dụng AI Teller vào hệ sinh thái dịch vụ đã tạo ra bước nhảy vọt về tốc độ xử lý, độ chính xác và khả năng tự động hóa quy trình.

Nhờ những bước đi chiến lược này, KienlongBank chứng kiến sự gia tăng đáng kể lượng khách hàng hoạt động trên các kênh số. Tỷ trọng thu dịch vụ trên tổng doanh thu của Ngân hàng được duy trì ở mức từ 18-20%, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức hai con số, chất lượng tài sản được cải thiện rõ rệt trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức 2%, thấp hơn mức bình quân ngành.

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2025, KienlongBank đạt 1.537 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp đôi cùng kỳ và vượt 112% kế hoạch năm, lập mốc cao nhất trong 30 năm hoạt động. Quy mô tài sản, huy động và tín dụng đều tăng mạnh, phản ánh nội lực tăng trưởng bền vững dù thị trường còn biến động. Ngân hàng đẩy mạnh tái cơ cấu nguồn thu, với thu dịch vụ tăng 29% và chiếm 19% tổng thu nhập lãi thuần. Các nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận sự bứt phá ấn tượng, giúp KienlongBank đa dạng hóa nguồn thu, hướng đến mô hình hoạt động bền vững.

Việc chính thức bổ nhiệm ông Trần Hồng Minh vào cương vị Tổng Giám đốc vừa là sự ghi nhận những đóng góp của ông Minh trong thời gian qua, đồng thời cho thấy định hướng chiến lược của KienlongBank trong việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ, am hiểu thị trường, có tư duy chiến lược hiện đại, nhằm đưa KienlongBank tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một ngân hàng số toàn diện, linh hoạt, hiệu quả. Trên cương vị mới, ông Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt KienlongBank duy trì đà tăng trưởng, khai thác hiệu quả các cơ hội trong kỷ nguyên số.

Giai đoạn tới, KienlongBank sẽ đặt trọng tâm vào việc xây dựng các trụ cột tăng trưởng mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và hệ sinh thái đối tác, từ đó hình thành một mô hình ngân hàng số có khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng và xu thế thị trường. Đây sẽ tạo tiền đề để Ngân hàng thiết kế các sản phẩm, dịch vụ tiên phong, nhanh chóng đi vào đời sống thực tiễn của người dân và doanh nghiệp.

Với tinh thần “Bank lightly - Live easy”, KienlongBank sẽ tối ưu quy trình, giảm thủ tục, nâng trải nghiệm và tăng tính nhất quán trên toàn hệ thống. Ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong định danh, phê duyệt và cung cấp dịch vụ nhằm rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác. Cùng nền tảng vững chắc và đội ngũ lãnh đạo trẻ đầy bản lĩnh, KienlongBank tự tin bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với tâm thế tự tin, sẵn sàng tạo dấu ấn khác biệt và khẳng định vị thế của một tổ chức tài chính hiện đại, năng động.